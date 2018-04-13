Мэрия Новосибирска разрешила провести в центре города Монстрацию – ежегодное шествие с плакатами и абсурдными лозунгами. Участники акции пройдут по главному городскому проспекту 1-го мая. Как сообщает интернет-издание Тайга-Инфо, власти никак не препятствовали проведению акции. Главным условием было – «отсутствие на акции любой партийной символики».