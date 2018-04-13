Основатель Telegram Павел Дуров обратился к российским пользователям

Он заявил, что мессенджер будет использовать собственные, встроенные в приложение методы обхода блокировки. Пользователям не придется принимать практически никаких дополнительных мер.

О развитии ситуации вокруг блокировки Telegram сам мессенджер будет оперативно сообщать пользователям, — возможность рассылки уведомлений сохранится вне зависимости от наличия доступа. Об этом на своей странице во «В контакте» написал основатель Telegram Павел Дуров. Он попросил не удалять и не переустанавливать приложение при возникновении проблем со связью и посоветовал своевременно скачивать обновления в AppStore и Google Play.

Разработчики Telegram, тем временем, задействуют встроенные методы обхода блокировок, которые должны заработать автоматически. Пользователям, вероятно, не придется ничего делать, однако стопроцентную доступность сервиса без использования VPN Павел Дуров не гарантирует. Основатель Telegram добавил, что в первые часы блокировки сторонние Proxy/VPN-сервисы могут быть перегружены, что неизбежно скажется на скорости передачи данных. Комментируя блокировку мессенджера в России, Дуров в своем telegram-канале написал, что «конфиденциальность в сети не продается, а права человека не должны быть скомпрометированы из страха или жадности».

Судья Таганского суда Москвы Юлия Смолина сегодня утром приняла решение о немедленной блокировке на территории России мессенджера Telegram. Провайдеры могут начать ограничивать доступ к сервису уже сегодня, по сведению ряда источников, это может произойти около шести вечера по московскому времени.