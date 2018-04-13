Российский МИД объявил неприемлемым лицом представителя интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве
Ему надлежит покинуть Россию в течение семи дней, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Ранее из Тбилиси в связи с делом Скрипалей был выслан российский представитель. Напомню, ранее Грузия и Россия прекратили дипотношения, представители двух стран в Москве и Тбилиси работали при посольстве Швейцарии.
Комментарии18
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sir_charlie 13 апреля 2018 | 15:38
Грузия в ответ назначит своим представителем гражданина РФ Райхельгауза.
После обмороков у сотрудниц МИДа про лицо и узнаем
xoxlbizombi 13 апреля 2018 | 15:45
У нас в Грузии подпиндосников скоро на столбах вешать начнем.
diximania1948 13 апреля 2018 | 16:20
xoxlbizombi: xoxlbizombi: Скажи это вслух и сам висеть будешь через 5 минут, баран.
oo0oo 13 апреля 2018 | 15:45
Прощай. кацо! Скучать не будем!)
luger_max_otto 13 апреля 2018 | 15:54
А этак можно лишиться возможности в будущем удрать в Швейцарию...
budweiser23 13 апреля 2018 | 15:49
Пожалуй, Грузия на сегодняшний день единственная страна где по прилёту пограничник говорит тебе на русском языке "Добро пожаловать в Грузию" и улыбается....
Спасибо им за это!
xoxlbizombi 13 апреля 2018 | 15:58
budweiser23: Салоед, и каково тебе на кацапском с грузинами разговаривать?
lager23 13 апреля 2018 | 16:19
xoxlbizombi: Держи вот этот подорожник -
щас врежу, сразу приложи...
diximania1948 13 апреля 2018 | 16:22
xoxlbizombi: дебил. шарманку про Украину выключи, как амёбы однообразны вы, путиноиды.
venya_duplo 13 апреля 2018 | 16:18
budweiser23: Что-то такого не помню? Ты если пистишь, так левым пальцем правой ноги шевели для приличия.
lager23 13 апреля 2018 | 16:22
venya_duplo: Дупло, недоверие - мудрость дурака, не правда ли?
varlam59 13 апреля 2018 | 16:42
budweiser23: Помню в советское время голос диктора на железнодорожном вокзале в Тбилиси:
- Прибыл поезд из Советского Союза!
Были и есть нормальные грузины, но таковы явно не все. Сколько там похожих на Саакашвили?
goshan31 13 апреля 2018 | 15:56
Не ссыте, ребята, Грузия никуда не денется. Дорога к Российскому сателлиту - Армении, проходит через её территорию. В противном случае - прощай Закавказье !
timber_head 13 апреля 2018 | 15:57
Круто. нашли крайнего в ответку. Разобиженная "Великая Держава" всерьез борется с малюсенькой Грузией, которая её послала.
harra 13 апреля 2018 | 15:59
Трамп напрягся... что у них там в Джорджии происходит....
cukker 13 апреля 2018 | 16:19
он приемлим только при Черемушенском рынке
archibald_dandy_esquire 13 апреля 2018 | 16:39
cukker: " он приемлим только при Черемушенском рынке "
дебилушко, на всех ваших российских рынках рулят азербайджанцы, а не грузины - учи предмет, прежде чем крякать, и учи русский язык - надо писать "приемлем", а не так, как ты написало.
в общем - нехорошо школу пропускать - ты, поди-то и слова песни не знаешь "дядя Вова, мы с тобой!" - пока не выучишь, на ЭМ не появляйся.
всё - брысь отсюда!
cukker 13 апреля 2018 | 16:43
archibald_dandy_esquire: тебе указали место? вот туда иди и тусуйся. картошку воруй. здесь мы хозяева.