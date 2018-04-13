В доме мэра Волоколамска Петра Лазарева рано утром прошли обыски

По словам его родных силовики перевернули весь дом. До этого высокопоставленные подмосковные чиновники угрожали Лазареву: он разрешает митинги против мусорной свалки Ядрово. Именно с этим связывает Лазарев обыски.

Полицейские, по словам сына Петра Лазарева, вломились в дом в четыре утра. Обыски шли больше четырёх часов. Силовики вывернули всё наизнанку. Помимо дома мэра обыскали его гараж, сарай и баню. Ничего полицейские не взяли. Но сын Лазарева рассказал, что его маме после визита силовиков стало плохо. Искали какие-то документы, сообщил сам мэр Волоколамска. Утренним обыскам предшествовали аналогичные действия в городской администрации. Мэр солидарен с жителями, которые выступают против мусорной свалки Ядрово. Он разрешает протестные акции. И, по мнению Лазарева, это не нравится высокопоставленным чиновникам Подмосковья. Поэтому его преследуют. Глава Волоколамска рассказал «Интерфаксу», что ему также угрожали и какие-то криминальные личности. Предупреждали: «Не прекратишь — будут проблемы».

Обыски прошли и в газете Волоколамская неделя, а организатора акции против мусорной свалки Артёма Любимова арестовали по обвинению в неповиновению полицейскому. Ранее об угрозах в свой адрес, которые поступают от главы администрации подмосковного губернатора Воробьёва Михаила Кузнецова, рассказал глава СерпухОвского района Подмосковья Александр Шестун. И даже выложил аудиозапись разговора по его словам с Кузнецовым, где он грозит руководителю района уголовным делом при помощи руководства ФСБ за отказ уйти с должности.

Завтра в Волоколамске и Серпухове пройдут новые митинги против мусорных свалок. Ранее возмущение жителей Волоколамска после массового отравления детей привело к отставке руководителя района Евгения Гаврилова.