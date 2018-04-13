Депутаты Госдумы предложили запретить работодателям в России принимать на работу граждан США, а также лиц с гражданством тех стран, которые поддержали антироссийские санкции. Это одна из ответных мер на американские ограничения, которая содержится в документе, размещенном на сайте Нижней палаты парламента. Предлагается также запретить ввоз американских лекарств, алкоголя, табака и сельскохозяйственной продукции и задуматься о «присутствии» на российском рынке товаров компаний Пепси-кола и Макдональдс. Законопроект об антисанкциях внес на рассмотрение Госдумы спикер Вячеслав Володин, а также лидеры четырех думских фракций.