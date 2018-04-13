Telegram должен быть заблокирован по иску Роскомнадзора – такое решение принял суд

Telegram должен быть заблокирован по иску Роскомнадзора – такое решение принял Таганский суд Москвы. Решение Таганского суда будет обжаловано. Об этом «Эху Москвы» рассказал юрист «Агоры», представляющий интересы сервиса Дамир Гайнутдинов. Гайнутдинов также добавил, что будет подготовлена жалоба в ЕСПЧ.