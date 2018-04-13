В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении воспитательницы детского сада, которая избивала детей

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении воспитательницы детского сада, которая обучала детей собачьим командам, а также избивала их. Об этом сообщает интернет издание «URA.ru». Родители обратились в полицию с жалобами на издевательство над их детьми. Малыши жаловались, что воспитательница била их, душила и учила командам «сидеть» и «к ноге». Мать одного из воспитанников детского сада рассказала, что воспитательница разбила ее сыну губу металлической ложкой, а родителям сказала, что ребенок упал с качелей.