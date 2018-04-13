Россия может начать производить товары без разрешения американских правообладателей
Соответствующая мера включена в соответствующий законопроект об антисанкциях в отношении США.
Норма позволяет отменить исключительное право на товарные знаки, правообладателями которых являются граждане США или компании, находящиеся под юрисдикцией Штатов. Причем мера может быть расширена и на другие иностранные государства. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Михаил Емельянов рассказал «Интерфаксу», что норма фактически позволит производить продукцию без разрешения правообладателя. Для этого лишь нужно, чтобы в России была такая технология. Как считает Емельянов, это «бьет под дых американцам», поскольку удар наносится по праву интеллектуальной собственности. Она же, в свою очередь, по мнению депутата, обеспечивает доминирование западного мира. Мера о производстве товаров без разрешения правообладаетелей является частью пакета российских антисанкций в отношении США, которые внесены в Госдуму. Они также предусматривают запрет на ввоз сырья и продовольствия, произведенного США или другими странами, поддерживающими меры Вашингтона. В том числе речь идет об алкоголе и табаке, технологическом оборудовании и лекарствах.
Законопроект является ответом на санкции США в отношении 26 россиян и 15 компаний, которые были введены на прошлой неделе. Мера спровоцировала обвал рубля и российских фондовых рынков.
В Госдуме разрабатывают санкции к Соединенным Штатам. В сложившихся обстоятельствах это очень важный шаг, — сказала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Валентина Матвиенко отметила, что ответные меры не должны нанести ущерб Российской Федерации.
Комментарии99
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
pedro_juares 13 апреля 2018 | 15:28
ахаха, ассиметричненько. фактически, предлагается узаконить воровство. проблема только в том, что если признавать законодательно что воровать иногда можно, то уже потом ни за что не вдолбишь, что в любом другом случае - нельзя. мораль - она такая. одна на все случаи.
vla7815 13 апреля 2018 | 15:28
///// Россия может начать производить товары без разрешения американских правообладателей.
Валентина Матвиенко отметила, что ответные меры не должны нанести ущерб Российской Федерации. ////
А вот эта хрень точно вернется обраткой по России и её населению в тысячи раз сильней и хуже, чем всё дерьмо после захвата Крыма.
jetsam 13 апреля 2018 | 15:31
отныне и во веки веков: "русский и вор - одно слово".
и - главное, это не хохлы сделали, это не либерасты предложили,
не демократы это писали... это настоящие путеноиды, истинные
путриоты банды озеро, во славу царя и отечества!
ed10075 13 апреля 2018 | 15:33
Эту будут не антисанкции, а воровство и плагиат.
Хотя вряд ли это будет ударом "под дых", так как намерение сделать свою Кока-колу, джинсы или автомашины крайслер-форд-джип ничего кроме улыбки не вызывает.