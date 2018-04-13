Telegram должен быть заблокирован по иску Роскомнадзора – такое решение принял суд
Telegram должен быть заблокирован по иску Роскомнадзора – такое решение принял Таганский суд Москвы. Решение Таганского суда будет обжаловано. Об этом «Эху Москвы» рассказал юрист «Агоры», представляющий интересы сервиса Дамир Гайнутдинов. Гайнутдинов также добавил, что будет подготовлена жалоба в ЕСПЧ.
Комментарии14
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r88w556xl4 13 апреля 2018 | 12:35
Канал общения террористов - в России вне закона.
dataan 13 апреля 2018 | 12:36
Респектище, Таганский суд!!!
danko_swinja 13 апреля 2018 | 12:41
r88w556xl4: я тоже общаюсь. Класть я хотел на все эти манцы.
nic55 13 апреля 2018 | 12:58
r88w556xl4:
Обычный интернет, с файлами, сделанными с помощью TrueCrypt. Нет таких компов, которые могли бы взломать пароль типа "АгенствоНациональнойБезопасности2017". Просто нет в природе. Да и обычными арховаторами, с паролями, можно передавать всё, что захочешь. Ещё есть бесплатные проги для "вложения" любой(!) инфы в изображение. Получаешь картинку с милым котиком, прогоняешь через такую прогу и вуаля - схема расположения постов охраны АЭС у тебя в руках. А краткосрочные дела можно и таким сообщением: "приходи на поминки в кафе "у Якова" к 17-30".
sir_charlie 13 апреля 2018 | 12:43
Как так "обжалуют"??!!!! (---)
Дуров же запретил своим юристам вступать в прямые и косвенные контакты с судебной властью!!!!
plank1957 13 апреля 2018 | 12:44
Дюма-сын: "Человеческий ум имеет свои пределы, тогда как глупость человеческая бесконечна."
vanvincle 13 апреля 2018 | 12:46
"...Канал общения террористов - в России вне закона..."
А ещё террористы для общения используют рот! Даёшь поголовное зашитие ртов на территории Российской федерации. Зашитый рот - лучшая защита от терроризма! Заодно, и на продуктах государство сэкономит, и до пенсии станут не так часто доживать.
Сплошной профит.
А вырученные деньги можно отдать на покрытие убытков настоящих пут..., пардон!, патриотов России, которые закрывают её грудью, переходящей в необъятный живот, на яхтах, в парилках и Куршавелях.
А если серьёзно, ФСБ вообще мышей ловить не хочет. Невинных людей по пьяни резать, это они запросто. А вот работать... Лучше устранить угрозу населению вместе с сами населением.
elenaprekrasnaya2009 13 апреля 2018 | 12:47
Вот *уки в этом РосКомНадзоре!!
Ни хрена полезного не делают, ничего не производят, только запрещают.
Живущие на наши же деньги нам и гадят.
Разогнать давно пора их
dekadik 13 апреля 2018 | 12:51
Да навалить мне на этот Телеграм...таких ещё тысячи наплодят...
svenik 13 апреля 2018 | 12:57
Нада заблокировать совкаКащея, тошнит 18 лет по ТВкисель
canary 13 апреля 2018 | 13:02
В Советском союзе было 2 тв канала или 4? но, не важно, всем хватало )))
i_one_off 13 апреля 2018 | 13:03
Да здравствует Таганский суд, способный запретить все на свете и даже наложить кучу вето на любое решение ООН.
pavel_liberal Павел Кузнецов 13 апреля 2018 | 13:03
Заблокируйте себе .... !
max3446 13 апреля 2018 | 13:27
Россия, я тебя поздравляю с этой победой демократии! По терроризму нанесен мощный удар!