Таганский суд постановил немедленно заблокировать мессенджер Телеграм на территории России
В Роскомнадзоре обещали запустить соответствующую процедуру после получения решения суда.
На рассмотрение иска Роскомнадзора о блокировке Телеграма у суда ушло всего лишь 20 минут, еще через 40 судья удовлетворила требование надзорного ведомства. Поводом послужил отказ компании предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Юристы Телеграма планируют обжаловать решение Таганского суда о блокировке, называя сегодняшний суд «фарсом». Сами они на рассмотрении иска Роскомнадзора не присутствовали, поскольку им накануне запретил участвовать в процессе основатель мессенджера Павел Дуров.
Тем временем некоторые ведомства уже заявили о том, что перестают пользоваться Телеграмом. Например, на канале российского МИД уже призвали переключаться на сообщество в Вайбере. Между тем советник президента по интернету Герман Клименко, комментируя решение Таганского суда о блокировке приложения, сказал, что это большой шаг в сторону отстаивания интересов в России. Он также предрек так называемую «гонку вооружений», когда Телеграм будет пытаться предоставить пользователям пути обхода запретов, а Роскомнадзор – блокировать их. Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, впрочем, сказал агентству РИА Новости, что не знает о законе, запрещающем обходить блокировки.
По решению Таганского суда, блокировка Телеграма будет действовать до тех пор, пока мессенджер не предоставит ФСБ ключи шифрования.
Комментарии12
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mikhail_spb_ 13 апреля 2018 | 13:06
Что значит "немедленно"?
Ещё до вступления решения "суда" в законную силу?
cap_ 13 апреля 2018 | 13:09
Вчера был день космонавтики. Юра Гагарин - гордость РФии. Так?
А где находится скафандр, в котором он летал в космос?
Правильно! В Вашингтоне в Национальном Музее Авиации и Космонавтики Смитсоновского Университета.
Продали русские свою гордость за 30 серебренников... И кому?! Пиндосам!
nestor199 13 апреля 2018 | 13:21
cap_: Когда продали? Не напомните?
tvitov66 13 апреля 2018 | 13:21
cap_: В Сочи в День космонавтики спилили посаженный Гагариным кедр ... Казалось бы причем тут пиндосы?
vikwlad 13 апреля 2018 | 13:11
mikhail_spb_:
Спешат показать всему миру, до какой степени они идиоты.
sokal123 13 апреля 2018 | 13:28
vikwlad: Ничего ,будут открытки по почте слать ,вместо мессенджера. Прогресс налицо .
tvitov66 13 апреля 2018 | 13:33
sokal123: голубиную почту никто не запрещал!
stas12006 13 апреля 2018 | 13:13
пользуйтесь TORом для обхода блокировок!
poluputing 13 апреля 2018 | 13:19
сказку о Чиполино просто необходимо запретить и немедленно, до вступления в законную силу. А всех артистов, включая суфлёра посадить. А травести - расстрелять как главного закопёрщика.
gennady_77 13 апреля 2018 | 13:30
переходите на исконно русский TamTam, тут как бы само название люто символизирует.
andy66 13 апреля 2018 | 13:36
блокируйте и Гугл! А кого стесняться-то?
uaslavaua 13 апреля 2018 | 13:37
Лично мне все равно, будет иметь доступ фсб или цру к моим сообщениям. Другое дело, когда супруги скрывают секреты от других друга. Но лично мне все равно.