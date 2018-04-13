Рамзан Кадыров: Владимиру Путину альтернативы нет

Владимиру Путину альтернативы нет. Срок его правления нужно увеличить в несколько раз. Об этом заявил «Интерфаксу» глава Чечни Рамзан Кадыров. Он предложил вынести этот вопрос на общероссийский референдум.

Инициатива сделать руководителя страны чуть ли не пожизненным президентом исходит от главы республики, который раньше не раз называл себя «пехотинцем Путина». Рамзан Кадыров в интервью Интерфаксу дал понять, что нужно внести изменения в конституцию. Причём согласия у самого Путина можно не спрашивать. Это необходимо сделать в интересах всех россиян, считает глава Чечни. По его мнению, народ, а также Совет Федерации, Госдума и другие госинституты должны инициировать и принять решение о том, чтобы Путин оставался на своём посту больше двух сроков. Это надо вынести на всенародный референдум, заключил Кадыров. «Пока нынешний президент во здравии мы не должны думать о другом главе страны. У Путина сейчас нет альтернативы», полагает глава Чечни. Он кивает и на коммунистический Китай, который недавно разрешил Си Цзиньпину пожизненно править страной. И даже на Германию. «Почему Ангела Меркель в четвёртый раз занимает пост канцлера, а мы нет?».

В Кремле предложение Кадырова пока не комментируют. Срок президентских полномочий Путина истекает в 2024-м году.