К мэру Волоколамска Петру Лазареву пришли сегодня с обыском

По его словам, следственные действия проводили сотрудники УБЭП Московской области. Обыск продолжался около часа; искали какие-то документы. По мнению мэра Волоколамска, это связано с тем, что городская администрация дала разрешения на проведение митингов против мусорного полигона «Ядрово». Лазарев заявил, что ему угрожали высокопоставленные областные чиновники и какие-то криминальные личности. Также обыск прошел сегодня утром в администрации городского поселения Волоколамск.