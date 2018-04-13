Большинство авиакомпаний изменили маршруты, отказавшись от полетов над Сирией, об этом сообщает The New York Times

Европейское агентство по национальной безопасности 11 апреля разослало уведомление об опасности полетов над восточной частью Средиземного моря из-за вероятного ракетного удара. Предупреждения носили рекомендательный характер, однако почти все авиакомпании отказались от полетов в опасном регионе, в том числе Люфтганза, ЭйрФранс и Изиджет. Американским авиаперевозчикам полеты над Сирией ранее были запрещены Федеральной авиационной администрацией США.