///// Россия может начать производить товары без разрешения американских правообладателей.

Соответствующая мера включена в соответствующий законопроект об антисанкциях в отношении США.

Норма позволяет отменить исключительное право на товарные знаки, правообладателями которых являются граждане США или компании, находящиеся под юрисдикцией Штатов. Причем мера может быть расширена и на другие иностранные государства. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Михаил Емельянов рассказал «Интерфаксу», что норма фактически позволит производить продукцию без разрешения правообладателя. Для этого лишь нужно, чтобы в России была такая технология. Как считает Емельянов, это «бьет под дых американцам», поскольку удар наносится по праву интеллектуальной собственности. Она же, в свою очередь, по мнению депутата, обеспечивает доминирование западного мира. Мера о производстве товаров без разрешения правообладаетелей является частью пакета российских антисанкций в отношении США, которые внесены в Госдуму. Они также предусматривают запрет на ввоз сырья и продовольствия, произведенного США или другими странами, поддерживающими меры Вашингтона. В том числе речь идет об алкоголе и табаке, технологическом оборудовании и лекарствах.

Законопроект является ответом на санкции США в отношении 26 россиян и 15 компаний, которые были введены на прошлой неделе. Мера спровоцировала обвал рубля и российских фондовых рынков.

В Госдуме разрабатывают санкции к Соединенным Штатам. В сложившихся обстоятельствах это очень важный шаг, — сказала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Валентина Матвиенко отметила, что ответные меры не должны нанести ущерб Российской Федерации.