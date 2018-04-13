Паралимпийская чемпионка Михалина Лысова выиграла суд у газеты «Бильд», назвавшей ее «русской, принимающей допинг»
Шестикратная паралимпийская чемпионка Михалина Лысова выиграла суд у газеты «Бильд», назвавшей ее «русской, принимающей допинг». Изданию предписано удалить материал.
Окружной суд Гамбурга посчитал, что немецкая газета «Бильд» нарушила права Лысовой, назвав ее принимающей допинг. Такую формулировку в отношении российской лыжницы и биатлонистки изданию теперь упоминать запрещено. Сама шестикратная паралимпийская чемпионка рассказала ТАСС, что после решения суда очень ждет извинений от «Бильда», но пока газета официально этого не сделала. Суд при этом не обязал издание опровергнуть свою публикацию. В редакции газеты пока что не сообщают о своих дальнейших действиях. Напомним, публикация, в которой Лысова названа «русской, принимающей допинг», вышла незадолго до старта Паралимпийских игр в Пхенчхане. Россиянка потребовала удалить статью и выпустить опровержение, но «Бильд» отказался это сделать. После этого Лысова подала в суд. В Пхенчхане она выступала в нейтральном статусе и завоевала 6 медалей в лыжных гонках и биатлоне, в том числе две золотых.
Между тем немецкий журналист Хайо Зеппельт в своем «Твиттере» заявил, что в скором времени ожидаются массовые дисквалификации российских спортсменов. Он утверждает, что за несколько лет около 4,5 тысяч атлетов сдали 9 тысяч положительных допинг-проб.
Комментарии10
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mikhail_spb_ 13 апреля 2018 | 12:36
Суд должен был обязать немецких журналистов называть её "русской, не принимающей допинг"!
kobylamay_sossetutrampa 13 апреля 2018 | 12:59
Фашыстские журнашлюхи обслуживают интересы "жертв лохокоста": бывших,сегодняшних и будущих.
gregor 13 апреля 2018 | 12:36
Паралимпийская чемпионка Михалина Лысова выиграла суд у газеты «Бильд», назвавшей ее «русской, принимающей допинг»
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Я не русская и допинг не принимаю ,подытожила Михалина Лысова .
scullll 13 апреля 2018 | 12:39
Молодец, Михалина, натыкала журнашлюх в их враньё.
kotvinder2 13 апреля 2018 | 12:51
scullll: Теперь надо завалить вонючих балаболов исками, а то привыкли паразиты клеветать безнаказанно.
a_andrey_yrievich 13 апреля 2018 | 12:46
Против чмырей - только суд!
zolingen 13 апреля 2018 | 12:46
Она оказалась не русской?
zik14 13 апреля 2018 | 12:54
Партнеров периодически надо макать в их же дерьмецо))
grossalexis_032018 13 апреля 2018 | 13:07
Как говорится - ложечки нашлись, но осадочек остался ;)) Материал будет изъят по решению суда с сайта и все ;)) Все ребяты - ни опровержения, ни извинений в решении суда нет.
Судиться с "Бильд" только поднимать изданию рейтинг и наступать на те же грабли ;))
askold_rurik 13 апреля 2018 | 13:38
Все правильно. Если выступала под нейтральным флагом, значит нерусская.