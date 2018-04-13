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16:00, 13 апреля 2018

Основатель Telegram Павел Дуров обратился к российским пользователям

Он заявил, что мессенджер будет использовать собственные, встроенные в приложение методы обхода блокировки. Пользователям не придется принимать практически никаких дополнительных мер.

О развитии ситуации вокруг блокировки Telegram сам мессенджер будет оперативно сообщать пользователям, — возможность рассылки уведомлений сохранится вне зависимости от наличия доступа. Об этом на своей странице во «В контакте» написал основатель Telegram Павел Дуров. Он попросил не удалять и не переустанавливать приложение при возникновении проблем со связью и посоветовал своевременно скачивать обновления в AppStore и Google Play.

Разработчики Telegram, тем временем, задействуют встроенные методы обхода блокировок, которые должны заработать автоматически. Пользователям, вероятно, не придется ничего делать, однако стопроцентную доступность сервиса без использования VPN Павел Дуров не гарантирует. Основатель Telegram добавил, что в первые часы блокировки сторонние Proxy/VPN-сервисы могут быть перегружены, что неизбежно скажется на скорости передачи данных. Комментируя блокировку мессенджера в России, Дуров в своем telegram-канале написал, что «конфиденциальность в сети не продается, а права человека не должны быть скомпрометированы из страха или жадности».

Судья Таганского суда Москвы Юлия Смолина сегодня утром приняла решение о немедленной блокировке на территории России мессенджера Telegram. Провайдеры могут начать ограничивать доступ к сервису уже сегодня, по сведению ряда источников, это может произойти около шести вечера по московскому времени.

Комментарии

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huyt 13 апреля 2018 | 16:04

Во имя Конституции РФ в которой закреплено право каждого гражданина РФ на тайну переписки. Дуров прав.

nestor199 13 апреля 2018 | 16:20

huyt: Что важнее? Ваше право на жизнь или право террориста на тайну переписки.

goa200 13 апреля 2018 | 16:23

nestor199: что важнее: рязанский сахар или право граждан на жизнь? ЧТо важнее: жизнь террориста или антидот в Норд-Осте, который забыли.

nestor199 13 апреля 2018 | 16:33

goa200: Люди погибли вовсе не из-за отсутствия антидода.

mikegolubchik 13 апреля 2018 | 16:29

nestor199: Что важнее? Ваше право на жизнь или право террориста на тайну переписки.
------------
Что важнее для вас ваше право на использование силы трения или жизнь? Жить хотите? Хорошо отменяем силу трения. Вот в ваших словах не больше смысла. Силу трения все равно нельзя отменить, хотя это и помешало бы террористу.

Террорист все равно зашифрует банально поставив VPN. Спецслужбы расшифрует сообщения других пользователей, всякие личные бизнес дела, отожмут бизнесы, разрушат личную жизнь. Опубликуют компромат на политических противников. А вот терриристов не расшифруют.

nestor199 13 апреля 2018 | 16:37

mikegolubchik: Сила трения к теме почему-то не привязывается, наверно потому, что она есть вне зависимости от моих или Ваших хотений и хотелок. Тема совсем другая - как затруднить коммуникации террористов?

mikegolubchik 13 апреля 2018 | 16:40

nestor199: Тема совсем другая - как затруднить коммуникации террористов?
------------
Иначе. То что хочет ФСБ только кажется им возможным как детям малым. Рельно то что они хотят получить сложнее чем Луну с неба. хотя детям не разумным и кажется что это возможно.

mikegolubchik 13 апреля 2018 | 16:42

nestor199: И вот желание пользователей шифровать свою переписку так чтобы никто и никогда не смог расшифровать тоже существует вне зависимости от ваших и моих хотелок и от хотелок в ФСБ. Это так же непреодолимо и объективно как сила трения. И это будет именно так, такова реальность и с этим нужно считаться.

mikegolubchik 13 апреля 2018 | 16:44

nestor199: И даже если бы пользователи хотели бы не шифровать переписку свою, они бы не смогли заставить так же поступать террористов. А зашифрованный трафик абсолютно ничем не отличается от не зашифрованного (если специально маскировать)

mikegolubchik 13 апреля 2018 | 16:49

nestor199: Вы как вообще думаете от кого пользователи шифруют трафик? От террористов? Ничего подобного от спецслужб, только они и могут его реально и массово прослушивать.

