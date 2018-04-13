Российские депутаты предложили начать подделывать американские товары
Как сообщает «Интерфакс», инициатива производства товаров без разрешения правообладателей прозвучала в рамках законопроекта об ответе на антироссийские санкции, с таким предложением выступил зампредседательства Думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.
Законопроект об антисанкциях в Нижнюю палату парламента внес председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также лидеры четырех думских фракций. Авторы предлагают в том числе запретить ввоз в Россию американских лекарств, алкоголя, табака и сельскохозяйственной продукции.
Комментарии83
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fikus74 13 апреля 2018 | 14:06
Бандитская страна. Боже, где я живу. Хотя это развязывает мне руки начать грабить кремледей.
seva1223 13 апреля 2018 | 14:06
В в одном из комитетов Думы:
- Что мы умеем делать лучше всех!?
- Ну воровать...
- Давайте это узаконим!!!