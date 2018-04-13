Депутаты Госдумы в ответ на американские санкции предлагают ввести ограничения на работу американцев в России, в том числе, в качестве высококвалифицированных специалистов. Конкретные списки определит правительство. Разработанный в нижней палате парламента законопроект также предполагает ограничения на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также возможность приостановки сотрудничества с США в атомной сфере.