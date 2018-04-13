К мэру Волоколамска Петру Лазареву пришли сегодня с обыском
По его словам, следственные действия проводили сотрудники УБЭП Московской области. Обыск продолжался около часа; искали какие-то документы. По мнению мэра Волоколамска, это связано с тем, что городская администрация дала разрешения на проведение митингов против мусорного полигона «Ядрово». Лазарев заявил, что ему угрожали высокопоставленные областные чиновники и какие-то криминальные личности. Также обыск прошел сегодня утром в администрации городского поселения Волоколамск.
Комментарии4
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neitral_n 13 апреля 2018 | 13:39
Стоит ли быть мэром с такими моральными издержками? " Не лучше ли при жизни быть приличным человеком?" (В.С.Высоцкий) Всех касается, кстати. Ах, да, на этой должности, видать, столько мёду, что никакие моральные издержки не держат - очередь желающих!.
drgonish 13 апреля 2018 | 13:46
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trans 13 апреля 2018 | 13:55
Все как и положено в полицейском государстве.
fedor_v_glaz 13 апреля 2018 | 14:00
Таня Лозова, любопытно, нет никакой инфы, поехала таки в Голландию? Господи, пусть бы там и осталась девочка. Чтоб её взяли жить. Пусть узнает, что есть другие страны, а не только кошмарная Раша.