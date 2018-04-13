Шестикратная паралимпийская чемпионка Михалина Лысова выиграла суд у газеты «Бильд», назвавшей ее «русской, принимающей допинг». Изданию предписано удалить материал.

Окружной суд Гамбурга посчитал, что немецкая газета «Бильд» нарушила права Лысовой, назвав ее принимающей допинг. Такую формулировку в отношении российской лыжницы и биатлонистки изданию теперь упоминать запрещено. Сама шестикратная паралимпийская чемпионка рассказала ТАСС, что после решения суда очень ждет извинений от «Бильда», но пока газета официально этого не сделала. Суд при этом не обязал издание опровергнуть свою публикацию. В редакции газеты пока что не сообщают о своих дальнейших действиях. Напомним, публикация, в которой Лысова названа «русской, принимающей допинг», вышла незадолго до старта Паралимпийских игр в Пхенчхане. Россиянка потребовала удалить статью и выпустить опровержение, но «Бильд» отказался это сделать. После этого Лысова подала в суд. В Пхенчхане она выступала в нейтральном статусе и завоевала 6 медалей в лыжных гонках и биатлоне, в том числе две золотых.

Между тем немецкий журналист Хайо Зеппельт в своем «Твиттере» заявил, что в скором времени ожидаются массовые дисквалификации российских спортсменов. Он утверждает, что за несколько лет около 4,5 тысяч атлетов сдали 9 тысяч положительных допинг-проб.