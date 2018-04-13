Рамзан Кадыров предлагает продлить президентский срок для Владимира Путина больше, чем на два срока
Руководитель Чечни Рамзан Кадыров предлагает продлить президентский срок для Владимира Путина больше, чем на два срока. В интервью «Интерфаксу» он сказал, что нынешнему главе государства нет альтернативы, поэтому «пока он во здравии, о другом президенте мы не должны думать». Кадыров считает, что поэтому вопрос о продлении президентских полномочий Путина нужно поставить на референдум. При этом у него самого можно даже и не спрашивать.
Владимир Путин ранее говорил, что не намерен пожизненно оставаться президентом России. Об этом в конце 2014 года он сказал в интервью в рамках спецпроекта ТАСС «Первые лица». Также президент заявил, что считает ошибочным мнение, что в России все зависит от его персоны и старается не обращать внимания на рейтинги.
Комментарии17
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fikus74 13 апреля 2018 | 14:10
Иди в жопу, головорез!
igorrrpadlowitchs 13 апреля 2018 | 14:18
fikus74: не стоит посылать' это' откуда они никогда и не выходило и там останется!
perrrkele_satttana 13 апреля 2018 | 14:10
.Кадыров - лучший путинский чиновник! Лн дурак, даже на фоне медведева. Но, оказывается, что еще и кретин, подставил своего хозяина.
Поясню: после такого заявления Путин должет что-то ответить. Оба ответа хуже. Или сказать, что "подумаю над предложением Рамзанка Дырова", или указать на недопустимость нарушения Конституции.
Куда не кинь - клин
timber_head 13 апреля 2018 | 14:11
Да, понятное дело. Он же куда моложе Путина, а ему без Путина свои же башку отрежут мгновенно.
georg100 13 апреля 2018 | 14:18
Ну-ну. Чаушеску с Каддафи тоже были безальтернативными.....
salut__521 13 апреля 2018 | 14:11
Не, фюреру так неинтересно, ибо тогда диктаторская жизнь превращается в нудятину и тоску, от которых не спасают ни вечеринки, ни закалки, ни тренировки. Путину дай волю, так он бы каждый год "выбирался", чтоб почаще красоваться перед быдлом, расти над собой до 1м70 и обещать молочные реки с кисельными берегами и без того задрипанными.
perrrkele_satttana 13 апреля 2018 | 14:12
Призыв к изменению государственного строя, от Рамзанки Дырова. Однако!
ostanovka 13 апреля 2018 | 14:17
Перевожу на гражданский: руководитель субьекта несуществующей федерации предлагает нарушить ее конституцию.
v1nc 13 апреля 2018 | 14:23
...чтобы продолжал финансировать эту бандитскую клоаку и продолжал грабить и истреблять российское население.
beobachter 13 апреля 2018 | 14:24
https://echo.msk.ru/news/2183644-echo.html В интервью «Интерфаксу» он сказал, что нынешнему главе государства нет альтернативы, поэтому «пока он во здравии, о другом президенте мы не должны думать»
Но, как только здоровье покачнётся по щучьему велению появится альтернатива....в лице Кадырова.....
bja_1950 13 апреля 2018 | 14:25
Это он о себе печется.
dibiloid 13 апреля 2018 | 14:26
дебилы эха ПУТИН ВЕЛИКИЙ ПРЕЗИДЕНТ возмем пример с китая и отменим призиденские выборы и рвите редкие оставшиеся волосы на жопе . кинем клич народ поддержит Я даже не сомниваюсь
platonnekafrin 13 апреля 2018 | 14:27
Чеченская БесконЭчность: один больше чем два, два больше чем четыре, четыре больше чем шестнадцать...
xuato 13 апреля 2018 | 14:29
Горный ахадемик завразился, то ли в Кремле, то ли в Пхеньяне вирусом чумы тоталитаризма.
petrovich_spb 13 апреля 2018 | 14:30
Смерть Ка...щеева на конце иглы, в яйце Пу...шистого зайца.
nile999 13 апреля 2018 | 14:32
думается под себя готовит проект...пу всё равно скоро умрёт от старости и Рамзан сядет, так важно, управлять бессрочно страной...ведь кто если не он? Нет Рамзана, нет России!!!
polikarpich 13 апреля 2018 | 15:06
nile999: Только в его влажных мечтах.
Я всё-таки уверен, что среди россиян и русских, в частности, не настолько много дураков, чтобы ЭТО поддержать и проглотить. И имеющиеся дураки не настолько отмороженные и скурвившиеся.