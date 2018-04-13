Кремль отказался комментировать постановление Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера Телеграм

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об этом еще до вопроса со стороны журналистов: «Я сразу скажу, что это решение суда, я его никак комментировать не буду. Как только перестанет работать Телеграм – перейдем на какой-то другой мессенджер. Их можно по пальцам руки пересчитать, надо посмотреть, какой удобнее сочетает в себе скорость и качество и весь набор услуг», — сказал Песков в разговоре с представителями СМИ.

Напомним, суд постановил заблокировать доступ к Телеграм, пока мессенджер не предоставит ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.