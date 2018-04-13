Депутаты Госдумы предложили запретить работодателям в России принимать на работу граждан США
Депутаты Госдумы предложили запретить работодателям в России принимать на работу граждан США, а также лиц с гражданством тех стран, которые поддержали антироссийские санкции. Это одна из ответных мер на американские ограничения, которая содержится в документе, размещенном на сайте Нижней палаты парламента. Предлагается также запретить ввоз американских лекарств, алкоголя, табака и сельскохозяйственной продукции и задуматься о «присутствии» на российском рынке товаров компаний Пепси-кола и Макдональдс. Законопроект об антисанкциях внес на рассмотрение Госдумы спикер Вячеслав Володин, а также лидеры четырех думских фракций.
Комментарии66
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pavlovsky 13 апреля 2018 | 14:51
Мне кажется, что было-бы очень круто запретить американцам доступ на Красную Площадь...
kitcat 13 апреля 2018 | 14:51
Людоед продолжит есть людей. Это единственное, что он умеет делать. Американцам надо понять, что апеллировать в какому-то пониманию нет смысла. Никакой морали у этих людей нет, они запросто сожрут младенца, просто чтобы вас позлить. Вводить санкции в расчете на то, что до них что-то дойдет, бессмысленно. Их и могила уже не исправит . Санкции, конечно, нужны. Зло должно быть хоть как-то наказано прижизненно. Но при этом не надо надеяться на то, что Кремль раскается. Не раскается и никого не пожалеет. Ни сирийский детей, ни больных раком россиян, ни сирот, ни матерей, ни собственных дурачков, погибших в Сирии. Образумить их невозможно, что-то может измениться, только когда они сгинут и санкции нужны такие, чтобы помочь им сгинуть побыстрее.
grossalexis_032018 13 апреля 2018 | 14:51
Эти идиеты хотят лишить работы около полумиллиона своих сограждан ?О как кукан то депутатам рвануло :))
А представьте себе амеры потребуют ввести паритет дипломатов - две трети сотрудников дипмиссий РФушки начнут собирать чемоданы, а сами дипломаты захлебнуться в собственном говне ;))
Реально встанет большинство печатных машин, кроме китайских ;))
kessara 13 апреля 2018 | 14:52
а как же миха бом, тоже выгонят?
belmondo 13 апреля 2018 | 15:15
kessara: Бомы больше не нужны. Их таперя из картона вырезать будут, а реплики за них будет ведущий смешным мультяшных голосом выдавать.
sokal123 13 апреля 2018 | 14:53
А как же Роднина и прочий сброд ?
sokal123 13 апреля 2018 | 14:55
Граждане США рвутся на наши заводы и фабрики .Так не примем их! Пусть Знают ,как родину любить!.
bakero 13 апреля 2018 | 14:55
Депутаты надеятся на зеркальный ответ США, чтобы предотвратить утечку мозгов?
yuryr 13 апреля 2018 | 15:03
bakero: Они, наши депутаты, вряд ли вообще знают, что такое люди с нормально/свободно функционирующими мозгами, а потому фактически выталкивают людей с такими мозгами за пределы России.
petrovich_spb 13 апреля 2018 | 14:59
Стесняюсь спросить, а на какие такие "высокооплачиваемые" специальности у нас была очередь из американских гастарбайтеров?
jetsam 13 апреля 2018 | 15:02
petrovich_spb: а причем "высоко" :)
в москве давно все дворники - пиндосы :)
banzai58 13 апреля 2018 | 14:59
Гениально! Здравствуй, напиток 'Байкал'! Давно не виделись :)))))))
krik 13 апреля 2018 | 15:00
Познера уволят?
bondarenkovg 13 апреля 2018 | 15:01
Запретить гадам хранить рубли в наших сберкассах!
oldsinka 13 апреля 2018 | 15:17
bondarenkovg: запретить гадам хранить рубли в наших сберкассах!
Вы,по- видимому,плохо представляете, чем обернется для населения задетое "самолюбие" охреневших от вседозволенности и денег, законченных мерзавцев. Потешаться в данной ситуации могут только люди не жившие во времена железного занавеса.
aleks12 13 апреля 2018 | 15:03
шрёдера выпрут из газпрома?
tanber 13 апреля 2018 | 15:03
Полоумные депутаты во главе с идиотом Володиным уж не знают что еще придумать! Не брать на работу граждан США! Это что совсем не в себе? У нас что двориниками работают граждане США!?Запретить Макдоналс!? Ну тогда уж вся молодая гвардия встанет на его защиту! Володин с катушек съехал совсем!
peresvet73 13 апреля 2018 | 15:08
А военный аэродром в Ульяновске, всё ещё используется для снабжения войск США в Афганистане?
pr22000 13 апреля 2018 | 15:08
Простые американцы пусть работают, а вот конгрессменов, сенаторов, членов правительства, да и самих президентов не устраивать на работу ни под каким видом. Пусть в своей пиндосии на пособие по безработице живут.
jetsam 13 апреля 2018 | 15:09
депутаты ГД просто достаточно ясно продемонстрировали
остальному миру цену слов россии типа "это не я, я честная и пушистая", "их там нет"...
* хомячкам становится яснее причина "нас не любят".... вопрос "за что" тихо, сам собою, левую рукою.....
grossalexis_032018 13 апреля 2018 | 15:12
Вот когда эти мудаки пересядут на авто с берегов Волги, наденут труселя из Смоленского ситца, ботинки фабрики Большевичка и костюмы фабрики (забыл) - вот тогда я поверю :)) Вот когда все эти прожекты будут печататься на российской бумаге и не на дупликаторах фирмы Duplo $))
belmondo 13 апреля 2018 | 15:22
Надо бы еще запрет на использование и изучение английского ввести.
gregor 13 апреля 2018 | 15:25
Смешной Володин ..., именно этим он сам и его семья и пользуется , а требует запретить . Или он глотает отечественные таблетки ,курит отечественные сигареты и пьёт отечественную бурду ,лечится в российской больничке и отдыхает в Крыму .?