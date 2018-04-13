Прокурор Петрозаводска Елена Аскерова подала апелляцию на приговор главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву

Суд оправдал его по обвинению в изготовлении детской порнографии и развратных действиях. По мнению прокуратуры, выводы суда не соответствуют фактическим материалам дела, кроме того, прокурор посчитала, что был нарушен ряд положений уголовно-процессуального закона, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства. Напомним, прокуратура просила приговорить Дмитриева к 9 годам строгого режима. Когда будет рассмотрена апелляция – не уточняется.