Суд Таиланда предъявил Насте Рыбке и Алексу Лесли обвинения по второму уголовному делу
Им инкриминируют организацию преступного сообщества, сговор для совершения преступления и предоставление услуг сексуального характера в составе преступной группы. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, на нем, помимо судей и секретаря, присутствовали только подозреваемые, помощник адвоката и переводчик. Ранее Насте Рыбке и Алексу Лесли были предъявлены обвинения в нелегальном предпринимательстве и трудовой деятельности на территории Таиланда.
Комментарии17
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a_111111 13 апреля 2018 | 14:36
Похоже рыбка попала...
liquidsky__ 13 апреля 2018 | 14:44
a_111111: Да уж навальный прославил и облагодетельствовал ))
nersesov 13 апреля 2018 | 15:18
liquidsky__: он так всех нас облагодетельствует, когда станет президентом
ivfn 13 апреля 2018 | 14:36
Рыбку жалко!!!!
СВОБОДУ РЫБКЕ!!!
gregor 13 апреля 2018 | 14:43
Не даром в Таиланд прилетал Патрушев на кокссамолёте , по поводу Рыбки .
ostapbey 13 апреля 2018 | 15:04
Не даром?? Хм....
Какой дар представляет Патрушев в Таиланде??
Даже если он и на кокссамолете прнилетит.
Известно что кара за КОКС в Таиланде крайне высока...
Чуть пониже кара и за предпринимательство лицами НЕ ТАЙСКОГО происхождения.. Проституция в список разрешенного предпринимательства не входит.
Даже..
tks 13 апреля 2018 | 15:22
gregor: Наверное, пепелац Патрушева уже был очищен от остатков аргентинского кокса? Ведь ежели там его где-то завалялось, наверняка тогда косячок какой-то всплывёт...
bakero 13 апреля 2018 | 14:52
Дочка пропагандиста соловьева уже сегодня вещала на Москва24 - как всегда рассказала не о всех участниках регаты... такая у нас пресса... но никакой цензуры нет... поэтому, мужики-то и не знают, как говорил когда-то Семчев в рекламе пива Толстяк
twenty_two 13 апреля 2018 | 14:59
А все таиландские мальчики, переделанные в девочек, обслуживают иностранных туристов дальше, никакого нарушения закона в этом нет.
ox1 13 апреля 2018 | 15:09
twenty_two: Так то таиландские мальчики. Что позволено им, не позволено всяким Рыбкам, Травкам и прочим.
ostapbey 13 апреля 2018 | 15:13
twenty_two: если привести твои две строчки к читаемому виду, то ты намекаешь что Рыбка научит таиландских мальчиков, переделанных в девочек, таким штучкам, что прибыль в королевскую казну от налогов на услуги этих "мальчиков" превысит во много раз??
Даже??
pr22000 13 апреля 2018 | 15:16
Что-то страна не бросилась с консульской помощью своим гражданам. И Захарова молчит. Это вам не Бут и, даже, не Скрипаль.
nersesov 13 апреля 2018 | 15:25
pr22000: Анастасия Вакушевич, она же Настя Рыбка, является гражданкой Беларуси. С какого перепугу Захарова должна что-то говорить ?
tks 13 апреля 2018 | 15:20
Что-то не заинтересовались амеры рыбкиными сведениями...
trans 13 апреля 2018 | 15:20
Похоже там Дерипаска со свои баблом постарался, мстительный крысеныш.
ed10075 13 апреля 2018 | 15:28
На примере Рыбки жизнь показывает, что политика грязнее проституции.
trans 13 апреля 2018 | 15:28
А чего же вице-премьер Приходько не поможет своей подруге Рыбке?