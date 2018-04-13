Советник Терезы Мэй по нацбезопасности: Российские спецслужбы следили за Скрипалями как минимум пять лет
Российские спецслужбы следили за Скрипалями как минимум пять лет, об этом говорится в письме советника британского премьер-министра по нацбезопасности Марк Седвилла генсекретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, сообщает СкайНьюс. По данным британских властей, в 2013 года электронная почта Юлии Скрипаль просматривалась специалистами ГРУ. Седвилл рассказал также, что в двухтысячных годах Россия изучала возможности доставки за границу химического оружия. Для обращения с ним готовились специальные подразделения. По его мнению, «только у России были технические возможности, опыт и мотивы для совершения нападения в Солсбери».
Комментарии18
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xoxlbizombi 13 апреля 2018 | 16:07
Количество лживого поноса у терезки увеличивается.
xoxlbizombi 13 апреля 2018 | 16:09
«только у России были технические возможности, опыт и мотивы для совершения нападения в Солсбери».
У США - самые большие запасы хим оружия в мире. Это к слову.
xoxlbizombi 13 апреля 2018 | 16:12
У Москвы есть неопровержимые доказательства того, что предполагаемая химическая атака в сирийской Думе была постановкой с участием спецслужбы одного иностранного государства. Об этом завил глава МИД РФ Сергей Лавров.
splin2 13 апреля 2018 | 16:16
xoxlbizombi:У Москвы есть неопровержимые доказательства, что #наснигденет ни в Сирии, ни на Донбассе.
starok 13 апреля 2018 | 16:49
xoxlbizombi: Это совсем другое дело! Раз сам Лавров заявил.
nanaryfive 13 апреля 2018 | 16:11
Пять лет путен следил за скрипалями шрбы убить хорошо шо новичёк просроченный попался.
vitek61 13 апреля 2018 | 16:12
Поскольку Скрипаль перебежчик и бывший носитель секретов - отслеживание его контактов и прослушивание телефонов членов его семьи входит в прямые ( т.е. официально прописанные ) обязанности ФСБ и ГРУ. К отравлению это прямого отношения можеи и не иметь.
splin2 13 апреля 2018 | 16:23
vitek61: Скрипаль руководил управлением кадровов ГРУ, хорошо знал личности российских военных разведчиков, работавших под прикрытием в разных странах.Непонятно, с какого бодуна его отпустили.
nestor199 13 апреля 2018 | 16:29
vitek61: Только ФСБ обязана отслеживать контакты перебежчика.
ansh 13 апреля 2018 | 16:45
vitek61: //Поскольку Скрипаль перебежчик (...)//
Витёк, его осудил россуд. Он был лишен свободы. Сидел. Потом его росгосударство помиловало и обменяло на других росбедолаг, попавшихся за бугром.
Как он у тебя, витёк, стал перебежчиком?
Насчет официально прописанных обязанностей по прослушиванию бывших носителей секретов, и ИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ (с) по прошествии 19 лет - раз пишешь официально прописаны, так процитируй. Вот его совершеннолетняя дочь жила не просто отдельно от него, но и в другом государстве. Она член семьи врага народа?
Только не вообще цитату, а применительно к бывшему шпиону Скрипалю.
Можешь?
Или так, потрепаться вышел?
putin_itogy 13 апреля 2018 | 16:13
Подонки!
Кровавая гебня. Отравители.
Тьфу, мрази!
marsianka_ 13 апреля 2018 | 16:23
И что? Разведчикам и контрразведчикам положено следить, в том числе и за предателями, работа у них такая. Великобритания не следила и следит ни за кем?
vitek61 13 апреля 2018 | 16:30
marsianka_: Установлено, что американское АНБ прослушивало Ангелу Меркель. Не исключено, что оно также прослушивает и просматривает и британского премьера и жучки установлены прямо в её спальне, но советник счел нужным об этом умолчать...
sasass 13 апреля 2018 | 16:27
Зачем пуйней заниматься , когда все трещит по швам в этом временном государстве ....
detul 13 апреля 2018 | 16:30
Ну вот и британский идиот объявился. ... Значит в 2013 году почту Юлии вскрывали в ФСБ. Но чтобы понять это, МИ6 должны были вскрыть Юлину почту еще раньше и установить свои программки, .... Иначе как узнали-то ??
varlam59 13 апреля 2018 | 16:32
Опять ложь и галлюцинации. На правду британцы уже видимо не способны.
starok 13 апреля 2018 | 16:45
Ничего удивительного нет в том, что спецслужбы контролировали перебежчика Скрипаля. Это их работа и за это они зарплату получают. Это является практикой всех спецслужб -отслеживание секретоносителей,пусть и бывших,живущих за кордоном. Чему удивляться,если в СССР КГБ следил даже за действиями крупных партийных функционеров, вплоть до прослушивания домашних и служебных телефонов.
putin_itogy 13 апреля 2018 | 17:04
Российская гебешная разведка, целых пять лет,
нежно следила за своими согражданами Скрипалями живущими в Англии.
(чтобы не дай бог их там кто не обидел..)
А подлая английская полиция, взяли и отравили человека, вместе с дочерью, и дюжиной английских боби..!
Ну как жить, при такой вопиющей наглости англосаксов?