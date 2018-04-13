В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении воспитательницы детского сада, которая избивала детей
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении воспитательницы детского сада, которая обучала детей собачьим командам, а также избивала их. Об этом сообщает интернет издание «URA.ru». Родители обратились в полицию с жалобами на издевательство над их детьми. Малыши жаловались, что воспитательница била их, душила и учила командам «сидеть» и «к ноге». Мать одного из воспитанников детского сада рассказала, что воспитательница разбила ее сыну губу металлической ложкой, а родителям сказала, что ребенок упал с качелей.
Комментарии12
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huyt 13 апреля 2018 | 15:36
Эта воспитательница наверно профессию перепутала. Её бы в цирк дрессировать животных, а не детей в детсаде воспитывать.
xoxlbizombi 13 апреля 2018 | 15:43
Учительница посещала семинары в ельцин центре.
a_111111 13 апреля 2018 | 15:49
huyt: Хищники бы ее съели...
gvs 13 апреля 2018 | 15:43
А команду "Фас!" она не отрабатывала?
tks 13 апреля 2018 | 15:46
Будни орков.
Жизнь мордорашек.
zemljanka 13 апреля 2018 | 15:47
Соболезнование. И детям. И родителям. Уберечь детой от токсичной среды невозможно.
trender 13 апреля 2018 | 15:51
Это экспериментальный детский садик. Скоро все такие будут. ((
sir_charlie 13 апреля 2018 | 15:54
По методике Ройзмана работала?
serjo1977 13 апреля 2018 | 16:21
sir_charlie: По методике Путина.
nikolaitschi 13 апреля 2018 | 15:57
Как бы детей не пересажали за нанесение побоев представителям власти при исполнении
trans 13 апреля 2018 | 16:02
Может она готовится к работе в полиции.
bokarev_aleks 13 апреля 2018 | 16:14
Не перевелись ещё садисты,такие кадры очень ценятся нашими спец службами.