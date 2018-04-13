Советник Терезы Мэй по нацбезопасности: Российские спецслужбы следили за Скрипалями как минимум пять лет

Российские спецслужбы следили за Скрипалями как минимум пять лет, об этом говорится в письме советника британского премьер-министра по нацбезопасности Марк Седвилла генсекретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, сообщает СкайНьюс. По данным британских властей, в 2013 года электронная почта Юлии Скрипаль просматривалась специалистами ГРУ. Седвилл рассказал также, что в двухтысячных годах Россия изучала возможности доставки за границу химического оружия. Для обращения с ним готовились специальные подразделения. По его мнению, «только у России были технические возможности, опыт и мотивы для совершения нападения в Солсбери».