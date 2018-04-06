Предложение Кадырова о продлении срока полномочий Путина вряд ли стоит воспринимать план властей – эксперт

Предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о продлении срока полномочий президента Владимира Путина вряд ли стоит воспринимать как озвучивание планов властей по изменению соответствующей нормы. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

«Мне кажется, это личная инициатива Кадырова — он бежит впереди паровоза. С такими заявлениями надо выходить в середине следующего президентского срока Путина, когда это действительно может стать актуальным и получить прагматический смысл. Сейчас есть ощущение, что Кадыров перестарался, и едва ли кто-то из высшего руководства просил его это делать», — сказал эксперт.

При этом А.Колесников считает, что Кадыров поступает разумно, «с точки зрения своего политического позиционирования и политического выживания». «Он в очередной раз свидетельствует свое почтение руководству. Другой разговор, что это фальстарт», — заключил эксперт.