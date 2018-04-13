Россия может наложить ограничения на ввоз целого ряда продуктов из США
Госдума обсудит ответные меры на американские санкции на следующей неделе.
Законопроект об ответных действиях на антироссийскую политику США предполагает ограничить экспорт алкогольной, табачной и сельскохозяйственной продукции, а также сырья и продовольствия – об этом сказал вице-спикер Госдумы Иван Мельников. Как пишет «Интерфакс» под запрет также могут попасть американские лекарства, а вообще правительство может получить право по своему усмотрению добавлять в санкционный список любые товары из США. Кроме того Кремль может прекратить международное сотрудничество в авиастроении, атомной и ракетной отрасли и ввести ограничения на работу граждан Соединенных Штатов в России.
Законопроект внесли спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры четырех парламентских фракций. Это случилось на фоне новых санкций Минфина США, который добавил в «черный список» 14 компаний и 24 российских бизнесмена и чиновника, что привело к обвалу на отечественном рынке.
Авторы документа считают, что новый закон укрепит политические позиции России на мировой арене.
Комментарии13
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dsa_dsf 13 апреля 2018 | 12:07
под запрет также могут попасть американские лекарства - импортозаместим зелёнкой и йодом!
oldpartizan 13 апреля 2018 | 12:11
программное обеспечение запретите.
а то институт овцеводства совсем зачах.
general_123 13 апреля 2018 | 12:12
Россия может наложить ограничения на ввоз целого ряда продуктов из США
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И как теперь американцы будут с этим жить?
evgolius7 13 апреля 2018 | 12:16
ограничить экспорт алкогольной, табачной и сельскохозяйственной продукции, а также сырья и продовольствия – об этом сказал вице-спикер Госдумы Иван Мельников.
А Америка выстоит?
Или опять Трамп будет смеяться над российскими санкциями и помрёт?
Мощный ответ....это просто полная победа и разгром врага!!!!
Думаю пора парад Победа переносить с 9 мая на Пятницу 13....
bozk 13 апреля 2018 | 12:08
Да, да ! Запретите нам еду и интернет пожалуйста !
vilingrad 13 апреля 2018 | 12:09
Вот так пиндосам и надо! Какой рынок уходит! Malboro, Apple, Nike, Dodge, эххх... разорятся:(
avp235 13 апреля 2018 | 12:09
Опять антисанкции сводятся к бомбежке Воронежа. Ну никакой фантазии.
mikhail_spb_ 13 апреля 2018 | 12:10
Чёрт с ними - с табачищем и бухлом.
Гораздо опаснее, если кремлежулики запретят для народонаселения лекарства.
А также программы и технологии.
kottigr1 13 апреля 2018 | 12:11
Доллары запретят.. !!?
kryymsdyk 13 апреля 2018 | 12:12
Да где они видели американские сигареты в розничной продаже? У себя в "Березках" и закрытых распределителях?
antchr 13 апреля 2018 | 12:14
Правильно! Укреплять - так укреплять! Все запретить американское и дело с концом! Не продавать и не покупать. Особенно компьютерное и софтовое.
ura_123 13 апреля 2018 | 12:17
Про лекарства это конечно православненько)))) Типа как принятый ранее "Закон подлецов", стыдливо названный законом Димы Яковлева.
dekadik 13 апреля 2018 | 12:17
вчера пил американское винишко....так себе пойло...можно и без их продуктов прожить, а вот спортпит у них самый лучший, удар по нашим спортсменам будет...