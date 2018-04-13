Студентов бюджетных отделений могут обязать отрабатывать дипломы в органах власти и госкомпаниях
Как стало известно «Российской газете», соответствующий законопроект был внесен в Госдуму.
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Как стало известно «Российской газете», соответствующий законопроект был внесен в Госдуму.
Комментарии22
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ka_mate 13 апреля 2018 | 14:12
Всё ближе и ближе к совку.
Помнится при Ссср с евреев за дипломы брали по 20 000 $
если они хотели эмигрировать.
zloy_sok 13 апреля 2018 | 14:13
Если по специальности - это хорошо, только вряд ли столько рабочих мест будет. Судя по всему просто отрабатывать и неважно кем и где...
seva1223 13 апреля 2018 | 14:13
На галеры рабов... пока не чухнули на свободу.
tovarich67 13 апреля 2018 | 14:13
Вот тебе бабушка и Юрьев день. Скоты кремлевские.
vmatuhin 13 апреля 2018 | 14:15
Ждем восстановление крепостного права, не зря же Зорькин бумагу марал.
andy66 13 апреля 2018 | 14:16
в Сирию на год каждого! Вагнеровцы уже кончаются (((
midnightblues 13 апреля 2018 | 15:14
andy66: они давно закончились
но тут не выйдет тк одно дело утилизировать бомжей-а тут все таки международный скандал выйдет
ostapbey 13 апреля 2018 | 14:17
ОТРАБАТЫВАТЬ????
Помнится у "провинившихся" девочек по вызову было в ходу выражение..
-"Отправлю не субботник!!!"
Имелись в виду именно в "бюджетные" и в государственные организации..
Даже..
blindpew_33 13 апреля 2018 | 14:20
Конечно, "Российская газета" - тот ещё источник, на уровне лайфа.
Но в нынешней ситуации можно поверить в любые вещи, ранее казавшиеся абсурдными.
"выборы" прошли, теперь будут крутить гайки и затыкать окна.
monik_7 13 апреля 2018 | 14:38
blindpew_33: нет никакого абсурда которого бы не было при СССР. Многие, кто помнят, и сейчас вздрагивают при слове "распределение". В брежневские времена на Украине свой законный диплом можно было получить только отработав 2 года по распределению. Отмазка от отработки выпускников напоминала нынешнюю отмазку от службы в армии - за взятки работодателю выпускник получал т.н. открепление и практически выкупал свой диплом у вуза. Более ушлые за полгода до окончания переводились с дневного на вечернее или заочное чтобы избежать отработки. А Вы говорите - абсурд. Нет, это хорошо забытая старая форма советского крепостничества
nikolaitschi 13 апреля 2018 | 14:21
Ох уж они из-под палки, да еще, видимо, за пайку, наработают!
captainobvious 13 апреля 2018 | 14:23
как работник высшего образования могу вас заверить, что громче всех на возвращении практики распределения настаивают именно студенты-бюджетники, видящие в этом спасение от перспективы остаться без работы по специальности...
dr_nemos 13 апреля 2018 | 14:29
captainobvious: Вы не видите, что не указывается "отработка по профессии"....более чем странно для работника ВО
captainobvious 13 апреля 2018 | 14:59
dr_nemos: если в тексте, подготовленном новостником Эха, это не указывается, ещё не значит, в законопроекте этого нет:
Член думского комитета по труду Сергей Вострецов считает, что такая мера оправдана, потому что довольно много выпускников не могут найти работу по специальности после окончания вуза
dr_nemos 13 апреля 2018 | 15:15
captainobvious: Это он так считает, а в тексте... ОК, согласен, дайте ссылку на официоз. далее, это идиот собирается отправить выпускников работать по профессии? - где?! Станкостроение, где? Авиапромышленность где? (пара заводов не в счет, там места забиты), приборостроение, и далее по списку?.........Закончится тем, что выпускников пристроят за бюджетные субсидии с зарплатой 10 000 руб.
captainobvious 13 апреля 2018 | 15:25
dr_nemos: разумеется, номенклатура специальностей, по которым ведётся подготовка бюджетных студентов, а также их количество должны соответствовать реальным потребностям отечественной экономики, производства, управления и т.д. Если этого нет, значит Минобру надо провести соответствующую работу и привести в соответствие.
