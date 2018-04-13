Представители Telegram обжалуют решение о блокировке мессенджера в России. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист международной правозащитной группы «Агора», представляющей интересы Telegram, Дамир Гайнутдинов.

«Обжалование, безусловно, будет. Есть основания отдельно обжаловать и это странное постановление о немедленной блокировке Telegram до вступления решения суда в законную силу, и само решение. Очевидно, еще одна жалоба пойдет в Европейский суд по правам человека», — сказал он.

Как подчеркнул Д. Гайнутдинов, они считают это решение «абсолютно незаконным». «В настоящее время мы пытаемся получить хоть какой-то документ из Таганского суда, потому что не было ни искового заявления, ни ходатайства о немедленном исполнении решения, ни определений суда об удовлетворении этого иска. Конкретные шаги можно будет планировать только после получения этих документов», — заключил он.