Таганский суд Москвы принял решение о немедленной блокировке на территории России мессенджера Telegram

Провайдеры могут ограничить доступ к сервису уже сегодня, несмотря на то, что закон предусматривает право обжаловать решение.

Рассмотрение резонансного иска привлекло внимание не менее полусотни журналистов, лишь проход в здание суда и досмотр представителей прессы занял не менее получаса. В зале заседания все, естественно, разместиться не смогли, потому сотрудников СМИ завели в два дополнительных зала, где была организована видеотрансляция процесса. Ещё до его начала представители прессы между собой стали обсуждать — кто каким способом обхода блокировки будет пользоваться в случае, если доступ к мессенджеру Telegram будет закрыт.

Напомним, заблокировать мессенджер потребовал Роскомнадзор, действовал он фактически вместе с ФСБ. Спецслужба хочет получить от Telegram ключи шифрования, чтобы иметь доступ к переписке пользователей. Чекисты объясняют своё желание необходимостью бороться с терроризмом. О потенциальной опасности, грозящей «интересам страны, жизням граждан», само собой, и самим пользователям Telegram на заседании рассказала и представитель Роскомнадзора Мария Смелянская. То, что законодательство в сфере распространения информации обязаны соблюдать все без исключения, говорила и участвовавшая в суде сотрудница ФСБ некто Юлия Костина. А вот юристы, которые должны представлять интересы Telegram, участвовать в заседании не стали. Не пришли они и на предварительные слушания. Такое решение накануне принял основатель мессенджера Павел Дуров. То, что происходило сегодня в Таганском суде, он заранее счёл «откровенным фарсом», участие адвокатов, считает Дуров, лишь легитимировало бы процесс. Несмотря на это, представители Telegram ходатайствовали о переносе заседания, чтобы успеть ознакомится с материалами дела, суд в этом адвокатам отказал, назвав их просьбу «злоупотреблением правом». В целом рассмотрение иска заняло всего 20 минут, вдвое больше судья Юлия Смолина провела в совещательной комнате, готовя решение.

Представители Telegram ранее заявляли, что попросту не имеют технической возможности передать спецслужбам ключи шифрования переписки. Тем не менее, за этот отказ мессенджер уже был оштрафован на 800 тысяч рублей.

Решение Таганского суда будет обжаловано, — сказал «Эху Москвы» юрист мессенджера Дамир Гайнутдинов.

Возможно, Telegram обратится в Европейский суд по правам человека. Российские власти наносят удар по свободе выражения мнений в интернете, считает в Эмнести Интернешинал. В свою очередь власти России уверены, что ничего страшного не происходит, а пользователи Telegram присоединятся к другим подобным интернет-сервисам.

В Кремле пока не решили, каким ресурсом вместо Telegram будут пользоваться, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Между тем, в МИДе уже определились – там будут пользоваться Вайбером вместо Телеграма.