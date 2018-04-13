Мэрия Новосибирска разрешила провести в центре города Монстрацию
Мэрия Новосибирска разрешила провести в центре города Монстрацию – ежегодное шествие с плакатами и абсурдными лозунгами. Участники акции пройдут по главному городскому проспекту 1-го мая. Как сообщает интернет-издание Тайга-Инфо, власти никак не препятствовали проведению акции. Главным условием было – «отсутствие на акции любой партийной символики».
Комментарии2
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nikitin43 13 апреля 2018 | 13:40
это конечно не уступка местных , а разрешение с верха власти . есть люди которые сидят на согласовании с АП такого рода акций . расея- страна демократического кремлёвского централизма .
kupa 13 апреля 2018 | 13:55
Главное, чтобы не Навальнизацию. А зачем придумывать абсурдные лозунги, взяли плакаты и путингов и пошли