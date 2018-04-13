Футболисты ЦСКА завершили еврокубковый сезон сыграв вничью 2:2 с лондонским Арсеналом
Футболисты ЦСКА завершили еврокубковый сезон сыграв вничью 2:2 с лондонским Арсеналом – так закончился ответный матч одной четвертой финала Лиги Европы.
Несмотря на то, что команда не прошла в следующую стадию турнира, ее выступления в этом сезоне не разочаровывают, — сказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. На стадионе в Москве присутствовало почти 30 тысяч зрителей.
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