Полиция задержала на Лубянке пятерых участников акции под названием «Не подадим руки ростовскому ФСБ»
Об этом сообщает ОВД-инфо. Акция была посвящена защите бывшего полицейского Николая Гермашева, против которого, по мнению активистов, фальсифицируют уголовное дело. Молодые люди вышли с плакатами «Свободу Гермашеву», «Ростовское ФСБ фабрикует заказные дела». Задержанных доставили в УВД по Красносельскому району. В ноябре прошлого года МВД возбудило уголовное дело о грабеже, по которому Гермашев был подозреваемым в девяносто девятом году. Тогда потерпевший не опознал в нем грабителя и дело прекратили. Однако спустя семнадцать лет потерпевший якобы все-таки опознал в Гермашеве одного из нападавших.
Комментарии3
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vilingrad 13 апреля 2018 | 14:39
Ща выступит Патрик за родную контору, с девизом: "Ничего на свете лучше КГБети". Этот вой у них песней зовется...
metlag 13 апреля 2018 | 14:45
vilingrad: Мне непонятно в этом лозунге одно- Ростовского ФСБ ведь нет, есть Российское ФСБ. А в Ростове лишь его управление.
Что протестующие думают, что в других управлениях другие порядки и люди?
kottigr1 13 апреля 2018 | 15:00
vilingrad: В России, что бы не подать руки ФСБшнику, его ещё нужно постараться найти... Они так тщательно прячутся от народной любви, что иной раз по конспирации превосходят любых иностранных шпионов..