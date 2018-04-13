Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Телеграм на территории России

Таким образом судья Юлия Смолина удовлетворила иск Роскомнадзора. Юристы Telegram планируют обжаловать решение Таганского суда Москвы о его блокировке, сообщил РИА Новости представитель правозащитной организации «Агора» Дмитрий Колбасин. Представитель «Агоры» добавил, что такое ускоренное рассмотрение дела — первое в практике юристов организации. «Позиция Telegram неизменна — требования ФСБ предоставить доступ к личной переписке пользователей мессенджера не соответствуют Конституции и не основаны на законе. Кроме того, эти требования технически не могут быть исполнены. Требование блокировки необоснованно и незаконно», — добавил Колбасин.