Или Вы предлагаете нашим ВУЗам на бюджетной основе готовить тысячи будущих эмигрантов, которые сразу со студенческой скамьи поедут осваивать просторы Силиконовой долины? или это нормально, когда выпускники МАИ идут в юмористы и шоумены? пусть едут, пусть идут, да ради бога, но тогда за своё образование должны платить из собственного кармана.
На бюджетных отделениях и так уже зачастую остались считанные десятки человек, не так уж и сложно будет их трудоустроить по специальности. Тем более, с учетом перспективы перевода экономики на мобилизационные рельсы...
ostapbey 13 апреля 2018 | 14:37
captainobvious: Не кажется ли вам, — сказал Генрих своему новому другу Бомзе, — что мне заплатили деньги зря? Я не выполняю никакой работы.
— Оставьте, коллега, эти мрачные мысли! — вскричал Адольф Николаевич. — Впрочем, если хотите, можно поставить вам специальный стол в моем кабинете.
После этого Заузе писал письмо невесте, сидя за специальным собственным столом:
«Милая крошка. Я живу странной и необыкновенной жизнью. Я ровно ничего не делаю, но получаю деньги пунктуально, в договорные сроки. Все это меня удивляет. Расскажи об этом нашему другу, доктору Бернгарду Гернгроссу. Это покажется ему интересным».
Приехавший из Москвы Полыхаев, узнав, что у Заузе уже есть стол, обрадовался.
— Ну, вот и прекрасно! — сказал он. — Пусть Скумбриевич введет немца в курс дела.
Но Скумбриевич, со всем своим пылом отдавшийся организации мощного кружка гармонистов-баянистов, сбросил немца Адольфу Николаевичу. Бомзе это не понравилось. Немец мешал ему закусывать и вообще лез не в свои дела, и Бомзе сдал его в эксплуатационный отдел. Но так как этот отдел в то время перестраивал свою работу, что заключалось в бесконечном перетаскивании столов с места на место, то Генриха Марию сплавили в финсчетный зал. Здесь Арников, Дрейфус, Сахарков, Корейко и Борисохлебский, не владевшие немецким языком, решили, что Заузе — иностранный турист из Аргентины, и по целым дням объясняли ему геркулесовскую систему бухгалтерии. При этом они пользовались азбукой для глухонемых.
Через месяц очень взволнованный Заузе поймал Скумбриевича в буфете и принялся кричать:
— Я не желаю получать деньги даром! Дайте мне работу! Если так будет продолжаться, я буду жаловаться вашему патрону!
Конец речи иностранного специалиста не понравился Скумбриевичу. Он вызвал к себе Бомзе.
— Что с немцем? — спросил он. — Чего он бесится?
dekadik 13 апреля 2018 | 14:26
А что в госкомпании и органы госвласти простому смертному не попасть, тут опять выгода будет для блатных деток чиновников которые учатся на бюджетных отделениях...именно для них...так как их большинство.
dr_nemos 13 апреля 2018 | 14:26
Заметьте речь не идет об отработке по профессии............ эти же могут засунуть выпускников вместо арбайтеров, т.е. в самую ж...
sg81g 13 апреля 2018 | 14:31
Не нравится - всегда можно перевестись на платное. А то, бля, совок, совок.. Ну вот, дожили до несовка. Кули теперь то ноете?
platonnekafrin 13 апреля 2018 | 14:32
Отрабатывать всю жизнь или пока не откупишься?
midnightblues 13 апреля 2018 | 15:10
Логично
Те они просто будут брать путевку-у на этом все закончится