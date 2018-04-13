Рамзан Кадыров: Владимиру Путину альтернативы нет
Владимиру Путину альтернативы нет. Срок его правления нужно увеличить в несколько раз. Об этом заявил «Интерфаксу» глава Чечни Рамзан Кадыров. Он предложил вынести этот вопрос на общероссийский референдум.
Инициатива сделать руководителя страны чуть ли не пожизненным президентом исходит от главы республики, который раньше не раз называл себя «пехотинцем Путина». Рамзан Кадыров в интервью Интерфаксу дал понять, что нужно внести изменения в конституцию. Причём согласия у самого Путина можно не спрашивать. Это необходимо сделать в интересах всех россиян, считает глава Чечни. По его мнению, народ, а также Совет Федерации, Госдума и другие госинституты должны инициировать и принять решение о том, чтобы Путин оставался на своём посту больше двух сроков. Это надо вынести на всенародный референдум, заключил Кадыров. «Пока нынешний президент во здравии мы не должны думать о другом главе страны. У Путина сейчас нет альтернативы», полагает глава Чечни. Он кивает и на коммунистический Китай, который недавно разрешил Си Цзиньпину пожизненно править страной. И даже на Германию. «Почему Ангела Меркель в четвёртый раз занимает пост канцлера, а мы нет?».
В Кремле предложение Кадырова пока не комментируют. Срок президентских полномочий Путина истекает в 2024-м году.
Комментарии25
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vilingrad 13 апреля 2018 | 12:06
В несколько раз... Рамзик не математик, точно. Физической жизни вождю не хватит:(
nikitin43 13 апреля 2018 | 12:08
vilingrad: да он просто бородатый тролль под контролем фсб .
nikitin43 13 апреля 2018 | 12:11
nikitin43: раньше были вбросы о похоронах ленина , теперь троллингом занимается кадырка под крышей фсб . в кремле тоже неплохая банда фабрикующая инфопотоки в расеи в их подчинении ВСЁ фед . тв , госдума и пр .
general_123 13 апреля 2018 | 12:14
Давайте смотреть правде в глаза и честно скажем:
В России народ не может что-либо изменить в свою сторону.
Пусть будет пожизненный президент Путин.
Это будет честнее со стороны власти.
А народу рано выбирать: он не может отстаивать свою свободу.
oldpartizan 13 апреля 2018 | 12:08
ясен пень что нет.
остальных же пальцем делали.
evgolius7 13 апреля 2018 | 12:12
Мы, как патриоты, можем только приветствовать пожизненный срок без права на амнистию для нашего Пересидента.
kottigr1 13 апреля 2018 | 12:06
Не мешайте Путину уничтожать Россию.. !!!
bozk 13 апреля 2018 | 12:06
Фашизм
thrombus 13 апреля 2018 | 12:07
альтернативное предложение: сократить жизнь россиян в несколько раз.
lenin3 13 апреля 2018 | 12:07
Позиция Кадырова понятна:не будет Путина-самого же Рамзанку тут же придётся доставать из канализации,как Каддафи...
mikhail_spb_ 13 апреля 2018 | 12:07
На самом деле, кадырка готовит всероссийский трон под себя.
Он уверен, что в ближайшее время ему удастся вскарабкаться на трон, а тут уже и закон о пожизненном царстве готов.
nf5096004 13 апреля 2018 | 12:07
Кадыров испугался жить без прикрытия?
poluputing 13 апреля 2018 | 12:08
всё таки Рассее придёт трындец в нынешнем её виде, будем надеяться, что следующая её реинкарнация будет удачней
ura_123 13 апреля 2018 | 12:08
Патаму шта,дарагой( в прямом смысле этого слова) горный акадэмик,в Германии фрау Меркель выбирают,а не переназначают.
hagana 13 апреля 2018 | 12:09
Теперь понятно ,зачем был нужен памятник царю Владимиру около Кремля !! Заранее подготовили и почву и памятник !
severnaj 13 апреля 2018 | 12:09
Не, ну действительно, давайте вынесем. На референдум - раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Если быть честными, это уже свершилось 18 марта. Но все таки давайте проголосуем еще раз, судить будет опять Панфилова?
kryymsdyk 13 апреля 2018 | 12:10
По бандитским понятиям - нет альтернативы, конечно.
motooppic 13 апреля 2018 | 12:10
Все верно! Альтернативы Путину на сегодняшний день нет. Около 90 процентов россиян с этим согласны, поэтому надо сделать всенародное голосование и принять этот закон. Мы построили в России демократию, и мы должны ее защищать. А без Путина Россия и демократия рухнут.
platonnekafrin 13 апреля 2018 | 12:12
Старуха смерть в растерянности - чуть, блин, косу из рук не выбило. Магомет тоже сильно засомневался в своей дееспособности. И только светило русской психиатрии радостно потирает руки: "Госпитализация! Немедленно!"
putinnavsegda 13 апреля 2018 | 12:12
Сосать
ostanovka 13 апреля 2018 | 12:14
Ай, маладэц, рамзанчег!!
Одной точной фразой - путину нет альтернативы- описал рашку как территорию тотальных наследственных дегенератов.
Рамзан, одобрямс!!!
grashupfer 13 апреля 2018 | 12:16
Ну вот, получайте граждане - сегодня в рамзановом облике родина разулыбалась своей безумствующщей харей, попутно при этом разразившись очередным шквалом шизы, кой немедленно подхватил таганский суд).
Уже передоз бодрячка...
agamasat 13 апреля 2018 | 12:17
бессменные лидеры нации еще не совсем придушили свою вотчину? Надеюсь, что империя на этот раз уже точно сгинет в небытие.)
ihtamnet 13 апреля 2018 | 12:18
Ну не знаю, не знаю Рамзан Ахматович, возможно имея столько бабла и власти как вы, я бы тоже так думал ))))
nichirin 13 апреля 2018 | 12:18
Следует ускорить истечение.