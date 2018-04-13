Z Архив новостей новости
5 18 6 7439
16:04, 13 апреля 2018

Советник Терезы Мэй по нацбезопасности: Российские спецслужбы следили за Скрипалями как минимум пять лет

Российские спецслужбы следили за Скрипалями как минимум пять лет, об этом говорится в письме советника британского премьер-министра по нацбезопасности Марк Седвилла генсекретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, сообщает СкайНьюс. По данным британских властей, в 2013 года электронная почта Юлии Скрипаль просматривалась специалистами ГРУ. Седвилл рассказал также, что в двухтысячных годах Россия изучала возможности доставки за границу химического оружия. Для обращения с ним готовились специальные подразделения. По его мнению, «только у России были технические возможности, опыт и мотивы для совершения нападения в Солсбери».

Комментарии

18

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

xoxlbizombi 13 апреля 2018 | 16:07

Количество лживого поноса у терезки увеличивается.

xoxlbizombi 13 апреля 2018 | 16:09

«только у России были технические возможности, опыт и мотивы для совершения нападения в Солсбери».
У США - самые большие запасы хим оружия в мире. Это к слову.

xoxlbizombi 13 апреля 2018 | 16:12

У Москвы есть неопровержимые доказательства того, что предполагаемая химическая атака в сирийской Думе была постановкой с участием спецслужбы одного иностранного государства. Об этом завил глава МИД РФ Сергей Лавров.

splin2 13 апреля 2018 | 16:16

xoxlbizombi:У Москвы есть неопровержимые доказательства, что #наснигденет ни в Сирии, ни на Донбассе.

starok 13 апреля 2018 | 16:49

xoxlbizombi: Это совсем другое дело! Раз сам Лавров заявил.

nanaryfive 13 апреля 2018 | 16:11

Пять лет путен следил за скрипалями шрбы убить хорошо шо новичёк просроченный попался.

vitek61 13 апреля 2018 | 16:12

Поскольку Скрипаль перебежчик и бывший носитель секретов - отслеживание его контактов и прослушивание телефонов членов его семьи входит в прямые ( т.е. официально прописанные ) обязанности ФСБ и ГРУ. К отравлению это прямого отношения можеи и не иметь.

splin2 13 апреля 2018 | 16:23

vitek61: Скрипаль руководил управлением кадровов ГРУ, хорошо знал личности российских военных разведчиков, работавших под прикрытием в разных странах.Непонятно, с какого бодуна его отпустили.

nestor199 13 апреля 2018 | 16:29

vitek61: Только ФСБ обязана отслеживать контакты перебежчика.

ansh 13 апреля 2018 | 16:45

vitek61: //Поскольку Скрипаль перебежчик (...)//
Витёк, его осудил россуд. Он был лишен свободы. Сидел. Потом его росгосударство помиловало и обменяло на других росбедолаг, попавшихся за бугром.
Как он у тебя, витёк, стал перебежчиком?
Насчет официально прописанных обязанностей по прослушиванию бывших носителей секретов, и ИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ (с) по прошествии 19 лет - раз пишешь официально прописаны, так процитируй. Вот его совершеннолетняя дочь жила не просто отдельно от него, но и в другом государстве. Она член семьи врага народа?
Только не вообще цитату, а применительно к бывшему шпиону Скрипалю.
Можешь?
Или так, потрепаться вышел?

putin_itogy 13 апреля 2018 | 16:13

Подонки!
Кровавая гебня. Отравители.
Тьфу, мрази!

marsianka_ 13 апреля 2018 | 16:23

И что? Разведчикам и контрразведчикам положено следить, в том числе и за предателями, работа у них такая. Великобритания не следила и следит ни за кем?

vitek61 13 апреля 2018 | 16:30

marsianka_: Установлено, что американское АНБ прослушивало Ангелу Меркель. Не исключено, что оно также прослушивает и просматривает и британского премьера и жучки установлены прямо в её спальне, но советник счел нужным об этом умолчать...

sasass 13 апреля 2018 | 16:27

Зачем пуйней заниматься , когда все трещит по швам в этом временном государстве ....

detul 13 апреля 2018 | 16:30

Ну вот и британский идиот объявился. ... Значит в 2013 году почту Юлии вскрывали в ФСБ. Но чтобы понять это, МИ6 должны были вскрыть Юлину почту еще раньше и установить свои программки, .... Иначе как узнали-то ??

varlam59 13 апреля 2018 | 16:32

Опять ложь и галлюцинации. На правду британцы уже видимо не способны.

