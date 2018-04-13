Российский МИД объявил неприемлемым лицом представителя интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве

Ему надлежит покинуть Россию в течение семи дней, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Ранее из Тбилиси в связи с делом Скрипалей был выслан российский представитель. Напомню, ранее Грузия и Россия прекратили дипотношения, представители двух стран в Москве и Тбилиси работали при посольстве Швейцарии.