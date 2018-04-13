Кремль отказался комментировать постановление Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера Телеграм
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об этом еще до вопроса со стороны журналистов: «Я сразу скажу, что это решение суда, я его никак комментировать не буду. Как только перестанет работать Телеграм – перейдем на какой-то другой мессенджер. Их можно по пальцам руки пересчитать, надо посмотреть, какой удобнее сочетает в себе скорость и качество и весь набор услуг», — сказал Песков в разговоре с представителями СМИ.
Напомним, суд постановил заблокировать доступ к Телеграм, пока мессенджер не предоставит ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.
Комментарии13
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sokal123 13 апреля 2018 | 13:35
А чего комментировать маразм и дегенератизм.
danka_perdanka 13 апреля 2018 | 13:41
sokal123: респект суду. респект фсб. респект властям
gennady_77 13 апреля 2018 | 13:48
danka_perdanka: тебе даже вазелин уже не нужен, по ходу.
vezdehod 13 апреля 2018 | 14:03
Интересно...Если суд Прикроет деятельность Кремля - он ему подчинится?
haldey 13 апреля 2018 | 14:04
gennady_77: А тебе нужен вазелин? Даже не спрашиваю, для чего... Интересно, какова будет капитализация этого проекта после блокировки?
cap_ 13 апреля 2018 | 13:44
Правильно ли я понял, что теперь и через VPN к Телеграмму не достучаться, т.к. на россии VPN ТОЖЕ запрещен?
vasya_von_smetankin 13 апреля 2018 | 13:36
И правильно.
Не царское это дело - снисходить к своим холопом для объяснений, почему Таганскому суду было велено вынести именно такое решение.
sir_charlie 13 апреля 2018 | 13:40
Телега создавался как мессенджер для третьего мира, с его чудовищно плохой связью.
То, что кремлевско-медведевские пользуются именно телегой - их добровольное признание, как они позиционируют себя и какой - уже 27 лет своей власти - видят страну.
Шли бы в ельцин-центр со своей обслугой и хором убились апстенку ельцинцинтра.
Не дожидясь
sir_charlie 13 апреля 2018 | 13:50
sir_charlie: в смысле, не дожидаясь )))
trans 13 апреля 2018 | 13:40
Песков, ты лучше расскажи сколько бабла поимела твоя жена Навка на ледовом шоу "Руслан и Людмила"? Вон каких крутых спонсоров ты ей подогнал - Сбербанк, госпредприятие Транснефть, холдинг "ФосАгро".
Скоро будет новое шоу и все повторится.
А Навка с Песковым будут продолжать мило рассказывать как они тяжким трудом зарабатывают на часы, квартиры, иномарки, особняки...
gruzin12 13 апреля 2018 | 13:41
А для кого комментировать, для Пашки Дурака что ли? Пускай Пашка латает свою алюминиевую чашку.
koltak76_ 13 апреля 2018 | 13:49
Надо в России все запретить, чтоб крепче путена любить.
aisterh 13 апреля 2018 | 14:04
Реклама телеграмм прям крупными буквами "самый надежный мессенджер - даже ФСБ не по зубам" Остальные ща твитеры обанкротятся