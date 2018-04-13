Международные спортивные ассоциации расследуют новые случаи допинга среди российских спортсменов

Этого не исключил немецкий журналист-расследователь Хайо Зеппельт.

Новые волны дисквалификаций надвигаются на российский спорт — так считает Зеппельт. Об этом он написал в своём Твиттере. И выразил уверенность, что у этих разбирательств будут колоссальные последствия: на этот раз речь идет просто о каком-то о цунами санкций.

Как сообщают Deutsche Welle, если верить журналисту, то международные федерации в настоящее время расследуют тысячи антидопинговых нарушений российских спортсменов в 60 видах спорта. «Масштаб допинга в России на протяжении нескольких лет: 9000 положительных допинг-проб около 4500 спортсменов расследуются в 60 международных федерациях. Ожидается огромное количество дисквалификаций». Так написал Зеппельт.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков участвует в расследовании против международного союза биатлонистов. Об этом он рассказал в интервью норвежскому телевидению. И также обвинил всоюз в тайном сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и манипуляциях с допинг-пробами.

Ранее в офисе Международного союза биатлонистов прошли обыски. По версии полиции, президент организации скрыл 65 допинг-случаев с участием биатлонистов РФ.