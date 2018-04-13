Комиссия СФ подготовила доклад о вмешательстве 12 СМИ с зарубежным финансированием в выборы президента России

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета выявила 12 СМИ с зарубежным финансированием, которые, по ее мнению, вмешивались в выборы президента России. Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель комиссии Андрей Климов.

В список таких СМИ попали «Голос Америки», «Радио Свобода», «Крым.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Idel.Реалии», «Сибирь.Реалии», Русская служба Би-би-си, Deutsche Welle, французская радиостанция RFI и телеканал «Настоящее время».

«Соотношение позитива к негативу в их материалах было 1 к 55. Причем практически весь негатив был направлен на саму избирательную систему России и на кандидата Владимира Путина. Остальные кандидаты освещались либо нейтрально, либо в позитивном ключе. Примерно 20% объема публикаций составляли призывы поддержать так называемую «Забастовку избирателей», — отметил сенатор.

По словам А.Климова, полностью список вместе с «наглядными примерами вмешательств» будет опубликован в докладе о президентских выборах в мае после инаугурации Владимира Путина.

При этом сенатор отметил, что эксперты «не обращали внимания на разовые высказывания, которые допустимы при обмене мнениями». «Мы выявляли такие центры, которые вели систематическую очевидную пропаганду и агитацию, связанную с проведением выборов. В итоге мы выявили более 1000 таких случаев. «Чемпионами» оказались 12 организаций, которые попали непосредственно в нашу аналитическую таблицу», — уточнил он.

А.Климов подчеркнул, что доклад будет предполагать определенные рекомендации и меры, которые позволят предотвратить распространение, в том числе ложной информации.