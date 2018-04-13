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15:32, 13 апреля 2018

Суд Таиланда предъявил Насте Рыбке и Алексу Лесли обвинения по второму уголовному делу

Им инкриминируют организацию преступного сообщества, сговор для совершения преступления и предоставление услуг сексуального характера в составе преступной группы. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, на нем, помимо судей и секретаря, присутствовали только подозреваемые, помощник адвоката и переводчик. Ранее Насте Рыбке и Алексу Лесли были предъявлены обвинения в нелегальном предпринимательстве и трудовой деятельности на территории Таиланда.

Комментарии

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kottigr1 13 апреля 2018 | 15:34

Попались Рыбки на зуб Акуле...

xoxlbizombi 13 апреля 2018 | 15:51

kottigr1: Две рыбки, три акулы и хохлотингер без мозгов.

huyt 13 апреля 2018 | 15:58

xoxlbizombi: Интересно, а какой эпизод им инкреминируют ? Неужели на яхте у дерипаски ?

neon001 13 апреля 2018 | 15:53

kottigr1: тайланд страна бедная, спляшет за недорого.

protiv777 13 апреля 2018 | 15:36

Белоленточники, что ж у вас за кумиры то? То дегенерат Павленский, то шлюхи из Пусси, теперь вот шлюха с сутенером.

platonnekafrin 13 апреля 2018 | 15:43

protiv777: Это чтоб зеркально было. У вас один дегенерат, у них другой, но то же с голым торсом. А проститутки, они везде похожие, что в Думе проститутки, что в церкви.

timber_head 13 апреля 2018 | 15:54

protiv777: Не поперлась бы Рыбка в офис Навального, жила бы себе спокойно за счет своей кормилицы. Задумайся, дурашка, куда прешь.

boseal 13 апреля 2018 | 16:09

protiv777: Странно, что господин Навальный не пытается помочь своей соратнице по борьбе с "кровавым режимом". Где митинги? Где ролик на ютубе?

timber_head 13 апреля 2018 | 16:21

boseal: ПОмнится, Рыбка в аккурат интересы Вовы Путина представляла, ввалившись в кожаных трусах в офис Навального? И чё ж "гарант"? Кинул, её, родимую? думаешь, тебя спасет?

venmud 13 апреля 2018 | 15:36

Так же Дериписька без пристального женского глаза?

inga_92 13 апреля 2018 | 15:46

У олежека длинны ..., ну, руки... тоже

fikus74 13 апреля 2018 | 15:48

Не хилые денюжки дерипаска заплатил таиландским продажным копам и судьям.

joseph_gebbels 13 апреля 2018 | 16:04

fikus74: Стесняюсь даже спросить кто и сколько заплатил французским копам, которые закрыли Павленского.

liquidsky__ 13 апреля 2018 | 15:50

Думаю, Рыбке будет что рассказать о Наваленном, когда закончит чалиться )

(комментарий скрыт)

glotov 13 апреля 2018 | 15:56

Что-то мне эту девчонку жаль. Она же сирота , в голове еще ничего не сформировалось, а уже почти сгорела.

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rottor 13 апреля 2018 | 16:07

glotov: Никогда не жалей блядей. По делом.
Жадность и тупость должны караться строго.

ihtamnet 13 апреля 2018 | 15:59

А мне жаль Настюху, вляпалась по самое не могу. А могла бы дальше кататься на яхтах, сосать чупа чупасы и радоваться новым айфонам. Сломалась рыбка об Лёху, дурашка, а ведь предупреждали...

joseph_gebbels 13 апреля 2018 | 16:10

ihtamnet: Лёха хитрый гад. Сам не сидит, но сидят все его сподвижники и даже родной брат. Навальнята, задумайтесь!

(комментарий скрыт)

rottor 13 апреля 2018 | 16:05

Это сколько ж Дерибаска проплатил тайским ментовским ублюдкам, чтобы так буквально ни за что человека закрыть???

joseph_gebbels 13 апреля 2018 | 16:14

rottor: Задайте этот вопрос Павленскому.

trans 13 апреля 2018 | 16:06

Не трудно догадаться что это Дерипаска со своим баблом подсуетился, мстительный крыс.

А чего же вице-премьер Приходько не заступится за свою подругу Рыбку?

ergep 13 апреля 2018 | 16:08

Неужели им никто не поможет?

pensioner25 13 апреля 2018 | 16:36

Мелочные у нас олигархи, а еще злопамятные. Рыбка, наверное, все для Дерипаски исполняла, а он вон как... Дед Золотую рыбку всего-то за три желания отпустил. Да, Таиланд - не сказочная страна, а богатые мужики в стране, как бабы.

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