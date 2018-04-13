Суд Таиланда предъявил Насте Рыбке и Алексу Лесли обвинения по второму уголовному делу

Им инкриминируют организацию преступного сообщества, сговор для совершения преступления и предоставление услуг сексуального характера в составе преступной группы. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, на нем, помимо судей и секретаря, присутствовали только подозреваемые, помощник адвоката и переводчик. Ранее Насте Рыбке и Алексу Лесли были предъявлены обвинения в нелегальном предпринимательстве и трудовой деятельности на территории Таиланда.