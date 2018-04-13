Россия может наложить ограничения на ввоз целого ряда продуктов из США

Госдума обсудит ответные меры на американские санкции на следующей неделе.

Законопроект об ответных действиях на антироссийскую политику США предполагает ограничить экспорт алкогольной, табачной и сельскохозяйственной продукции, а также сырья и продовольствия – об этом сказал вице-спикер Госдумы Иван Мельников. Как пишет «Интерфакс» под запрет также могут попасть американские лекарства, а вообще правительство может получить право по своему усмотрению добавлять в санкционный список любые товары из США. Кроме того Кремль может прекратить международное сотрудничество в авиастроении, атомной и ракетной отрасли и ввести ограничения на работу граждан Соединенных Штатов в России.

Законопроект внесли спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры четырех парламентских фракций. Это случилось на фоне новых санкций Минфина США, который добавил в «черный список» 14 компаний и 24 российских бизнесмена и чиновника, что привело к обвалу на отечественном рынке.

Авторы документа считают, что новый закон укрепит политические позиции России на мировой арене.