Z Архив новостей новости
5 33 6 2186
13:02, 13 апреля 2018

Рамзан Кадыров предлагает продлить президентский срок для Владимира Путина больше, чем на два срока

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров предлагает продлить президентский срок для Владимира Путина больше, чем на два срока. В интервью «Интерфаксу» он сказал, что нынешнему главе государства нет альтернативы, поэтому «пока он во здравии, о другом президенте мы не должны думать». Кадыров считает, что поэтому вопрос о продлении президентских полномочий Путина нужно поставить на референдум. При этом у него самого можно даже и не спрашивать.

К высказываниям Рамзана Кадырова пока не стоит относиться слишком серьезно, — считает политолог Андрей Колесников Колесников подчеркнул, что политических предпосылок для такого рода преобразований сейчас нет.

Комментарии

33

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

rottor 13 апреля 2018 | 13:12

Чем дальше в лес, тем толще партизаны...

johio 13 апреля 2018 | 13:30

rottor: Кадырова в Премьер Министры России!!! Он быстро поможет навести настоящий порядок!!! Пятую колонну вон из Страны!!! Пусть вслед за чеченскими гомиками на западе правозащитникам ноют. А нам нытья не надо. Нам нужна великая, вставшая с колен Россия!!!

sibirjk75 13 апреля 2018 | 13:33

johio: надеюсь это стеб )?? Тогда зачёт! Или вы дебил ?

forcedima 13 апреля 2018 | 13:48

sibirjk75: и не надейтесь на стеб!)))

johio 13 апреля 2018 | 14:06

sibirjk75: В.И. Ленин - записки из далека

navsegda 13 апреля 2018 | 13:34

johio: "Великая Россия" с бандитом и убийцей русских солдат в качестве премьер министра ?!

anemon 13 апреля 2018 | 14:07

navsegda: Да и такого же его шефа с семью сроками.

poluputing 13 апреля 2018 | 13:47

johio: вставши с колен можно ненароком провалиться в сгнившее очко деревянного нужника

(комментарий скрыт)

alo0000 13 апреля 2018 | 13:58

johio: Так она встала с колен или только повернулась спиной ))) к западу?

kryymsdyk 13 апреля 2018 | 14:00

johio: а паранджу ты себе уже приготовил?

antimrakobes 13 апреля 2018 | 13:13

Кадыров зря не скажет! Он же акадэмик!

popov_m 13 апреля 2018 | 13:13

"К высказываниям Рамзана Кадырова пока не стоит относиться слишком серьезно, — считает политолог Андрей Колесников Колесников"
_____________________________________
"На идиота не стоит обращать внимание"!!!

doxerom 13 апреля 2018 | 13:44

popov_m: Какой же это идиот, это путинское ноу хау, новый вид холопа-холуя, называется "жополиз хитрожопый", размножается только в неволе.

serg05 13 апреля 2018 | 13:46

popov_m: Насчет идиота согласен, а вот насчет его высказывания (не стоит обращать внимание) Вы погорячились.

alexander25101977 13 апреля 2018 | 13:13

Вопрос Господу Богу:
- О Всемогущий, скажи, когда земляне полетят глубоко в космос?
- Ты до этого момента не доживёшь!
- А когда в России сменится Путин?
Господь, вздыхая:
- А до этого момента не доживу Я.

advokat52 advokat 13 апреля 2018 | 13:14

ему ну и себэ ессественно

andy66 13 апреля 2018 | 13:15

собрать боярскую Думу и выбрать царя

Оруэлл - гений! Все предсказал! КТО мог представить, что большевистско-чекистский военный переворот в 1918 году закончится тем что чекисты будут выбирать нового царя из своих?

astet 13 апреля 2018 | 13:15

Слабеет Рамзан Ахметович!
Видно, стареет?
Третий срок для Путина?
Зачем так оскорблять отца родного?
Разве Владимир Владимирович - простой смертный?!!
Предлагаю оставить Владимира Путина президентом
до конца третьего тысячелетия!
А там, если он сам захочет,
продлим ещё на пару-тройку тысячелетий!

(комментарий скрыт)

emoss 13 апреля 2018 | 13:18

Понеслась.....

demosua 13 апреля 2018 | 13:21

во всех государствах альтернатива есть и только в совковом - нет...

sarov 13 апреля 2018 | 13:22

Больше, чем два срока, только смертная казнь....

vlasti_kranty 13 апреля 2018 | 13:23

А чего мелочиться? Нужно пожизненно.... И лучше через Гаагу!

antiput2000 13 апреля 2018 | 13:24

Путин должен оставаться президентом РФ и после смерти. ВТ

plank1957 13 апреля 2018 | 13:33

Как это Путину нет альтернативы? Сколько у него двойников? Я так думаю, что он и сам не знает, который из них настоящий.

