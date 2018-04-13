Павел Дуров пообещал, что Телеграм будет использовать встроенные методы обхода блокировок
Основатель Телеграм Павел Дуров выступил с обращением к пользователям и пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок. Они не потребуют у клиентов каких-либо дополнительных действий. При этом он не гарантировал стопроцентную доступность сервиса без VPN. Дуров заявил также, что конфиденциальность в сети не продается, а права человека не должна быть скомпрометированы из страха или жадности.
В общественно-наблюдательной комиссии блокировку Телеграм назвали антиконституционной. Решение Таганского суда Москвы нарушает права граждан на свободу общения и тайну переписки. Об этом заявила зампред ОНК Ева Меркачева. Она отметила, что Телеграм угрожает безопасности ничуть не меньше, чем другие мессенджеры, к которым преступники имеют свободный доступ.
Комментарии20
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huyt 13 апреля 2018 | 15:33
Мы все имеем по Конституции РФ право на тайну переписки. Но наверно для судьи, которая принял решение о блокировке Конституция это пустой звук.
anemon 13 апреля 2018 | 15:35
huyt: Ну, если она для гаранта конституции - пустой звук, чего ждать от назначенной им же судьи?
patrik05 13 апреля 2018 | 15:37
Дуров заявил также, что конфиденциальность в сети не продается, а права человека не должна быть скомпрометированы из страха или жадности...
Если бы либералы не считали Россию своим врагом, а себя несчастными, оказавшимися на оккупированной территории, то они должны были бы отказаться от услуг Телеграм, пока Паша Дуров не предоставит ФСБ ключи шифрования пользователей, чтобы они могли отслеживать террористов.
huyt 13 апреля 2018 | 15:44
patrik05: Патрик, ты смотрю уже по второму кругу пошел. Надо тебе было написать не " Патрик 05" , а "Патрик 105". Или у вас на улице Оптиков в БЦ "Лахта-2" другая нумерация ?
patrik05 13 апреля 2018 | 15:50
huyt:
Другая, по-еврейски - справа налево.
alehan11174 13 апреля 2018 | 15:52
patrik05:Телеграм будет использовать встроенные методы обхода блокировок
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Браво Павел! путираша сосет у Телеграма с причмоком:)))
kryymsdyk 13 апреля 2018 | 15:53
patrik05: Да, Россия действительно оккупирована мудаками.
aleks_3310 13 апреля 2018 | 16:35
kryymsdyk: Да, Россия действительно оккупирована мудаками.
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Не соглашусь! Скорее не мудаками, а недоумками с ограниченным кругом мышления. Такими же, как и 86% нашего общества.
mikegolubchik 13 апреля 2018 | 16:20
patrik05: Бессмысленно. Чтобы зашифровать трафик дополнительно, террористу достаточно поставить VPN. И, даже имея ключи всех пользователей именно сообщения террористов ФСБ не расшифрует. Террористы в любом случае будут пользоваться тем что шифруется. А шифруется на стороне пользователя сейчас все. Ну кроме отечественных может быть месенджеров. Так что если хочете развлечь ФСБ своей препиской можете поставить какой нибудь отечественный софт. Ваш сосед из ФСБ его прочтет.
aleks_3310 13 апреля 2018 | 16:30
patrik05: А что ты сделал, что бы либералы не принимали свою Родину за мачеху, а принимали за Родину мать?
Что ты сделал, что бы они не чувствовали себя на оккупированной территории и чувствовали себя счастливыми?
Предложил отказаться от услуг Телеграм? И это всё?
Грош цена всей писанины таких патрикевн!!!
neon001 13 апреля 2018 | 16:54
patrik05: откажись от туалетной бумаги)))
pro_hanov 13 апреля 2018 | 15:44
anemon: Думаю, что в борьбе с Роскомнадзором победит Дуров. Телеграм будет работать. Дуров найдёт способ. Единственный надёжный метод блокировки - заставить всех граждан нести гаджеты на проверку в ФСБ.
mikegolubchik 13 апреля 2018 | 16:22
pro_hanov: И то не факт. коррупция же. Во всяком случае террористы откупятся точно.
aleks_3310 13 апреля 2018 | 16:38
pro_hanov: Думаю, что в борьбе с Роскомнадзором победит Дуров.
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У меня и сомнений нет. Умный всегда победит долбоёбов!
dr_nemos 13 апреля 2018 | 15:35
Умница...спасибо.
budweiser23 13 апреля 2018 | 15:40
Павел Дуров гораздо умнее Путена, не правда ли?
Побеждает молодость...
trender 13 апреля 2018 | 15:56
«Черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом». А.С. Пушкин.
kukrynx 13 апреля 2018 | 16:00
trender: Уж коли зло пресечь:
Забрать все книги бы да сжечь
zztop1960 13 апреля 2018 | 16:02
Преступник может зарегестрироваться в любой браузерной игре и переписываться через чат , без всякого ФСБ
aleks_3310 13 апреля 2018 | 16:13
Паша сказал, Паша сделает.
И сделает все суды РФ, прокуратуру РФ, и всякие "надзоры" с ФСБ вместе!
Вот почему недоумки не понимают, что не стоит связываться с высшим разумом?