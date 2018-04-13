Суд Таиланда предъявил Насте Рыбке и Алексу Лесли обвинения по второму уголовному делу
Им инкриминируют организацию преступного сообщества, сговор для совершения преступления и предоставление услуг сексуального характера в составе преступной группы. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, на нем, помимо судей и секретаря, присутствовали только подозреваемые, помощник адвоката и переводчик. Ранее Насте Рыбке и Алексу Лесли были предъявлены обвинения в нелегальном предпринимательстве и трудовой деятельности на территории Таиланда.
Комментарии23
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kottigr1 13 апреля 2018 | 15:34
Попались Рыбки на зуб Акуле...
xoxlbizombi 13 апреля 2018 | 15:51
kottigr1: Две рыбки, три акулы и хохлотингер без мозгов.
huyt 13 апреля 2018 | 15:58
xoxlbizombi: Интересно, а какой эпизод им инкреминируют ? Неужели на яхте у дерипаски ?
neon001 13 апреля 2018 | 15:53
kottigr1: тайланд страна бедная, спляшет за недорого.
protiv777 13 апреля 2018 | 15:36
Белоленточники, что ж у вас за кумиры то? То дегенерат Павленский, то шлюхи из Пусси, теперь вот шлюха с сутенером.
platonnekafrin 13 апреля 2018 | 15:43
protiv777: Это чтоб зеркально было. У вас один дегенерат, у них другой, но то же с голым торсом. А проститутки, они везде похожие, что в Думе проститутки, что в церкви.
timber_head 13 апреля 2018 | 15:54
protiv777: Не поперлась бы Рыбка в офис Навального, жила бы себе спокойно за счет своей кормилицы. Задумайся, дурашка, куда прешь.
boseal 13 апреля 2018 | 16:09
protiv777: Странно, что господин Навальный не пытается помочь своей соратнице по борьбе с "кровавым режимом". Где митинги? Где ролик на ютубе?
timber_head 13 апреля 2018 | 16:21
boseal: ПОмнится, Рыбка в аккурат интересы Вовы Путина представляла, ввалившись в кожаных трусах в офис Навального? И чё ж "гарант"? Кинул, её, родимую? думаешь, тебя спасет?
venmud 13 апреля 2018 | 15:36
Так же Дериписька без пристального женского глаза?
inga_92 13 апреля 2018 | 15:46
У олежека длинны ..., ну, руки... тоже
fikus74 13 апреля 2018 | 15:48
Не хилые денюжки дерипаска заплатил таиландским продажным копам и судьям.
joseph_gebbels 13 апреля 2018 | 16:04
fikus74: Стесняюсь даже спросить кто и сколько заплатил французским копам, которые закрыли Павленского.
liquidsky__ 13 апреля 2018 | 15:50
Думаю, Рыбке будет что рассказать о Наваленном, когда закончит чалиться )
glotov 13 апреля 2018 | 15:56
Что-то мне эту девчонку жаль. Она же сирота , в голове еще ничего не сформировалось, а уже почти сгорела.
rottor 13 апреля 2018 | 16:07
glotov: Никогда не жалей блядей. По делом.
Жадность и тупость должны караться строго.
ihtamnet 13 апреля 2018 | 15:59
А мне жаль Настюху, вляпалась по самое не могу. А могла бы дальше кататься на яхтах, сосать чупа чупасы и радоваться новым айфонам. Сломалась рыбка об Лёху, дурашка, а ведь предупреждали...
joseph_gebbels 13 апреля 2018 | 16:10
ihtamnet: Лёха хитрый гад. Сам не сидит, но сидят все его сподвижники и даже родной брат. Навальнята, задумайтесь!
rottor 13 апреля 2018 | 16:05
Это сколько ж Дерибаска проплатил тайским ментовским ублюдкам, чтобы так буквально ни за что человека закрыть???
joseph_gebbels 13 апреля 2018 | 16:14
rottor: Задайте этот вопрос Павленскому.
trans 13 апреля 2018 | 16:06
Не трудно догадаться что это Дерипаска со своим баблом подсуетился, мстительный крыс.
А чего же вице-премьер Приходько не заступится за свою подругу Рыбку?
ergep 13 апреля 2018 | 16:08
Неужели им никто не поможет?
pensioner25 13 апреля 2018 | 16:36
Мелочные у нас олигархи, а еще злопамятные. Рыбка, наверное, все для Дерипаски исполняла, а он вон как... Дед Золотую рыбку всего-то за три желания отпустил. Да, Таиланд - не сказочная страна, а богатые мужики в стране, как бабы.