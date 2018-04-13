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Эксклюзив Эха 13:17, 13 апреля 2018

Комиссия СФ подготовила доклад о вмешательстве 12 СМИ с зарубежным финансированием в выборы президента России

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета выявила 12 СМИ с зарубежным финансированием, которые, по ее мнению, вмешивались в выборы президента России. Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель комиссии Андрей Климов.

В список таких СМИ попали «Голос Америки», «Радио Свобода», «Крым.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Idel.Реалии», «Сибирь.Реалии», Русская служба Би-би-си, Deutsche Welle, французская радиостанция RFI и телеканал «Настоящее время».
«Соотношение позитива к негативу в их материалах было 1 к 55. Причем практически весь негатив был направлен на саму избирательную систему России и на кандидата Владимира Путина. Остальные кандидаты освещались либо нейтрально, либо в позитивном ключе. Примерно 20% объема публикаций составляли призывы поддержать так называемую «Забастовку избирателей», — отметил сенатор.

По словам А.Климова, полностью список вместе с «наглядными примерами вмешательств» будет опубликован в докладе о президентских выборах в мае после инаугурации Владимира Путина.

При этом сенатор отметил, что эксперты «не обращали внимания на разовые высказывания, которые допустимы при обмене мнениями». «Мы выявляли такие центры, которые вели систематическую очевидную пропаганду и агитацию, связанную с проведением выборов. В итоге мы выявили более 1000 таких случаев. «Чемпионами» оказались 12 организаций, которые попали непосредственно в нашу аналитическую таблицу», — уточнил он.

А.Климов подчеркнул, что доклад будет предполагать определенные рекомендации и меры, которые позволят предотвратить распространение, в том числе ложной информации.

Комментарии

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max3446 13 апреля 2018 | 13:24

Это вам не пендосы с их бла бла бла про вмешательство, а конкретные обоснованные факты

nikitin43 13 апреля 2018 | 13:25

эка петушня холуйско-кремлёвская зашевелилась , ужо вам прилетит воры .

gruzin12 13 апреля 2018 | 13:46

nikitin43: Этой петушни 96%, вот как придут они к тебе то будешь ссаться и сраться не снимая штанов. Так что молчи мразь пока мы добрые.

seryj_wolk 13 апреля 2018 | 13:26

Региональная державка и политический карлик пытются копировать велику державу. Получается, как и следовало ожидать, смешно.

viera 13 апреля 2018 | 13:36

Невиноватые оне.... как только Эхо минуло, непонятно. А. Ну да, это же гадюшник с государственным финансированием.

gruzin12 13 апреля 2018 | 13:44

Выпнуть всю эту пидерсию за пределы России, пускай на просторах гейропы и пиндостана гадит, а наших хомяков отправить лес валить и рельсы ложить.

delovoy_podolsk 13 апреля 2018 | 13:46

Чтобы убедить простого россиянина в российской сверхдержавности, Совет Федераций вместо развития отечественного производства на территории России вновь занялся показухой, как бы играя в сенаторов Америки. На каких кретинов рассчитан этот цирк? Они что в серьёз хотят запретить ВВС работать в России? Или глушить "Радио Свободу". В СССР делали уже это и что? Артисты-маразматики...

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