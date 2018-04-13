Руководитель Чечни Рамзан Кадыров предлагает продлить президентский срок для Владимира Путина больше, чем на два срока. В интервью «Интерфаксу» он сказал, что нынешнему главе государства нет альтернативы, поэтому «пока он во здравии, о другом президенте мы не должны думать». Кадыров считает, что поэтому вопрос о продлении президентских полномочий Путина нужно поставить на референдум. При этом у него самого можно даже и не спрашивать.

Владимир Путин ранее говорил, что не намерен пожизненно оставаться президентом России. Об этом в конце 2014 года он сказал в интервью в рамках спецпроекта ТАСС «Первые лица». Также президент заявил, что считает ошибочным мнение, что в России все зависит от его персоны и старается не обращать внимания на рейтинги.