sergei_70 13 апреля 2018 | 16:35

nestor199: Усрались им террористы! Им навальный нужен.

gruz 13 апреля 2018 | 16:58

nestor199: Ну шоб совсем было надёжно и безопасно, можно залезть в клетку, желательно бетонную, без доступа воздуха снаружи. О месте нахождения будут знать токмо органы(внутренние и общегосударственные).
Жрать при этом не стоит - могут отравить, звонить нельзя -террористы засекут, писАть и пИсать только в стол.
Для пущей безопасности стоит проверять клиента на присутствие - отсутствие колеще-режущих и прочих предметов.
Читать тоже нельзя - вместе с колюще-режущими могет привести к суициду.
Смотреть журнал Мурзилка - по выходным и под строгим наблюдением этих самых органов.
А распоясались тут, по улицам ходють, в метре с террористами ездють, читать умеють - кстати террористы говорят тоже умеють - непорядок.
Есть конечно радикальный способ, но....

shraer 13 апреля 2018 | 16:13

Судья Таганского суда Москвы Юлия Смолина - откуда эти гоорящие фамилии

venya_duplo 13 апреля 2018 | 16:14

У него фамилья соответствующая - Дурко. Что может сделать чел с такой фамильей? Конечно только на фуй залезть! Если российским спецам будет необходимо, то они заблокируют все Пашкины мессенджеры и никакие приложения в гнилом яблоке или сраном гугле не смогут их протащить!

nestor199 13 апреля 2018 | 16:26

venya_duplo: Тут мулька в другом: спецы в конец обленились, теперь законопослушных граждан от террористов будет отсеивать Пашкин мессенджер.

mikegolubchik 13 апреля 2018 | 16:33

nestor199: Все до месенджеры имеют конечное шифрование на стороне пользователей и ни один не сдал ключи в ФСБ. Трясут пока Телеграм, но потом и за других возьмуться.

Только другие корней в России не имеют и встроенный VPN делать не будут. Потому в России все миллионы будут на Телеграм сидеть. И фиг вы среди них террористов различите.

mikegolubchik 13 апреля 2018 | 16:35

nestor199: Телеграм как раз специализируется по всяким таким проблемным странам типа Ирана. Там на нем большинство сидит. Он как раз специализируется на опускании властей в их попытках все запретить. Другие месенджеры там труднее использовать.

stas_russkiy 13 апреля 2018 | 17:21

mikegolubchik: "...как раз специализируется по всяким таким проблемным странам типа Ирана..."

Именно, потому, что Иран - лучший друг озёрных, и чекист дуров моментом сливает всю инфу. Очень удобно - вроде позволить общаться через вроде запрещённый сервис и иметь всю инфу о всех недовольных. Последние волнения в Иране не получили продолжения именно потому, что пользовались чекистским "телеграмом".

alehan11174 13 апреля 2018 | 16:26

Телеграм будет использовать встроенные методы обхода блокировок
/////////////
Браво Павел! Приятно наблюдать как путираша сосет у Телеграма с причмоком:)))

srk2658lu 13 апреля 2018 | 16:16

//Судья Таганского суда Москвы Юлия Смолина сегодня утром приняла решение//
Почему пехотинцев Рамзана не было в суде?
Почему не защитили Телеграм?

ed10075 13 апреля 2018 | 16:28

Удачи Павлу и пользователям Telegram!

sasass 13 апреля 2018 | 16:39

Все останется по старому - просто усложнятся протестные мероприятия ,но государство уже худое решето и все будет просачиваться ....

stas_russkiy 13 апреля 2018 | 17:15

"Я не люблю холодного цинизма,
В восторженность не верю, и еще -
Когда чужой мои читает письма,
Заглядывая мне через плечо."

К "телеграму" это не относится. Это сервис чекистов. Вся эта шумиха - операция прикрытия. Чекисты давно читают всё, что есть в этом "телеграме", и знают, кто им пользуется, потому, что единственный способ аутентификации - ваш телефонный номер, по которому чекисты с 80% вероятности способны определить кто им пользуется.

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