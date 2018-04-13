Закон о производстве товаров без разрешения правообладателей из США повлечет проблемы с авторским правом – эксперт

Россияне столкнутся с проблемами с авторским правом за рубежом, если отечественным компаниям позволят производить товары без разрешения правообладателей из США. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Александр Христофоров.

«Россия состоит в Парижской конвенции по охране промышленной собственности и Бернской конвенции по охране литературных художественных произведений. Соответственно, ни та, ни другая не разрешают подобных исключений и изъятий», — подчеркнул он.

Как пояснил эксперт, по этим соглашениям российские правообладатели получают исключительные права на использование своей интеллектуальной собственности в других странах. «Соответственно, если кто-то что-то изобрел в России, он может запатентовать это в других странах. Если написал или нарисовал, он автоматически получает охрану своих произведений в других странах. Поэтому если вдруг законодатели выйдут из этих соглашений, мы просто утратим охрану произведений наших правообладателей за рубежом», — подчеркнул А.Христофоров.

Как стало известно, Россия может начать производить товары без разрешения американских правообладателей.

Соответствующая мера включена в законопроект об антисанкциях в отношении США. Норма позволяет отменить исключительное право на товарные знаки, правообладателями которых являются граждане США или компании, находящиеся под юрисдикцией Штатов. Причем мера может быть расширена и на другие иностранные государства.