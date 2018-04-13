В доме мэра Волоколамска Петра Лазарева рано утром прошли обыски
По словам его родных силовики перевернули весь дом. До этого высокопоставленные подмосковные чиновники угрожали Лазареву: он разрешает митинги против мусорной свалки Ядрово. Именно с этим связывает Лазарев обыски.
Полицейские, по словам сына Петра Лазарева, вломились в дом в четыре утра. Обыски шли больше четырёх часов. Силовики вывернули всё наизнанку. Помимо дома мэра обыскали его гараж, сарай и баню. Ничего полицейские не взяли. Но сын Лазарева рассказал, что его маме после визита силовиков стало плохо. Искали какие-то документы, сообщил сам мэр Волоколамска. Утренним обыскам предшествовали аналогичные действия в городской администрации. Мэр солидарен с жителями, которые выступают против мусорной свалки Ядрово. Он разрешает протестные акции. И, по мнению Лазарева, это не нравится высокопоставленным чиновникам Подмосковья. Поэтому его преследуют. Глава Волоколамска рассказал «Интерфаксу», что ему также угрожали и какие-то криминальные личности. Предупреждали: «Не прекратишь — будут проблемы».
Обыски прошли и в газете Волоколамская неделя, а организатора акции против мусорной свалки Артёма Любимова арестовали по обвинению в неповиновению полицейскому. Ранее об угрозах в свой адрес, которые поступают от главы администрации подмосковного губернатора Воробьёва Михаила Кузнецова, рассказал глава СерпухОвского района Подмосковья Александр Шестун. И даже выложил аудиозапись разговора по его словам с Кузнецовым, где он грозит руководителю района уголовным делом при помощи руководства ФСБ за отказ уйти с должности.
Завтра в Волоколамске и Серпухове пройдут новые митинги против мусорных свалок. Ранее возмущение жителей Волоколамска после массового отравления детей привело к отставке руководителя района Евгения Гаврилова.
Комментарии6
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trans 13 апреля 2018 | 14:09
Они что, считали что он мусор прячет в своем доме? пытались найти?
dekadik 13 апреля 2018 | 14:13
Лазарев это пример порядочности и честности для всех остальных чиновников.
post_v 13 апреля 2018 | 14:13
если бы еще и огород перекопали, то было бы прямо как в старом советском анекдоте про закопанный пулемет
kitcat 13 апреля 2018 | 14:26
Ребята путриоты, вот вам не противно защищать такую власть? Вы такая же пыль, как и все остальные, помните об этом. Сегодня вы защищаете такую власть, а завтра ваш ребенок отравится газами или попадет в пожар, и за попытку его защитить вас же назовут бузотерами и будут разгонять.
wuwer 13 апреля 2018 | 15:09
kitcat: Судя по комментам платных путриотов...они не будут бузить и защищать... славя власть, встанут вначале в очередь за миллионными компенсациями, затем будут согласны и за доппайку...и пойдут дальше плодить расходный материал
petrovitchcolyan 13 апреля 2018 | 15:08
И как такой жулик пролез в ряды честных и неподкупных меров и губернаторов ?