Z Архив новостей новости
5 17 6 2070
14:05, 13 апреля 2018

Рамзан Кадыров предлагает продлить президентский срок для Владимира Путина больше, чем на два срока

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров предлагает продлить президентский срок для Владимира Путина больше, чем на два срока. В интервью «Интерфаксу» он сказал, что нынешнему главе государства нет альтернативы, поэтому «пока он во здравии, о другом президенте мы не должны думать». Кадыров считает, что поэтому вопрос о продлении президентских полномочий Путина нужно поставить на референдум. При этом у него самого можно даже и не спрашивать.

Владимир Путин ранее говорил, что не намерен пожизненно оставаться президентом России. Об этом в конце 2014 года он сказал в интервью в рамках спецпроекта ТАСС «Первые лица». Также президент заявил, что считает ошибочным мнение, что в России все зависит от его персоны и старается не обращать внимания на рейтинги.

Комментарии

17

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

fikus74 13 апреля 2018 | 14:10

Иди в жопу, головорез!

igorrrpadlowitchs 13 апреля 2018 | 14:18

fikus74: не стоит посылать' это' откуда они никогда и не выходило и там останется!

(комментарий скрыт)

perrrkele_satttana 13 апреля 2018 | 14:10

.Кадыров - лучший путинский чиновник! Лн дурак, даже на фоне медведева. Но, оказывается, что еще и кретин, подставил своего хозяина.
Поясню: после такого заявления Путин должет что-то ответить. Оба ответа хуже. Или сказать, что "подумаю над предложением Рамзанка Дырова", или указать на недопустимость нарушения Конституции.
Куда не кинь - клин

timber_head 13 апреля 2018 | 14:11

Да, понятное дело. Он же куда моложе Путина, а ему без Путина свои же башку отрежут мгновенно.

georg100 13 апреля 2018 | 14:18

Ну-ну. Чаушеску с Каддафи тоже были безальтернативными.....

salut__521 13 апреля 2018 | 14:11

Не, фюреру так неинтересно, ибо тогда диктаторская жизнь превращается в нудятину и тоску, от которых не спасают ни вечеринки, ни закалки, ни тренировки. Путину дай волю, так он бы каждый год "выбирался", чтоб почаще красоваться перед быдлом, расти над собой до 1м70 и обещать молочные реки с кисельными берегами и без того задрипанными.

perrrkele_satttana 13 апреля 2018 | 14:12

Призыв к изменению государственного строя, от Рамзанки Дырова. Однако!

ostanovka 13 апреля 2018 | 14:17

Перевожу на гражданский: руководитель субьекта несуществующей федерации предлагает нарушить ее конституцию.

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

v1nc 13 апреля 2018 | 14:23

...чтобы продолжал финансировать эту бандитскую клоаку и продолжал грабить и истреблять российское население.

beobachter 13 апреля 2018 | 14:24

https://echo.msk.ru/news/2183644-echo.html В интервью «Интерфаксу» он сказал, что нынешнему главе государства нет альтернативы, поэтому «пока он во здравии, о другом президенте мы не должны думать»
Но, как только здоровье покачнётся по щучьему велению появится альтернатива....в лице Кадырова.....

bja_1950 13 апреля 2018 | 14:25

Это он о себе печется.

dibiloid 13 апреля 2018 | 14:26

дебилы эха ПУТИН ВЕЛИКИЙ ПРЕЗИДЕНТ возмем пример с китая и отменим призиденские выборы и рвите редкие оставшиеся волосы на жопе . кинем клич народ поддержит Я даже не сомниваюсь

platonnekafrin 13 апреля 2018 | 14:27

Чеченская БесконЭчность: один больше чем два, два больше чем четыре, четыре больше чем шестнадцать...

xuato 13 апреля 2018 | 14:29

Горный ахадемик завразился, то ли в Кремле, то ли в Пхеньяне вирусом чумы тоталитаризма.

petrovich_spb 13 апреля 2018 | 14:30

Смерть Ка...щеева на конце иглы, в яйце Пу...шистого зайца.

nile999 13 апреля 2018 | 14:32

думается под себя готовит проект...пу всё равно скоро умрёт от старости и Рамзан сядет, так важно, управлять бессрочно страной...ведь кто если не он? Нет Рамзана, нет России!!!

polikarpich 13 апреля 2018 | 15:06

nile999: Только в его влажных мечтах.
Я всё-таки уверен, что среди россиян и русских, в частности, не настолько много дураков, чтобы ЭТО поддержать и проглотить. И имеющиеся дураки не настолько отмороженные и скурвившиеся.

