Полиция задержала на Лубянке пятерых участников акции под названием «Не подадим руки ростовскому ФСБ»

Об этом сообщает ОВД-инфо. Акция была посвящена защите бывшего полицейского Николая Гермашева, против которого, по мнению активистов, фальсифицируют уголовное дело. Молодые люди вышли с плакатами «Свободу Гермашеву», «Ростовское ФСБ фабрикует заказные дела». Задержанных доставили в УВД по Красносельскому району. В ноябре прошлого года МВД возбудило уголовное дело о грабеже, по которому Гермашев был подозреваемым в девяносто девятом году. Тогда потерпевший не опознал в нем грабителя и дело прекратили. Однако спустя семнадцать лет потерпевший якобы все-таки опознал в Гермашеве одного из нападавших.