Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Телеграм на территории России
Таким образом судья Юлия Смолина удовлетворила иск Роскомнадзора. Юристы Telegram планируют обжаловать решение Таганского суда Москвы о его блокировке, сообщил РИА Новости представитель правозащитной организации «Агора» Дмитрий Колбасин. Представитель «Агоры» добавил, что такое ускоренное рассмотрение дела — первое в практике юристов организации. «Позиция Telegram неизменна — требования ФСБ предоставить доступ к личной переписке пользователей мессенджера не соответствуют Конституции и не основаны на законе. Кроме того, эти требования технически не могут быть исполнены. Требование блокировки необоснованно и незаконно», — добавил Колбасин.
Комментарии4
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rsilk 13 апреля 2018 | 12:08
надпись на двери ФСБ:-ОКРАШЕНО! Стучите по Телефону!
pavel_liberal Павел Кузнецов 13 апреля 2018 | 12:12
Пусть идут лесом.
Пользовался свободным Интернетом, пользуюсь им, и буду пользоваться.
vlabumur 13 апреля 2018 | 12:15
Ну чичас заживем,О-о-о!.. Ети твою мать!!! Все на первый канал.Духовность,скрепы.
post_v 13 апреля 2018 | 12:18
и при этом заместитель минкомсвязи Волин прямо говорит, что блокировка это ерунда для тех, у кого есть VPN
так какого рожна было огород городить?