Кремль отказался комментировать постановление Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера Телеграм

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об этом еще до вопроса со стороны журналистов: «Я сразу скажу, что это решение суда, я его никак комментировать не буду. Как только перестанет работать Телеграм – перейдем на какой-то другой мессенджер. Их можно по пальцам руки пересчитать, надо посмотреть, какой удобнее сочетает в себе скорость и качество и весь набор услуг», — сказал Песков в разговоре с представителями СМИ.

В Кремле также пока не решили, какой мессенджер будут использовать вместо Telegram. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Не знаю, посмотрим. Как только перестанет работать Telegram, перейдем на какой-то другой, их по пальцам руки можно пересчитать. Надо посмотреть — какой удобный, как обеспечивает удобство, скорость и качество, соединяет в себе, так сказать, весь набор услуг, тот и выберем».

Напомним, суд постановил заблокировать доступ к Телеграм, пока мессенджер не предоставит ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.