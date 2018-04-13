Больше десяти торговых центров в Москве могут признать опасными для посетителей и закрыть

Об этом «Российской газете» сообщили в столичной прокуратуре. Там не назвали конкретных ТЦ, которым грозит закрытие, но отметили, что в Москве было проверено более 250 объектов и нарушения нашли почти в каждом. Напомним, проверки пожарной безопасности проходят по всей стране после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека.