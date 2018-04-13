В Совете Федерации выразили поддержку законопроекту об ответных мерах на антироссийские санкции США
Документ ограничивает импорт ряда американских товаров и содержит другие меры, направленные против Соединенных Штатов.
Россияне могут лишиться алкогольной, табачной и сельскохозяйственной продукции, произведенной в США, а также американского сырья и продовольствия. Кроме того под запрет могут попасть и лекарства – все, кроме уникальных препаратов, аналогов которым в России нет. Впрочем список санкционной продукции может расшириться – как ожидается, законопроект наделит правительство полномочиями по своему усмотрению добавлять в перечень запрещенных любые товары из США. По мнению лидера фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова, такие действия могут пойти на пользу отечественной экономике.
Согласно документу, Россия также сможет производить товары без разрешения правообладателей в Соединенных Штатах. По словам депутата Михаила Емельянова, эта мера «бьет под дых американцам» и наносит удар по праву интеллектуальной собственности. Кроме того страна может прекратить международное сотрудничество в авиастроении, атомной и ракетной отрасли и ввести ограничения на работу граждан США.
Законопроект также может затронуть и другие страны, которые поддержали американские санкции в отношении России.
Комментарии53
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l9l9 13 апреля 2018 | 14:47
Рук и ног не хватит скоро для санкций, поотрубаем себе всё назло врагу.
compare 13 апреля 2018 | 14:51
"такие действия могут пойти на пользу отечественной экономике." да уж,уже "пошли"-молочные продукты(сыр-особенно) ,потреблять не очень безопасно,мягко говоря.но что этим "неверам",наши магазины? они ухохатываются над тем,что ест обычный,подневольный "электорат" .
zkotor 13 апреля 2018 | 15:00
В задницу ещё трахните сами себя, придурки! Только последние, конченные подворотные мрази могли ограничить доступ к медикаментам своим согражданам, хотя какие нах это сограждане - банда безжалостных оккупантов трофейщиков
vladvinn73 13 апреля 2018 | 15:02
отлично просто! А через год-два снова будут вагонами завозить "ножки Буша" всего то 20 лет прошло, бегаем по кругу... забавно:)
lisitsa1962 13 апреля 2018 | 15:03
Очень полезный законопроект. Надеюсь что Российская Госдума примет его сразу во всех чтениях и побыстрее.
all_seeing74 13 апреля 2018 | 15:07
Идиоты! Тут даже обсуждать нечего, мы все это предполагали!)))
greeg1 13 апреля 2018 | 15:25
Я так понял, путин по своим рамсам вообще весь глобус на свою кочергу натянуть хочет. Ну-ну.
Очнись Россия. С этим пассажиром ты давно под себя ходишь.
grigorcar 13 апреля 2018 | 15:27
ничем наши бояре не могут ответить, кроме бомбежки Воронежа.
чтоб американцам икалось от российских санкций, сначала надо заманить их в наши банки, уговорить на приобретение вилл в Крыму и в подмосковье.