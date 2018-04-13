Кремль отказался комментировать постановление Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера Телеграм
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об этом еще до вопроса со стороны журналистов: «Я сразу скажу, что это решение суда, я его никак комментировать не буду. Как только перестанет работать Телеграм – перейдем на какой-то другой мессенджер. Их можно по пальцам руки пересчитать, надо посмотреть, какой удобнее сочетает в себе скорость и качество и весь набор услуг», — сказал Песков в разговоре с представителями СМИ.
В Кремле также пока не решили, какой мессенджер будут использовать вместо Telegram. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Не знаю, посмотрим. Как только перестанет работать Telegram, перейдем на какой-то другой, их по пальцам руки можно пересчитать. Надо посмотреть — какой удобный, как обеспечивает удобство, скорость и качество, соединяет в себе, так сказать, весь набор услуг, тот и выберем».
Напомним, суд постановил заблокировать доступ к Телеграм, пока мессенджер не предоставит ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sokal123 13 апреля 2018 | 15:10
Песков не может комментировать он не знает ,что такое Телеграм.
evgolius7 13 апреля 2018 | 15:14
Забавно наблюдать хрень всю эту.
Бла-Бла-Бла...и всё.....
kottigr1 13 апреля 2018 | 15:11
Правильно делает Телеграм, что не обращает внимание на лузеров из Кремля..
Все, что нужно знать о нынешней России..
При Путине 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Даже сами путинисты оценивают глубину падения:
"Так 10% не могут себе купить продуктов питания, 29% одежду. То есть 39% россиян буквально нищие. А еще для 41% опрошенных затруднительно купить бытовой прибор типа холодильника или телевизора. Еще 14% не могут купить себе автомобиль или дом. И лишь 3% могут позволить себе все. 80% россиян ощущают себя бедными или нищими." - ВЦИОМ
Это называют в РФ - "стабильностью", а за пределами РФ - "Нигерией в снегах".
Падение продолжается.......
huyt 13 апреля 2018 | 15:12
А когда-то хотели систему Виза и Мастеркард заблокировать. Чего уж там мелочиться, весь интернет заблокировали бы. Здравствуй, северная корея!
trans 13 апреля 2018 | 15:23
Песков, ты лучше расскажи сколько бабла поимела твоя жена Навка на ледовом шоу "Руслан и Людмила"? Вон каких крутых спонсоров ты ей подогнал - Сбербанк, госпредприятие Транснефть, холдинг "ФосАгро".
Скоро будет новое шоу и все повторится.
А Навка с Песковым будут продолжать мило рассказывать как они тяжким трудом зарабатывают на часы, квартиры, иномарки, особняки...
tks 13 апреля 2018 | 15:25
Сегодня Пятница, 23-го, сегодня все кремлины и кремляди Джейсоны... вратарские маски раскуплены...