tchizik 13 апреля 2018 | 13:39

Дык и без рамзана всё ясро, что ЭТО навсегда

kryymsdyk 13 апреля 2018 | 14:01

tchizik: ничто в этом мире не навсегда

vadimp 13 апреля 2018 | 13:39

И то! А еще лучше сразу забальзамировать и на Красную площадь!

ramus 13 апреля 2018 | 13:44

Хоть смейся, хоть плачь.

znajka 13 апреля 2018 | 13:49

Не иначе в премьеры метит Рамзанка, вместо Айфона

ngilmutdinov 13 апреля 2018 | 13:53

В том-то и дело что президент не "во здравии".

voenpes 13 апреля 2018 | 13:53

Долой самодержавие!

nik213 13 апреля 2018 | 14:00

voenpes: долой пересидента!

alo0000 13 апреля 2018 | 13:56

Надо ещё законодательно продлить жизнь путина до 150 лет, а слова президент, несменяемый и бессмертный считать в русском языке синонимами.

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Неучи Теперь оказывается не Путин, а российские учёные отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов…

5 309 6 38976 06.04
Kобщество, дипломатия, великобритания, рф, мнения
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Мюнстер: больной, одинокий, убийца В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…

5 202 6 18561 09.04
Kполитика, общество, германия, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередная «химия» с российским «привкусом» Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов

5 110 6 10310 08.04
Kсша, рф, сирия, политика, события
Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает провести референдум о продлении президентских полномочий Владимира Путина При этом спрашивать у  самого Путина, хочет он или нет оставаться у власти, необязательно, считает Кадыров…

5 69 6 6750
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы «и меня посчитали» Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…

5 311 6 31268 07.04
Kсанкции, сша, рф, мнения
Блоги

Новый санкционный список минфина США В «черный список» вошли 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 14 компаний…

5 391 6 122219 06.04
Kобщество, санкции, сша, события
Блоги

Илья Яшин политик

Иду на выборы Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…

5 123 6 12562 11.04
8читать ;смотреть
Kмосква, мэр, политика, выборы, видео, мнения
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

5 116 6 12144 09.04
Kотношения, литва, грузия, события
Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает провести референдум о продлении президентских полномочий Владимира Путина При этом спрашивать у  самого Путина, хочет он или нет оставаться у власти, необязательно…

5 49 6 5221
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Первым праймериз предложил именно я Илья Яшин имеет на это полное право – но при этом еще два месяца назад публично обещал, что не пойдет на выборы против меня. Я искренне считал, что мы находимся в партнерских отношениях…

5 67 6 7207 11.04
Kполитика, общество, власть, навальный, яшин, мнения
Новости

Таганский суд постановил заблокировать Telegram в России Согласно решению, Telegram будет заблокирован, пока не предоставит ключи шифрования ФСБ…

5 70 6 7912
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Оптимистическая трагедия Президентские выборы подвели черту под большим куском российской политической жизни…

5 134 6 15647 10:17
Kвласть, общество, события
Блоги

Генпрокуратура: Березовский был больше всех заинтересован в убийстве Литвиненко Ведомство публикует копии документов по делу о расследовании смерти бывшего офицера ФСБ…

5 100 6 12509 09.04
Kрф, расследования, документы, события
Блоги

«Текст заявления Юлии Скрипаль составлен так, чтобы подкрепить заявления британских властей» Посольство России усомнилось в подлинности заявления Юлии Скрипаль…

5 148 6 19270 12.04
Kскрипаль, великобритания, рф, происшествия, конфликты, события
Блоги

Дональд Трамп о ракетном ударе по Сирии: Может быть, очень скоро или совсем не скоро! Президент США заявил в «Твиттере», что никогда не говорил о сроках нанесения удара…

5 144 6 18628 12.04
Kсирия, сша, рф, конфликты, трамп, события
Блоги

Санкционный список минфина США (март 2014 года) 19 российских чиновников, парламентариев и бизнесменов…

5 51 6 17579 06.04

Популярное за неделю

Новости

В акватории Балтийского моря потерпел катастрофу военный вертолет К-29 Это произошло еще накануне…

5 30 6 12178
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий…

5 168 6 194159 07.04
#слушать 46:56 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Голосование
Кто ваш кандидат в мэры Москвы?
5 52 6 24423 12.04
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Почему не тронули Усманова и Абрамовича, или Оптимальность смертной казни Если ввести санкции сразу против всех друзей Путина, то это развязывает руки и Путину, и его друзьям – больше нас уже все равно наказать невозможно…

5 328 6 241212 08.04
Kсанкции, сша, рф, олигархи, путин, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Если в Минобороны сидят идиоты» «Если в Минобороны сидят идиоты» Эксперты оценивают вероятность большой войны из-за Сирии…

5 220 6 157499 12.04
8читать ;смотреть
Kсирия, сша, рф, политика, конфликты, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6879862
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3404087

Сегодня в эфире