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Неучи Теперь оказывается не Путин, а российские учёные отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов…

5 310 6 39542 06.04
Kобщество, дипломатия, великобритания, рф, мнения
Новости

Российские депутаты предложили начать подделывать американские товары Инициатива производства товаров без разрешения правообладателей прозвучала в рамках законопроекта об ответе на антироссийские санкции…

5 113 6 8954
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Мюнстер: больной, одинокий, убийца В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…

5 202 6 18781 09.04
Kполитика, общество, германия, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередная «химия» с российским «привкусом» Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов

5 112 6 10389 08.04
Kсша, рф, сирия, политика, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы «и меня посчитали» Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…

5 311 6 31318 07.04
Kсанкции, сша, рф, мнения
Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает провести референдум о продлении президентских полномочий Владимира Путина При этом спрашивать у  самого Путина, хочет он или нет оставаться у власти, необязательно, считает Кадыров…

5 76 6 7708
Блоги

Новый санкционный список минфина США В «черный список» вошли 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 14 компаний…

5 391 6 122238 06.04
Kобщество, санкции, сша, события
Блоги

Илья Яшин политик

Иду на выборы Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…

5 123 6 12578 11.04
8читать ;смотреть
Kмосква, мэр, политика, выборы, видео, мнения
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

5 116 6 12165 09.04
Kотношения, литва, грузия, события
Новости

Таганский суд постановил заблокировать Telegram в России Согласно решению, Telegram будет заблокирован, пока не предоставит ключи шифрования ФСБ…

5 129 6 13735
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Первым праймериз предложил именно я Илья Яшин имеет на это полное право – но при этом еще два месяца назад публично обещал, что не пойдет на выборы против меня. Я искренне считал, что мы находимся в партнерских отношениях…

5 67 6 7219 11.04
Kполитика, общество, власть, навальный, яшин, мнения
Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает провести референдум о продлении президентских полномочий Владимира Путина При этом спрашивать у  самого Путина, хочет он или нет оставаться у власти, необязательно…

5 49 6 5412
Новости

Пресс-служба Балтфлота подтвердила факт падения вертолета К-29 в море Это произошло накануне в ходе испытательных полетов…

5 46 6 5286
Блоги

«Текст заявления Юлии Скрипаль составлен так, чтобы подкрепить заявления британских властей» Посольство России усомнилось в подлинности заявления Юлии Скрипаль…

5 157 6 19557 12.04
Kскрипаль, великобритания, рф, происшествия, конфликты, события
Блоги

Генпрокуратура: Березовский был больше всех заинтересован в убийстве Литвиненко Ведомство публикует копии документов по делу о расследовании смерти бывшего офицера ФСБ…

5 100 6 12522 09.04
Kрф, расследования, документы, события
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Оптимистическая трагедия Президентские выборы подвели черту под большим куском российской политической жизни…

5 188 6 24147 10:17
Kвласть, общество, события

Популярное за неделю

Новости

Россия может наложить ограничения на ввоз целого ряда продуктов из США Госдума обсудит ответные меры на американские санкции на следующей неделе…

5 104 6 14305
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий…

5 168 6 194566 07.04
#слушать 46:56 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Голосование
Кто ваш кандидат в мэры Москвы?
5 52 6 27484 12.04
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Почему не тронули Усманова и Абрамовича, или Оптимальность смертной казни Если ввести санкции сразу против всех друзей Путина, то это развязывает руки и Путину, и его друзьям – больше нас уже все равно наказать невозможно…

5 328 6 241549 08.04
Kсанкции, сша, рф, олигархи, путин, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Если в Минобороны сидят идиоты» «Если в Минобороны сидят идиоты» Эксперты оценивают вероятность большой войны из-за Сирии…

5 222 6 162505 12.04
8читать ;смотреть
Kсирия, сша, рф, политика, конфликты, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6879986
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3404322

Сегодня в эфире