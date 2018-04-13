Российские депутаты предложили начать подделывать американские товары

Как сообщает «Интерфакс», инициатива производства товаров без разрешения правообладателей прозвучала в рамках законопроекта об ответе на антироссийские санкции, с таким предложением выступил зампредседательства Думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

Законопроект об антисанкциях в Нижнюю палату парламента внес председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также лидеры четырех думских фракций. Авторы предлагают в том числе запретить ввоз в Россию американских лекарств, алкоголя, табака и сельскохозяйственной продукции.