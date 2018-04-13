В Совете Федерации выразили поддержку законопроекту об ответных мерах на антироссийские санкции США

Документ ограничивает импорт ряда американских товаров и содержит другие меры, направленные против Соединенных Штатов.

Россияне могут лишиться алкогольной, табачной и сельскохозяйственной продукции, произведенной в США, а также американского сырья и продовольствия. Кроме того под запрет могут попасть и лекарства – все, кроме уникальных препаратов, аналогов которым в России нет. Впрочем список санкционной продукции может расшириться – как ожидается, законопроект наделит правительство полномочиями по своему усмотрению добавлять в перечень запрещенных любые товары из США. По мнению лидера фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова, такие действия могут пойти на пользу отечественной экономике.

Согласно документу, Россия также сможет производить товары без разрешения правообладателей в Соединенных Штатах. По словам депутата Михаила Емельянова, эта мера «бьет под дых американцам» и наносит удар по праву интеллектуальной собственности. Кроме того страна может прекратить международное сотрудничество в авиастроении, атомной и ракетной отрасли и ввести ограничения на работу граждан США.

Законопроект также может затронуть и другие страны, которые поддержали американские санкции в отношении России.