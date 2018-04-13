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13:30, 13 апреля 2018

Кремль отказался комментировать постановление Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера Телеграм

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об этом еще до вопроса со стороны журналистов: «Я сразу скажу, что это решение суда, я его никак комментировать не буду. Как только перестанет работать Телеграм – перейдем на какой-то другой мессенджер. Их можно по пальцам руки пересчитать, надо посмотреть, какой удобнее сочетает в себе скорость и качество и весь набор услуг», — сказал Песков в разговоре с представителями СМИ.

Напомним, суд постановил заблокировать доступ к Телеграм, пока мессенджер не предоставит ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.

Комментарии

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sokal123 13 апреля 2018 | 13:35

А чего комментировать маразм и дегенератизм.

danka_perdanka 13 апреля 2018 | 13:41

sokal123: респект суду. респект фсб. респект властям

gennady_77 13 апреля 2018 | 13:48

danka_perdanka: тебе даже вазелин уже не нужен, по ходу.

(комментарий скрыт)

vezdehod 13 апреля 2018 | 14:03

Интересно...Если суд Прикроет деятельность Кремля - он ему подчинится?

haldey 13 апреля 2018 | 14:04

gennady_77: А тебе нужен вазелин? Даже не спрашиваю, для чего... Интересно, какова будет капитализация этого проекта после блокировки?

cap_ 13 апреля 2018 | 13:44

Правильно ли я понял, что теперь и через VPN к Телеграмму не достучаться, т.к. на россии VPN ТОЖЕ запрещен?

vasya_von_smetankin 13 апреля 2018 | 13:36

И правильно.
Не царское это дело - снисходить к своим холопом для объяснений, почему Таганскому суду было велено вынести именно такое решение.

sir_charlie 13 апреля 2018 | 13:40

Телега создавался как мессенджер для третьего мира, с его чудовищно плохой связью.

То, что кремлевско-медведевские пользуются именно телегой - их добровольное признание, как они позиционируют себя и какой - уже 27 лет своей власти - видят страну.
Шли бы в ельцин-центр со своей обслугой и хором убились апстенку ельцинцинтра.
Не дожидясь

sir_charlie 13 апреля 2018 | 13:50

sir_charlie: в смысле, не дожидаясь )))

trans 13 апреля 2018 | 13:40

Песков, ты лучше расскажи сколько бабла поимела твоя жена Навка на ледовом шоу "Руслан и Людмила"? Вон каких крутых спонсоров ты ей подогнал - Сбербанк, госпредприятие Транснефть, холдинг "ФосАгро".
Скоро будет новое шоу и все повторится.

А Навка с Песковым будут продолжать мило рассказывать как они тяжким трудом зарабатывают на часы, квартиры, иномарки, особняки...

gruzin12 13 апреля 2018 | 13:41

А для кого комментировать, для Пашки Дурака что ли? Пускай Пашка латает свою алюминиевую чашку.

koltak76_ 13 апреля 2018 | 13:49

Надо в России все запретить, чтоб крепче путена любить.

aisterh 13 апреля 2018 | 14:04

Реклама телеграмм прям крупными буквами "самый надежный мессенджер - даже ФСБ не по зубам" Остальные ща твитеры обанкротятся

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