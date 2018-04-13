Рамзан Кадыров предлагает продлить президентский срок для Владимира Путина больше, чем на два срока
Руководитель Чечни Рамзан Кадыров предлагает продлить президентский срок для Владимира Путина больше, чем на два срока. В интервью «Интерфаксу» он сказал, что нынешнему главе государства нет альтернативы, поэтому «пока он во здравии, о другом президенте мы не должны думать». Кадыров считает, что поэтому вопрос о продлении президентских полномочий Путина нужно поставить на референдум. При этом у него самого можно даже и не спрашивать.
К высказываниям Рамзана Кадырова пока не стоит относиться слишком серьезно, — считает политолог Андрей Колесников Колесников подчеркнул, что политических предпосылок для такого рода преобразований сейчас нет.
Комментарии33
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rottor 13 апреля 2018 | 13:12
Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
johio 13 апреля 2018 | 13:30
rottor: Кадырова в Премьер Министры России!!! Он быстро поможет навести настоящий порядок!!! Пятую колонну вон из Страны!!! Пусть вслед за чеченскими гомиками на западе правозащитникам ноют. А нам нытья не надо. Нам нужна великая, вставшая с колен Россия!!!
sibirjk75 13 апреля 2018 | 13:33
johio: надеюсь это стеб )?? Тогда зачёт! Или вы дебил ?
forcedima 13 апреля 2018 | 13:48
sibirjk75: и не надейтесь на стеб!)))
johio 13 апреля 2018 | 14:06
sibirjk75: В.И. Ленин - записки из далека
navsegda 13 апреля 2018 | 13:34
johio: "Великая Россия" с бандитом и убийцей русских солдат в качестве премьер министра ?!
anemon 13 апреля 2018 | 14:07
navsegda: Да и такого же его шефа с семью сроками.
poluputing 13 апреля 2018 | 13:47
johio: вставши с колен можно ненароком провалиться в сгнившее очко деревянного нужника
alo0000 13 апреля 2018 | 13:58
johio: Так она встала с колен или только повернулась спиной ))) к западу?
kryymsdyk 13 апреля 2018 | 14:00
johio: а паранджу ты себе уже приготовил?
antimrakobes 13 апреля 2018 | 13:13
Кадыров зря не скажет! Он же акадэмик!
popov_m 13 апреля 2018 | 13:13
"К высказываниям Рамзана Кадырова пока не стоит относиться слишком серьезно, — считает политолог Андрей Колесников Колесников"
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"На идиота не стоит обращать внимание"!!!
doxerom 13 апреля 2018 | 13:44
popov_m: Какой же это идиот, это путинское ноу хау, новый вид холопа-холуя, называется "жополиз хитрожопый", размножается только в неволе.
serg05 13 апреля 2018 | 13:46
popov_m: Насчет идиота согласен, а вот насчет его высказывания (не стоит обращать внимание) Вы погорячились.
alexander25101977 13 апреля 2018 | 13:13
Вопрос Господу Богу:
- О Всемогущий, скажи, когда земляне полетят глубоко в космос?
- Ты до этого момента не доживёшь!
- А когда в России сменится Путин?
Господь, вздыхая:
- А до этого момента не доживу Я.
advokat52 advokat 13 апреля 2018 | 13:14
ему ну и себэ ессественно
andy66 13 апреля 2018 | 13:15
собрать боярскую Думу и выбрать царя
Оруэлл - гений! Все предсказал! КТО мог представить, что большевистско-чекистский военный переворот в 1918 году закончится тем что чекисты будут выбирать нового царя из своих?
astet 13 апреля 2018 | 13:15
Слабеет Рамзан Ахметович!
Видно, стареет?
Третий срок для Путина?
Зачем так оскорблять отца родного?
Разве Владимир Владимирович - простой смертный?!!
Предлагаю оставить Владимира Путина президентом
до конца третьего тысячелетия!
А там, если он сам захочет,
продлим ещё на пару-тройку тысячелетий!
emoss 13 апреля 2018 | 13:18
Понеслась.....
demosua 13 апреля 2018 | 13:21
во всех государствах альтернатива есть и только в совковом - нет...
sarov 13 апреля 2018 | 13:22
Больше, чем два срока, только смертная казнь....
vlasti_kranty 13 апреля 2018 | 13:23
А чего мелочиться? Нужно пожизненно.... И лучше через Гаагу!
antiput2000 13 апреля 2018 | 13:24
Путин должен оставаться президентом РФ и после смерти. ВТ
plank1957 13 апреля 2018 | 13:33
Как это Путину нет альтернативы? Сколько у него двойников? Я так думаю, что он и сам не знает, который из них настоящий.
tchizik 13 апреля 2018 | 13:39
Дык и без рамзана всё ясро, что ЭТО навсегда
kryymsdyk 13 апреля 2018 | 14:01
tchizik: ничто в этом мире не навсегда
vadimp 13 апреля 2018 | 13:39
И то! А еще лучше сразу забальзамировать и на Красную площадь!
ramus 13 апреля 2018 | 13:44
Хоть смейся, хоть плачь.
znajka 13 апреля 2018 | 13:49
Не иначе в премьеры метит Рамзанка, вместо Айфона
ngilmutdinov 13 апреля 2018 | 13:53
В том-то и дело что президент не "во здравии".
voenpes 13 апреля 2018 | 13:53
Долой самодержавие!
nik213 13 апреля 2018 | 14:00
voenpes: долой пересидента!
alo0000 13 апреля 2018 | 13:56
Надо ещё законодательно продлить жизнь путина до 150 лет, а слова президент, несменяемый и бессмертный считать в русском языке синонимами.