Таганский суд Москвы принял решение о немедленной блокировке на территории России мессенджера Telegram
Провайдеры могут ограничить доступ к сервису уже сегодня, несмотря на то, что закон предусматривает право обжаловать решение.
Рассмотрение резонансного иска привлекло внимание не менее полусотни журналистов, лишь проход в здание суда и досмотр представителей прессы занял не менее получаса. В зале заседания все, естественно, разместиться не смогли, потому сотрудников СМИ завели в два дополнительных зала, где была организована видеотрансляция процесса. Ещё до его начала представители прессы между собой стали обсуждать — кто каким способом обхода блокировки будет пользоваться в случае, если доступ к мессенджеру Telegram будет закрыт.
Напомним, заблокировать мессенджер потребовал Роскомнадзор, действовал он фактически вместе с ФСБ. Спецслужба хочет получить от Telegram ключи шифрования, чтобы иметь доступ к переписке пользователей. Чекисты объясняют своё желание необходимостью бороться с терроризмом. О потенциальной опасности, грозящей «интересам страны, жизням граждан», само собой, и самим пользователям Telegram на заседании рассказала и представитель Роскомнадзора Мария Смелянская. То, что законодательство в сфере распространения информации обязаны соблюдать все без исключения, говорила и участвовавшая в суде сотрудница ФСБ некто Юлия Костина. А вот юристы, которые должны представлять интересы Telegram, участвовать в заседании не стали. Не пришли они и на предварительные слушания. Такое решение накануне принял основатель мессенджера Павел Дуров. То, что происходило сегодня в Таганском суде, он заранее счёл «откровенным фарсом», участие адвокатов, считает Дуров, лишь легитимировало бы процесс. Несмотря на это, представители Telegram ходатайствовали о переносе заседания, чтобы успеть ознакомится с материалами дела, суд в этом адвокатам отказал, назвав их просьбу «злоупотреблением правом». В целом рассмотрение иска заняло всего 20 минут, вдвое больше судья Юлия Смолина провела в совещательной комнате, готовя решение.
Представители Telegram ранее заявляли, что попросту не имеют технической возможности передать спецслужбам ключи шифрования переписки. Тем не менее, за этот отказ мессенджер уже был оштрафован на 800 тысяч рублей.
Решение Таганского суда будет обжаловано, — сказал «Эху Москвы» юрист мессенджера Дамир Гайнутдинов.
Возможно, Telegram обратится в Европейский суд по правам человека. Российские власти наносят удар по свободе выражения мнений в интернете, считает в Эмнести Интернешинал. В свою очередь власти России уверены, что ничего страшного не происходит, а пользователи Telegram присоединятся к другим подобным интернет-сервисам.
В Кремле пока не решили, каким ресурсом вместо Telegram будут пользоваться, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Между тем, в МИДе уже определились – там будут пользоваться Вайбером вместо Телеграма.
Комментарии14
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cap_ 13 апреля 2018 | 14:06
Русский хоккеист Ковальчук о падении курса рубля: "Мы же на России живем. Нам какая разница, какой курс доллара?"
Ковальчук объявил, что со следующего сезона собирается вернуться в НХЛ.
luger_max_otto 13 апреля 2018 | 14:08
На России, ага. С требованиями чекистов закрыть систему связи, неподконтрольную им. Тех самых чекистов, которые до телеграмма прогадили кучу терактов и единственная функция, с которой у них все нормально- это отжим бизнесов.
huyt 13 апреля 2018 | 15:03
luger_max_otto: Нарушение прав человека налицо. Но что эти права человека для плешывого карлика ? Плюнуть и растереть.
trans 13 апреля 2018 | 14:07
Путинский суд беспрекословно выполняет любые указания власти. А дела, в которых власть не заинтересована, рассматриваются на конкурсной основе - кто больше даст.
ka_mate 13 апреля 2018 | 14:08
Неплохо бы и интернет отключить и посмотреть что получится.
cap_ 13 апреля 2018 | 14:25
Даём бесплатный сервис обхода блокировки всем и каждому:
https://goo.gl/Zayqhp
svirepyi_gary 13 апреля 2018 | 14:15
Гы.... Тупоголовые фсбшники не могут вскрыть коды телеграммы...
Уровень упал ниже путинcкого плинтуса.
Вот раньше бывалоча... Лаврентий Палыч Берия лично вскрыл коды немецкой Энигмы...
а эти лохи ни хрена не могут...
testmeter 13 апреля 2018 | 14:41
svirepyi_gary: Так тут все дело именно в "сдаче ключей". Чтобы их сдать, нужно лично прийти в местное отделение ФСБ, принести рекомендации с места работы и профсоюзной организации, заполнить анкету с фотографией. А перед этим нужно выстоять километровую очередь. Кто хочет ускорить процесс, можно это сделать за взятку. Всё по-нашему!
podwodnik 13 апреля 2018 | 14:20
Если отбросить понятные эмоции, а посмотреть с логической точки зрения? Те, кому, допустим, в нехороших целях нужен закрытый канал общения обойдут блокировку. Это логично. А вот вполне добросовестный пользователь, столкнувшись с блокировкой, вероятно не будет её обходить. То есть решение о блокировке, при наличии возможности её обхода, бьёт только и исключительно по добросовестным и законопослушным гражданам. Попутно приучая некоторых из них нарушать закон включая блокировку и не доверять государству.
guerrilleros 13 апреля 2018 | 14:23
Замглавы российского Министерстве связи и массовых коммуникаций Алексей Волин считает ,что блокировка массового популярного ресурса дискредитирует власть, показывая, что ее решение «нереалистично» и его можно обойти. «Вы воспитываете в гражданах правовой нигилизм и увеличиваете их компьютерную грамотность», — заявил замминистра в адрес инициаторов блокировки. Граждан лишили «привычного инструмента коммуникации и получения информации». Алексей Волин назвал это попыткой построить «забор с колючей проволокой». Один нюанс , всё это он говорил про Украину. Впрочем, в случае с телеграмом , Волин считает ,что россияне тоже смогут найти способ обойти блокировку.
huyt 13 апреля 2018 | 15:06
guerrilleros: Здравствуй, лагеря и гулаг, снова здравствуй 1937-й !
venya_duplo 13 апреля 2018 | 14:25
На фуй нам говносайт Пашки Дурко! Хомяки теперь будут общаться на стенах общественных сортиров - хомяки закупайте мел для письма своих ночных поллюций!
testmeter 13 апреля 2018 | 14:43
venya_duplo: Вот примерно так обо всех проблемах бытия размышляет российская власть и 86% электрорат
alex55 13 апреля 2018 | 14:43
Чекисты объясняют свое желание необходимостью бороться с терроризмом...
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Самый эффективный способ борьбы с терроризмом, - это не участвовать в региональных конфликтах вдали от собственных границ. Например в Сирии. И не было бы взорванного, в ответ на российские бомбардировки противников Асада, самолета Когалымавиа в Египте, не было бы разбившегося над Черным морем Ту-154 с ансамблем им. Александрова, не было бы сотен бессмысленно погибших в Сирии россиян.