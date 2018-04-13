К мэру Волоколамска Петру Лазареву пришли сегодня с обыском
По его словам, следственные действия проводили сотрудники УБЭП Московской области. Обыск продолжался около часа; искали какие-то документы. По мнению мэра Волоколамска, это связано с тем, что городская администрация дала разрешения на проведение митингов против мусорного полигона «Ядрово». Лазарев заявил, что ему угрожали высокопоставленные областные чиновники и какие-то криминальные личности. Также обыск прошел сегодня утром в администрации городского поселения Волоколамск.
Комментарии5
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luger_max_otto 13 апреля 2018 | 15:41
Похоже что после того как "фюрер уйдет в небытие" наличие уголовных дел будет восприниматься как знак отличия...
huyt 13 апреля 2018 | 15:55
luger_max_otto: Пока "мусорные короли" на коне. Ну а мэру просто наверно намекнули о том кто же на самом деле в городе Волоколамске хозяин.
sergo13 13 апреля 2018 | 16:12
А не проще обнести Волоколамск колючей проволокой и поставить росгвардию кто нарушает порядок - ну у росгвардии есть права стрелять во всех подряд.
В чем проблема?
Какието селяне не дают вывозить скрепный масковский мусор? )))
egrof 13 апреля 2018 | 16:32
Он мне и тогда -- https://echo.msk.ru/programs/razvorot/2169860-echo/ -- показался приличным человеком: я живу в городе, семья моя живёт в городе, мы дышим всем этим, и я буду с моими горожанами, соседями. А теперь его обвиняют и угрожают за то, что он "поддерживает" -- то есть не запрещает -- демонстрации задыхающихся людей
sasass 13 апреля 2018 | 16:46
Вполне возможно полигон пропитан с коррупцией и эта коррупция завоняла и власть сумела народный протест пустить по ложному пути....