Павел Дуров пообещал, что Телеграм будет использовать встроенные методы обхода блокировок

Основатель Телеграм Павел Дуров выступил с обращением к пользователям и пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок. Они не потребуют у клиентов каких-либо дополнительных действий. При этом он не гарантировал стопроцентную доступность сервиса без VPN. Дуров заявил также, что конфиденциальность в сети не продается, а права человека не должна быть скомпрометированы из страха или жадности.

В общественно-наблюдательной комиссии блокировку Телеграм назвали антиконституционной. Решение Таганского суда Москвы нарушает права граждан на свободу общения и тайну переписки. Об этом заявила зампред ОНК Ева Меркачева. Она отметила, что Телеграм угрожает безопасности ничуть не меньше, чем другие мессенджеры, к которым преступники имеют свободный доступ.