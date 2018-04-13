Студентов бюджетных отделений хотят обязать отрабатывать дипломы в органах власти, госкомпаниях и госорганизациях
Студентов бюджетных отделений хотят обязать отрабатывать дипломы в органах власти, госкомпаниях и государственных организациях. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на законопроект, внесенный в Госдуму. Если человек учился по программе бакалавриата, то работать придется не менее четырех лет; по программе специалитета – не меньше пяти; по программе магистратуры – не меньше шести лет. Тем, кто откажется работать на государство, придется возместить бюджет затрат на обучение и соцподдержку, полученную в годы студенчества. Член думского комитета по труду Сергей Вострецов считает, что такая мера оправдана, потому что довольно много выпускников не могут найти работу по специальности после окончания вуза.
Комментарии38
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post_v 13 апреля 2018 | 14:34
у выпускниц ВУЗов будет еще один вариант – два декретных отпуска по рождению ребенка и уход за ребенком до достижения им 3 летнего возраста, и 6 лет "отработаны"
liquidsky__ 13 апреля 2018 | 14:42
Ну в Израиле в армии надо отслужить 3+2=5 лет, если сначала отучился за госсчет и ничего. Так и надо.
evgolius7 13 апреля 2018 | 14:44
Граждане АОЭ не платят своему государству никаких налогов.
Но у них бесплатное высшее образование и медицина..
oleg_schahbazov 13 апреля 2018 | 15:07
evgolius7: а у гражданок ОАЭ особо и прав то нет...так то уж
evgolius7 13 апреля 2018 | 15:10
И чего они права себе не требуют?
Может не хотят от хорошей жизни уходить?
evgolius7 13 апреля 2018 | 15:17
А когда материнский капитал заставят отрабатывать?
vinibi 13 апреля 2018 | 14:48
liquidsky__: В Израиле есть Конституция и она работает- а в путераше ей давно подтерлись!!!
vezdehod 13 апреля 2018 | 14:50
Отработал "Барщину", отслужил Рекрутом и - свободен.
tks 13 апреля 2018 | 14:58
liquidsky__: И уровень жизни поэтому в Израиле на порядок выше, чем в тупинской Мордорашке, правда?
liquidsky__ 13 апреля 2018 | 15:04
tks: Евреи и в швейцарии живут богаче швейцарцев, прикиньте. Потому что самый умный народ на планете. Русские-самый хитрый. А уж если смешанный- то остальные вообще в глубокой попе отдыхают и завидуют ))
tks 13 апреля 2018 | 15:28
liquidsky__: Самый вороватый, ипанутый и тупой народец. Селекция Ленина-Сталина-Путина завершила генетический отбор, положенный ещё татаро-монголами и развитый крепостничеством.
liquidsky__ 13 апреля 2018 | 15:31
tks: А вот это уже разжигание межнациональной розни. Надеюсь без внимания администрации не останется.
luger_max_otto 13 апреля 2018 | 14:59
Сравнил попу с пальцем. Если бы власть в России делала бы для граждан столько же, сколько израильская и была бы столь же зависима от граждан, как власть в Израиле- можно было бы поговорить. А так- идет она, эта власть.
huyt 13 апреля 2018 | 15:00
liquidsky__: Может в чём-то и лучше это, ведь большинство студентов особенно в регионах сидят без работы. Если дадут работу после окончания ВУЗа то почему бы и нет ?
metlag 13 апреля 2018 | 15:10
liquidsky__: Ты нагло и бессовестно врешь. Никаких обязательств со стороны выпускников ВУЗов в Израиле перед государством нет. Кроме тех, что имеют все граждане.
Служить в Израиле должны все.
Поступившие в ВУЗы зачисляются в студенческий резерв.
Служба в армии по окончании студенческого резерва
По окончании обучения призывник, зачисленный в резерв, обязан отслужить полный срок срочной службы в соответствии с его статусом на момент зачисления в резерв. Даже в том случае, если во время обучения его статус изменится, срок службы не будет сокращен.
Призывник, зачисленный в резерв, подписывает обязательство после окончания срочной службы остаться на сверхсрочную службу (шерут кева). Таким образом, срок службы в армии по окончании обучения достигает 5 лет (3 обязательных года плюс 2 года по усмотрению армейского руководства или 2 обязательных года плюс 3 года — по усмотрению армейского руководства).
Армия Обороны Израиля использует призывника по его специальности, руководствуясь своими нуждами в специалистах определенного профиля, и не обязуется исполь- зовать его в соответствии с гражданской специальностью.
Проверка, насколько актуальна для армии специальность резервиста на текущий момент, проводится армейским начальством в последний год обучения в студенческом резерве.
Демобилизованные солдаты, не имеющие высшего образования и желающие продолжить обучение в высшем учебном заведении, могут получить специальную ссуду или стипендию (согласно действующим критериям).
Льготы демобилизованным солдатам включают:
• денежный подарок при демобилизации
• льготы при выплате подоходного налога
• вклад на личный счет
• дополнительный фонд для оказания помощи для учебы,
открытия собственного дела и т.п.
