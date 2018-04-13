Депутаты Госдумы в ответ на американские санкции предлагают ввести ограничения на работу американцев в России
Депутаты Госдумы в ответ на американские санкции предлагают ввести ограничения на работу американцев в России, в том числе, в качестве высококвалифицированных специалистов. Конкретные списки определит правительство. Разработанный в нижней палате парламента законопроект также предполагает ограничения на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также возможность приостановки сотрудничества с США в атомной сфере.
Комментарии41
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pinkas 13 апреля 2018 | 13:34
Нужно конкретизировать: Запрет на работу американцев в Госдуме в качестве депутатов. Слишком уж много там собралось.
vlasti_kranty 13 апреля 2018 | 13:35
От госдуровских неадекватов и ответка такая же...... неадекватная!
demosua 13 апреля 2018 | 13:37
Очень всё логично - высококвалифицированным специалистам запрет, а без квалификации и без образования, и не специалистам (из ср. Азии, например, Китая) - зеленая улица.