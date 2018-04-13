Таганский суд постановил немедленно заблокировать мессенджер Телеграм на территории России

В Роскомнадзоре обещали запустить соответствующую процедуру после получения решения суда.

На рассмотрение иска Роскомнадзора о блокировке Телеграма у суда ушло всего лишь 20 минут, еще через 40 судья удовлетворила требование надзорного ведомства. Поводом послужил отказ компании предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Юристы Телеграма планируют обжаловать решение Таганского суда о блокировке, называя сегодняшний суд «фарсом». Сами они на рассмотрении иска Роскомнадзора не присутствовали, поскольку им накануне запретил участвовать в процессе основатель мессенджера Павел Дуров.

Тем временем некоторые ведомства уже заявили о том, что перестают пользоваться Телеграмом. Например, на канале российского МИД уже призвали переключаться на сообщество в Вайбере. Между тем советник президента по интернету Герман Клименко, комментируя решение Таганского суда о блокировке приложения, сказал, что это большой шаг в сторону отстаивания интересов в России. Он также предрек так называемую «гонку вооружений», когда Телеграм будет пытаться предоставить пользователям пути обхода запретов, а Роскомнадзор – блокировать их. Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, впрочем, сказал агентству РИА Новости, что не знает о законе, запрещающем обходить блокировки.

По решению Таганского суда, блокировка Телеграма будет действовать до тех пор, пока мессенджер не предоставит ФСБ ключи шифрования.