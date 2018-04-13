Двенадцать средств массовой информации занимались вмешательством в президентские выборы в России
Их список обнародовала сегодня Комиссия совета федерации по защите госсуверенитета. По словам главы комиссии Андрея Климова, полноценный доклад на эту тему будет представлен в ближайшее время. По данным сенаторов, в президентские выборы в России вмешивались, в частности, Голос Америки. Радио Свобода и русская служба ВВС.
Комментарии16
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tks 13 апреля 2018 | 13:08
12 СМИ на сундук подлеца! Йо-хо-хо! И бутылку рома! Пейте, Климов доведет вас до конца!
Йо-хо-хо! И бутылку рома!
mikhail_spb_ 13 апреля 2018 | 13:08
Комиссия старпёров-любителей совка.
Именно им нужна кладбищенская чекистская "стабильность", чтобы никто не мог пикнуть против их воровства.
platonnekafrin 13 апреля 2018 | 13:09
"Мы из прошлого. часть 2 срок шестой"
trans 13 апреля 2018 | 13:09
Как можно вмешаться в то, чего нет?! какие нафиг выборы? Нарисуют сколько считают нужным вот и все выборы, хоть завмешивайся.
aisterh 13 апреля 2018 | 13:10
Теперь уже не отмыться - "Ну тупые эти русские"
cypher 13 апреля 2018 | 13:12
кто бы сомневался, что наделенные лишней хромосомой спутают два разных понятия "вмешиваться" и "освещать без лизания кремля".
kryymsdyk 13 апреля 2018 | 13:16
чё не 13 и не 11
rottor 13 апреля 2018 | 13:17
А Вести 24, РТР, ОРТ и прочая срань в список вошли?
greeg1 13 апреля 2018 | 13:19
Климов. Вмешательство в выборы это когда после выборов Америку до сих пор трясёт. А когда после вмешательства в выборный процесс в России все 77% дружно голосуют за одного кандидата, то это не вмешательство, а сотрудничество. Так что в знак благодарности Дума обязана каждому сотруднику указанных изданий выплатить премиальные в размере единичного оклада депутата Госдумы.
alexakimfaa 13 апреля 2018 | 13:19
И в чём конкретно выражалось "вмешательство"?..Факты,в студию!...
johio 13 апреля 2018 | 13:27
Я бы обязал эти несомненно источники лживой пропаганды транслировать 23 часа в сутки нашу Раша Тудей. И лишт один час в день - где-то в три ночи - их лживую пропаганду. Чтобы не говорили потом что им запрещают иметь собственное мнение.
plank1957 13 апреля 2018 | 13:29
Я так полагаю, что иносСМИ вообще не надо освещать события в РФ. А коль скоро это произойдет, то прекратить к себе пускать официальных лиц, поскольку верить РФ нельзя, а подтверждения из независимых источников нет.
sokal123 13 апреля 2018 | 13:30
Идиоты ! А что тогда вождя бы не переназначили что ли. Вождь теперь (по зову кадыра навсегда)
victtim 13 апреля 2018 | 13:31
"Вмешиваться" в выборы - это профессиональная обязанность журналистов и СМИ. Только идиот может думать по другому.
sokal123 13 апреля 2018 | 13:33
Вот кто вмешивается ,так это холуй кадыр. Омерзительный убийца и лакей.
vadimp 13 апреля 2018 | 13:35
И как они могли вмешиваться в то чего нет? :)