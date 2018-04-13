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16:02, 13 апреля 2018

Российские депутаты предложили начать подделывать американские товары

Как сообщает Интерфакс, инициатива производства товаров без разрешения правообладателей прозвучала в рамках законопроекта об ответе на антироссийские санкции. «То есть мы бьем американцам под дых, поскольку все успехи и, прежде всего, доминирование англосаксонского западного мира обеспечиваются именно правом интеллектуальной собственности. И мы наносим удар по этому праву», — заявил зампред Думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

Законопроект об антисанкциях в Нижнюю палату парламента внес председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также лидеры четырех думских фракций. Авторы предлагают в том числе запретить ввоз в Россию американских лекарств, алкоголя, табака и сельскохозяйственной продукции.

Комментарии

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ghazaryan_s 13 апреля 2018 | 16:50

путина будут стричь под Трампа?

meister_luvin 13 апреля 2018 | 16:51

ghazaryan_s:

хотят Россию сделать блатной страной (как некогда было: все хорошее - по блату)?

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gregor 13 апреля 2018 | 16:55

Российские депутаты предложили начать подделывать американские товары
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Ну что ещё может великая страна ?
Воровать ,подделывать .... .
Ни дорог ,ни друзей .
Изгои .
Фу как стыдно ...., фу .

eliza_liza 13 апреля 2018 | 17:01

gregor:
Выходят за рамки цивилизации. Уже не говрю, какое качество будет у этих товаров.)

gregor 13 апреля 2018 | 17:14

eliza_liza:
Убеждаюсь в очередной раз ...... всё же это менталитет .
Классик прав определив две беды России .
К сожалению здравого смысла и чувства собственного достоинства .

balkin 13 апреля 2018 | 16:56

Наверное, можно запретить всё, а что нельзя - начать красть. Надолго? вряд ли. К примеру, Ford Focus или BMW можно оснастить УАЗовскими движками и подвеской от СААЗа. И кузова клепать на авиазаводах, пока штампы не износятся. Кстати, а/мобили изнашиваются, требуются запчасти. Тоже сами будем кузнечными прессами Круппа 1929 года выпуска штамповать?
Вместо Intel Core 9 можно сделать свой "микрочип" макроразмера, только он в десктоп не поместится, придется отдельный блок ставить.
Про химические изделия, лекарства например, и говорить нечего; вроде ГосНИИОХТ на совсем другие лекарства профилирован (и то "излечимость" не 100-процентна).
Вино, понятно, вполне заменимо, слава б-гу боярышник еще колосится. С куревом - хуже: мешка хороших сигарет больше чем наполовину состоит из американских светлых табаков, а турецкие сорта - "черные", крепкие. Правда, Моршанск, в отличие от Воронежа, еще ни разу не бомбили, значит, махорка пойдет; что ж, здоровья для - бросим курить (то-то прибыль бюджету!).
Остается импортозамещение. Что за зверь - известно по сырным продуктам и пресловутому хамону.
Славься, славься, дорогая Госду...а! Главное, господа ...путаты, не забудьте распространить эмбарго на Кремлевку и ГОН (гараж особого назначения)

oto_davar 13 апреля 2018 | 16:57

Это же чистое воровство! Мафиозное государство. Неужели решатся? Тогда всё- карточки на хлеб не за горами. А с лекарствами это они здорово придумали- зачем русским жить. Заболеешь- сразу в гроб. А вот как с автомобилями для элитки будет? Это, небось, не запретят.

ty154 13 апреля 2018 | 16:59

Скоро в РФ наладят производство айфонов. Ура, товарищи! )))

podwodnik 13 апреля 2018 | 16:59

Нет в представленном проекте Закона предложения тырить интеллектуальную собственность. Володин и компания то же понимают что европейцы могут привезут к нам на ЧМ нелицензированные матрёшки и шапки-ушанки. Чем торговать будем?

mikr 13 апреля 2018 | 17:00

В законопроекте о подделке речи не идет. В этом смысле Эхо Москвы как обычно, немножко привирает. Подделка происходит только тогда, когда контрафактный товар выпускается под торговой маркой подделывемого производителя. Например, если АвтоВАЗ изготовит Жигули по лекалам Феррари без разрешения правообладателя, но будет продавать как СуперЖигули, то это будет нарушением авторских прав, но не будет подделкой. А вот если на этих СуперЖигулях написать "Феррари", тогда - да, получается подделка.

Законопроект не предлагает выпускать Феррари. Он предлагает использовать в Жигулях технологии Феррари и не платить итальянцам за использование их авторских прав, примерно так, как это давно уже делают китайцы. Причем, Россия будет этим заниматься лишь в том случае, если итальянцы вздумают присоединиться к необоснованным антироссийским санкциям.

Несправедливо? Нечестно? Недемократично?
- Да, да и да.
Но, если России объявляют экономическую войну, то какой смысл соблюдать ответный пиетет? На войне, как на войне (как любят в таких случаях говорить французы).

oto_davar 13 апреля 2018 | 17:12

mikr: //Но, если России объявляют экономическую войну, то какой смысл соблюдать ответный пиетет? На войне, как на войне//
============================
Россия доиграется. Вы ещё санкций не видели. Спросите иранцев, при этом не забудьте, что Иран это страна, кот., в отличие от России, может сама себя прокормить. Карточки на хлеб давно не видели?
Будете есть пирожные, когда хлеба не будет. Так, кажется, у Марии Антуанеты? Напомнить как она закончила?

dromi 13 апреля 2018 | 17:00

доллары печатать...

yazva_sibirskaya 13 апреля 2018 | 17:01

Дебилы, б...(с)

boda 13 апреля 2018 | 17:03

А если США в ответ начнет подделывать "Боярышник", что тогда с главной российской "скрепой" будет? Ведь сразу смертность упадет и народ прозреет)))

askol2016 13 апреля 2018 | 17:04

Ну и уроды управляют этой страной! Ядерный удар по России сможет оздоровить генофонд планеты.

bakero 13 апреля 2018 | 17:04

Чтобы что-то подделывать нужно оборудование для начала иметь! Опять будете китайскую подделку за нашу выдавать?

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rash 13 апреля 2018 | 17:06

И цирк не уехал, и клоуны туточки.

lion64___3 13 апреля 2018 | 17:12

Первым делом надо отменить идиотские законы, касающиеся т.н. "компьютерных пиратов". Пусть копируют всё, что смогут, "крякают" любые операционки, а также программы типа фотошопа, автокада, архикада и т.д.

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clandestino 13 апреля 2018 | 17:15

С чего начнём? С Боинга? С Теслы? С десятого айфона? Или с чего ни-будь по-проще, например, Шевроле Тахо? Теперь всё это будет у нас и задёшево! Миша Емельянов феерический идиот, как и все они там.

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