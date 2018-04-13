Прокурор Петрозаводска Елена Аскерова подала апелляцию на приговор главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву
Суд оправдал его по обвинению в изготовлении детской порнографии и развратных действиях. По мнению прокуратуры, выводы суда не соответствуют фактическим материалам дела, кроме того, прокурор посчитала, что был нарушен ряд положений уголовно-процессуального закона, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства. Напомним, прокуратура просила приговорить Дмитриева к 9 годам строгого режима. Когда будет рассмотрена апелляция – не уточняется.
Комментарии14
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tks 13 апреля 2018 | 14:34
МЕРЗОСТЬ.
rottor 13 апреля 2018 | 14:40
tks: МРАЗИ!
haldey 13 апреля 2018 | 14:45
rottor: Как вас всех легко переключить на любое дерьмо микроскопического масштаба! Отвлечь от провалов Трампа и Терезы, достаточно про любого идиота в любом административном образовании, и тут же крики дежурные, мрази, сволочи, никакой жизни нет... Большинство здесь примитивных, как микробы))) Повышайте свою меру понимания, а то вас так и будут разводить всякие микробы, типа навальные и каспаровы(((
aleks 13 апреля 2018 | 14:54
haldey: А в чём провалились Трамп и Тереза, уважаемый? У вас перевёрнутое восприятие мира. Проваливается, как можно видеть, ваш, судя по всему кумир - лубянский карлик.
rottor 13 апреля 2018 | 15:04
haldey: когда попадёшь в машину рос прокуратуры, как курица под каток - начнёшь пищать по-другому.
Представления даже не имеешь, что эти путинские мрази с живыми людьми делают!
jetsam 13 апреля 2018 | 15:05
haldey: # дерьмо микроскопического масштаба!#
абсолютно согласен как вы оценили себя. именно.
поэтому мы на вас и не обращаем внимания.
в бан
jetsam 13 апреля 2018 | 14:59
tks: это сверху. она исполнитель.
а кукловоды решили поиграть.
dekadik 13 апреля 2018 | 14:36
Честь Прокуратуры поругана....будем идти до конца...
dr_nemos 13 апреля 2018 | 14:37
А нужно провести разбирательство с этим "прокурором"о нарушении им всех юридических норм.
serjo1977 13 апреля 2018 | 14:39
Никак не уймётся, сучка продажная. Приличные люди и по меньшим поводам руки на себя накладывали. Ей даже её хозяева уже в морду плюнули. А она утёрлась и дальше живёт. Неужели в тамошней прокуратуре нет никого, кто мог бы объяснить ей, что такое офицерская честь?
luger_max_otto 13 апреля 2018 | 14:49
Откуда в том гадюшнике найдутся не те даже, кто может объяснить, что такое честь, а те, у кого она есть?
gvs 13 апреля 2018 | 14:43
Прокуратура Карелии обвиняется в изготовлении юридической порнографии и развратных действиях в отношении закона.
denisevropeets 13 апреля 2018 | 14:58
Как-то сразу не очень верилось, что бандиты при власти так просто оставят Юрия в покое.
gregor 13 апреля 2018 | 14:59
Прокурор Петрозаводска Елена Аскерова подала апелляцию на приговор главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву
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Вертухаи и их потомки , дети селекции упыря сталина , требуют сатисфакции.