(комментарий скрыт)

starok 13 апреля 2018 | 16:45

Ничего удивительного нет в том, что спецслужбы контролировали перебежчика Скрипаля. Это их работа и за это они зарплату получают. Это является практикой всех спецслужб -отслеживание секретоносителей,пусть и бывших,живущих за кордоном. Чему удивляться,если в СССР КГБ следил даже за действиями крупных партийных функционеров, вплоть до прослушивания домашних и служебных телефонов.

putin_itogy 13 апреля 2018 | 17:04

Российская гебешная разведка, целых пять лет,
нежно следила за своими согражданами Скрипалями живущими в Англии.
(чтобы не дай бог их там кто не обидел..)
А подлая английская полиция, взяли и отравили человека, вместе с дочерью, и дюжиной английских боби..!
Ну как жить, при такой вопиющей наглости англосаксов?

Самое обсуждаемое

Новости

Российские депутаты предложили начать подделывать американские товары Инициатива производства товаров без разрешения правообладателей прозвучала в рамках законопроекта об ответе на антироссийские санкции…

5 187 6 12756
Новости

Рамзан Кадыров: Владимиру Путину альтернативы нет Срок его правления нужно увеличить в несколько раз…

5 69 6 5146
Новости

Россия может начать производить товары без разрешения американских правообладателей Соответствующая мера включена в соответствующий законопроект об антисанкциях в отношении США…

5 158 6 13751
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Мюнстер: больной, одинокий, убийца В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…

5 203 6 19011 09.04
Kполитика, общество, германия, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередная «химия» с российским «привкусом» Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов

5 112 6 10464 08.04
Kсша, рф, сирия, политика, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы «и меня посчитали» Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…

5 312 6 31385 07.04
Kсанкции, сша, рф, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Иду на выборы Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…

5 123 6 12584 11.04
8читать ;смотреть
Kмосква, мэр, политика, выборы, видео, мнения
Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает провести референдум о продлении президентских полномочий Владимира Путина При этом спрашивать у  самого Путина, хочет он или нет оставаться у власти, необязательно, считает Кадыров…

5 76 6 7996
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

5 116 6 12188 09.04
Kотношения, литва, грузия, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Первым праймериз предложил именно я Илья Яшин имеет на это полное право – но при этом еще два месяца назад публично обещал, что не пойдет на выборы против меня. Я искренне считал, что мы находимся в партнерских отношениях…

5 67 6 7227 11.04
Kполитика, общество, власть, навальный, яшин, мнения
Новости

Таганский суд постановил заблокировать Telegram в России Согласно решению, Telegram будет заблокирован, пока не предоставит ключи шифрования ФСБ…

5 142 6 15310
Новости

В Совете Федерации выразили поддержку законопроекту об ответных мерах на антироссийские санкции США Документ ограничивает импорт ряда американских товаров и содержит другие меры, направленные против Соединенных Штатов…

5 54 6 5988
Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает провести референдум о продлении президентских полномочий Владимира Путина При этом спрашивать у  самого Путина, хочет он или нет оставаться у власти, необязательно…

5 49 6 5518
Новости

Пресс-служба Балтфлота подтвердила факт падения вертолета К-29 в море Это произошло накануне в ходе испытательных полетов…

5 46 6 5449
Блоги

«Текст заявления Юлии Скрипаль составлен так, чтобы подкрепить заявления британских властей» Посольство России усомнилось в подлинности заявления Юлии Скрипаль…

5 163 6 19719 12.04
Kскрипаль, великобритания, рф, происшествия, конфликты, события
Блоги

Генпрокуратура: Березовский был больше всех заинтересован в убийстве Литвиненко Ведомство публикует копии документов по делу о расследовании смерти бывшего офицера ФСБ…

5 100 6 12525 09.04
Kрф, расследования, документы, события

Популярное за неделю

Новости

Россия может наложить ограничения на ввоз целого ряда продуктов из США Госдума обсудит ответные меры на американские санкции на следующей неделе…

5 104 6 15559
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий…

5 168 6 194944 07.04
#слушать 46:56 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Голосование
Кто ваш кандидат в мэры Москвы?
5 52 6 32224 12.04
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Почему не тронули Усманова и Абрамовича, или Оптимальность смертной казни Если ввести санкции сразу против всех друзей Путина, то это развязывает руки и Путину, и его друзьям – больше нас уже все равно наказать невозможно…

5 328 6 241889 08.04
Kсанкции, сша, рф, олигархи, путин, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Если в Минобороны сидят идиоты» «Если в Минобороны сидят идиоты» Эксперты оценивают вероятность большой войны из-за Сирии…

5 224 6 166431 12.04
8читать ;смотреть
Kсирия, сша, рф, политика, конфликты, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6880105
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3404536

Сегодня в эфире