Вклад на личный счет
Для военнослужащих (мужчин и женщин), которые демобилизуются с военной или альтернативной службы и прослужили не менее 12 полных месяцев, будет открыт личный счет с вкладом в специальном фонде.
liquidsky__ 13 апреля 2018 | 15:17
metlag: Ты перечитай, что я написал, тембель, а потом мне рассказывай. Копировать научился, а читать нет.
vasyakirin 13 апреля 2018 | 14:36
Какими органами отрабатывать?
testmeter 13 апреля 2018 | 14:36
В агентстве интернет исследований будет конкурс на бесплатные рабочие места!
seryj_wolk 13 апреля 2018 | 14:38
Еще немножко и будут посылать на картошку!
podwodnik 13 апреля 2018 | 14:39
Идти работать в госкомпании или органы власти? Да, и ещё раз да!!! Там столько платят что можно устроится только по блату :).
omichka 13 апреля 2018 | 15:02
podwodnik:
Действительно, обязательное трудоустройство - подарок!
gvs 13 апреля 2018 | 14:41
Новая статья УК:
1. Получение высшего образования по программе бакалавриата наказывается обязательными работами на срок 3 года...
Далее по увеличению тяжести "преступления" )))
jamba 13 апреля 2018 | 14:41
А кто сказал, что "совок" издох?;))))))))))))))))))
compare 13 апреля 2018 | 14:45
иначе,можно остаться без поколения "холопов",мастерски "вылизывающих" все,что нужно...
ramus 13 апреля 2018 | 14:47
Вот тебе бабушка и Юрьев день.
irina38fif 13 апреля 2018 | 14:49
они где столько рабочих месть найдут в госкомпаниях и на госслужбе!*))) Да, и на что уходят налоги российских граждан?
post_v 13 апреля 2018 | 15:11
irina38fif:
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использовать европейский опыт - в Германии, например, учителя и почтальоны являются госслужащими.
nernerr 13 апреля 2018 | 14:52
Стоит похвалить за инициативу, преемственность СССР 2.0 должна быть во всём. ;))))))))))))))
tks 13 апреля 2018 | 14:56
А что, много бюджетных мест в российских вузах?
wuwer 13 апреля 2018 | 15:01
tks:Будет отбор на бюджет по госдуровскому тесту....критерии поведения при "нащальнике" и при "презренном подчиненном"
nernerr 13 апреля 2018 | 14:58
Параллельно должен быть принят закон: После отработки должно быт обязательное трудоустройство по месту нахождения учебного заведения и средний заработок по отросли в этом городе.
chubuk 13 апреля 2018 | 14:59
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
УКАЗ
от 26 июня 1940 года
О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений
1…………………………………………………………………………………………………………….
2. Перевести во всех государственных, кооперативных и общественных предприятиях и учреждениях работу с шестидневки на семидневную неделю, считая седьмой день недели — воскресенье — днем отдыха.
3. Запретить самовольный уход рабочих и служащих из государственных, кооперативных и общественных предприятий и учреждений, а также самовольный переход с одного предприятия на другое или из одного учреждения в другое.
Уход с предприятия и учреждения или переход с одного предприятия на другое и из одного учреждения в другое может разрешить только директор предприятия или начальник учреждения.
4…………………………………………………………………………………………………………………….
5. Установить, что рабочие и служащие, самовольно ушедшие из государственных, кооперативных и общественных предприятий или учреждений, предаются суду и по приговору народного суда подвергаются тюремному заключению сроком от 2-х месяцев до 4-х месяцев.
Установить, что за прогул без уважительной причины рабочие и служащие государственных, кооперативных и общественных предприятий и учреждений предаются суду и по приговору народного суда караются исправительно — трудовыми работами по месту работы на срок до 6 месяцев с удержанием из заработной платы до 25 %.
В связи с этим отменить обязательное увольнение за прогул без уважительных причин.
Предложить народным судам все дела, указанные в настоящей статье, рассматривать не более чем в 5-дневный срок и приговоры по этим делам приводить в исполнение немедленно.
6. Установить, что директора предприятий и начальники учреждений за уклонение от предания суду лиц, виновных в самовольном уходе с предприятия и из учреждения, и лиц, виновных в прогулах без уважительных причин, — привлекаются к судебной ответственности.
ha12raz 13 апреля 2018 | 15:03
Это же мечта сбывается.......а то половина найти работу вообще не может, а стать "бедным бюджетным служащим", сесть на жопу в кабинете за оклад и соцльготы...........ура !
manofoffice 13 апреля 2018 | 15:04
Одно радует, что эти люди там нули.
zemljanka 13 апреля 2018 | 15:04
Утром петь гимн...
zemljanka 13 апреля 2018 | 15:07
Я другой такой страны не знаю... (с)
marfa_1953 13 апреля 2018 | 15:23
довольно много выпускников не могут найти работу по специальности после окончания вуза.
______________
Как это совмещается с тем, что обяжут работать на государство?
Не могут найти работу, потому что её нет. Т.е. нет и в госкомпаниях и госструктурах.
А теперь окончивших ВУЗы обяжут идти туда, где будут сидеть и штаны протирать, что ли?
Им за это ещё и платить будут? Так это уже было в СССР. Никому ненужные специалисты после ВУЗа сидели таким образом 3 года.
vlad_zay76 13 апреля 2018 | 15:25
Скажите просто, что в России больше не существует бесплатного высшего образования.