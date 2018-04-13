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15:31, 13 апреля 2018

Российский МИД объявил неприемлемым лицом представителя интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве

Ему надлежит покинуть Россию в течение семи дней, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Ранее из Тбилиси в связи с делом Скрипалей был выслан российский представитель. Напомню, ранее Грузия и Россия прекратили дипотношения, представители двух стран в Москве и Тбилиси работали при посольстве Швейцарии.

Комментарии

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sir_charlie 13 апреля 2018 | 15:38

Грузия в ответ назначит своим представителем гражданина РФ Райхельгауза.
После обмороков у сотрудниц МИДа про лицо и узнаем

xoxlbizombi 13 апреля 2018 | 15:45

У нас в Грузии подпиндосников скоро на столбах вешать начнем.

diximania1948 13 апреля 2018 | 16:20

xoxlbizombi: xoxlbizombi: Скажи это вслух и сам висеть будешь через 5 минут, баран.

oo0oo 13 апреля 2018 | 15:45

Прощай. кацо! Скучать не будем!)

luger_max_otto 13 апреля 2018 | 15:54

А этак можно лишиться возможности в будущем удрать в Швейцарию...

budweiser23 13 апреля 2018 | 15:49

Пожалуй, Грузия на сегодняшний день единственная страна где по прилёту пограничник говорит тебе на русском языке "Добро пожаловать в Грузию" и улыбается....

Спасибо им за это!

xoxlbizombi 13 апреля 2018 | 15:58

budweiser23: Салоед, и каково тебе на кацапском с грузинами разговаривать?

lager23 13 апреля 2018 | 16:19

xoxlbizombi: Держи вот этот подорожник -
щас врежу, сразу приложи...

diximania1948 13 апреля 2018 | 16:22

xoxlbizombi: дебил. шарманку про Украину выключи, как амёбы однообразны вы, путиноиды.

venya_duplo 13 апреля 2018 | 16:18

budweiser23: Что-то такого не помню? Ты если пистишь, так левым пальцем правой ноги шевели для приличия.

lager23 13 апреля 2018 | 16:22

venya_duplo: Дупло, недоверие - мудрость дурака, не правда ли?

varlam59 13 апреля 2018 | 16:42

budweiser23: Помню в советское время голос диктора на железнодорожном вокзале в Тбилиси:
- Прибыл поезд из Советского Союза!
Были и есть нормальные грузины, но таковы явно не все. Сколько там похожих на Саакашвили?

goshan31 13 апреля 2018 | 15:56

Не ссыте, ребята, Грузия никуда не денется. Дорога к Российскому сателлиту - Армении, проходит через её территорию. В противном случае - прощай Закавказье !

timber_head 13 апреля 2018 | 15:57

Круто. нашли крайнего в ответку. Разобиженная "Великая Держава" всерьез борется с малюсенькой Грузией, которая её послала.

harra 13 апреля 2018 | 15:59

Трамп напрягся... что у них там в Джорджии происходит....

cukker 13 апреля 2018 | 16:19

он приемлим только при Черемушенском рынке

archibald_dandy_esquire 13 апреля 2018 | 16:39

cukker: " он приемлим только при Черемушенском рынке "

дебилушко, на всех ваших российских рынках рулят азербайджанцы, а не грузины - учи предмет, прежде чем крякать, и учи русский язык - надо писать "приемлем", а не так, как ты написало.
в общем - нехорошо школу пропускать - ты, поди-то и слова песни не знаешь "дядя Вова, мы с тобой!" - пока не выучишь, на ЭМ не появляйся.
всё - брысь отсюда!

cukker 13 апреля 2018 | 16:43

archibald_dandy_esquire: тебе указали место? вот туда иди и тусуйся. картошку воруй. здесь мы хозяева.

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