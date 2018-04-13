Большинство авиакомпаний изменили маршруты, отказавшись от полетов над Сирией, об этом сообщает The New York Times
Европейское агентство по национальной безопасности 11 апреля разослало уведомление об опасности полетов над восточной частью Средиземного моря из-за вероятного ракетного удара. Предупреждения носили рекомендательный характер, однако почти все авиакомпании отказались от полетов в опасном регионе, в том числе Люфтганза, ЭйрФранс и Изиджет. Американским авиаперевозчикам полеты над Сирией ранее были запрещены Федеральной авиационной администрацией США.
Комментарии2
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sokal123 13 апреля 2018 | 13:39
Правильно ! А то какой -нибудь сучонок долбанет из БУКа ,купленного в сирийской лавочке.
minerr 13 апреля 2018 | 13:48
sokal123: И не каякой-то сученок. а даже очень известный - Трампом зовется. Ведж именно после его угроз обстреливать "умными" ракетами Сирию там перестали летать самолеты. Видать не считают трамповы ракеты шибко умными.