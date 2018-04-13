Международные спортивные ассоциации расследуют новые случаи допинга среди российских спортсменов
Этого не исключил немецкий журналист-расследователь Хайо Зеппельт.
Новые волны дисквалификаций надвигаются на российский спорт — так считает Зеппельт. Об этом он написал в своём Твиттере. И выразил уверенность, что у этих разбирательств будут колоссальные последствия: на этот раз речь идет просто о каком-то о цунами санкций.
Как сообщают Deutsche Welle, если верить журналисту, то международные федерации в настоящее время расследуют тысячи антидопинговых нарушений российских спортсменов в 60 видах спорта. «Масштаб допинга в России на протяжении нескольких лет: 9000 положительных допинг-проб около 4500 спортсменов расследуются в 60 международных федерациях. Ожидается огромное количество дисквалификаций». Так написал Зеппельт.
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков участвует в расследовании против международного союза биатлонистов. Об этом он рассказал в интервью норвежскому телевидению. И также обвинил всоюз в тайном сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и манипуляциях с допинг-пробами.
Ранее в офисе Международного союза биатлонистов прошли обыски. По версии полиции, президент организации скрыл 65 допинг-случаев с участием биатлонистов РФ.
Комментарии2
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sg81g 13 апреля 2018 | 14:40
> президент организации скрыл 65 допинг-случаев
А что, в некоторых случаях вада разрешает федерациям заниматься допинг-контролем?? Что за бред то??
Истерика у ваших хозяев, гомячки.. Ща найдут сверхчистый мельдоний, но никому не покажут. Сожгут на хер все пробирки, результаты анализов и родченкова, а то что то много нервничать стал в последнее время ))))
bosen48 13 апреля 2018 | 15:11
Зеппельд был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком,
Ну а к нам попал в волнении жутком,
И с номерочком на ноге.
За несколько дней до начала Паралимпийских игр в Пхёнчхане Bild опубликовала статью о Лысовой с заголовком "Скандал на Паралимпиаде. Русская спортсменка, принимающая допинг, может поехать в Пхёнчхан".
Лысова обратилась в газету с требованием удалить статью и выпустить опровержение, однако в газете отказались это сделать. После этого спортсменка подала иск в окружной суд Гамбурга.
"Тот факт, что газета Bild в своей статье, о которой идет речь, назвала госпожу Лысову "русской, принимающей допинг", является нарушением прав госпожи Лысовой. В связи с этим газете Bild запрещено в дальнейшем называть госпожу Лысову "русской, принимающей допинг" и предписано удалить порочащую ее статью с сайта издания", - говорится в решении окружного суда Гамбурга.
Не пора ли Зеппельдом заняться? А если россияне отъявленные злодеи, то можно и ручку гелем намазать. Зеппельд, трепещи!