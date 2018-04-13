Студентов бюджетных отделений хотят обязать отрабатывать дипломы в органах власти, госкомпаниях и госорганизациях

Студентов бюджетных отделений хотят обязать отрабатывать дипломы в органах власти, госкомпаниях и государственных организациях. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на законопроект, внесенный в Госдуму. Если человек учился по программе бакалавриата, то работать придется не менее четырех лет; по программе специалитета – не меньше пяти; по программе магистратуры – не меньше шести лет. Тем, кто откажется работать на государство, придется возместить бюджет затрат на обучение и соцподдержку, полученную в годы студенчества. Член думского комитета по труду Сергей Вострецов считает, что такая мера оправдана, потому что довольно много выпускников не могут найти работу по специальности после окончания вуза.