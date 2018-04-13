Больше десяти торговых центров в Москве могут признать опасными для посетителей и закрыть
Об этом «Российской газете» сообщили в столичной прокуратуре. Там не назвали конкретных ТЦ, которым грозит закрытие, но отметили, что в Москве было проверено более 250 объектов и нарушения нашли почти в каждом. Напомним, проверки пожарной безопасности проходят по всей стране после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека.
Комментарии11
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dr_nemos 13 апреля 2018 | 13:36
Ха-ха-ха..все в цене вопроса....скрепы, бл..,
danko1 13 апреля 2018 | 13:44
dr_nemos: Сколько элитной недвижимости отожмут по этому поводу.
После Хромой лошади проверяли и ничего не изменилось. Показуха и отжатие недвижимости.
ostapbey 13 апреля 2018 | 13:49
До Москвы, от самых от окраин,
с южных гор до самых до маааареей
Человек проходит как!!!!!
кааааак хаззззяин
ниааабятннной родины ммаееей..
,
(исполняется гнусаво с картавинкой. Припев три раза...)
ostapbey 13 апреля 2018 | 13:58
Зашел как то раз случайно в ИКЕЮ..
Нужно было большой нержавеющий поднос под барбекью..
Так он в конце лабиринта..и хрен пройдешь мимо..
Представил что если вдруг, не приведи господи, ПОЖАР!!!
А выходы пожарные вроде и есть..с табличками, но заставленные и таблички размером с табачную бандероль..
Как говорила Эллочка : ЖУТЬ.. и МРАК.. Больше не пойду за подносом.Хоть за золотым
Даже..
karachaev4 13 апреля 2018 | 13:59
Пока не называют почему, легко объяснимо. Кто денег хорошо занесет, того в список не включат. И так во всем.
andy66 13 апреля 2018 | 14:01
не-не... так не считается ))
Одновременно должны пойти под суд ВСЕ кто принимали и подписывали эти проекты! Все кто их проверяли много лет! Все кто эксплуатировали много лет!
anji70 13 апреля 2018 | 14:02
Те кто виновен пошли проверять торговые центры. МЧС самих нужно проверить, а лучше расформировать.
peresvet73 13 апреля 2018 | 14:02
Смерть людей, хороший повод для барыг у власти устроить передел.
ostapbey 13 апреля 2018 | 14:06
было б тело.. а дело найдется (с)
poluputing 13 апреля 2018 | 14:04
во блин, Рассея, Москва, Кремль опасны не только для посетителей, но и для тех, кто знать о них не хочет, а не закроешь, Какая жаль!
galina6837 13 апреля 2018 | 14:05
Собянин поназакрывал всякие палатки, ларьки. Говорил, что ТЦ цивилизованнее и безопаснее.
Оказалось, врал.