Таганский суд постановил заблокировать Telegram в России
Таганский суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram. Согласно решению, Telegram будет заблокирован, пока не предоставит ключи шифрования ФСБ. Суд обязал РКН прекратить создание технических условий для приема, доставки, написания сообщений в мессенджере. Решение должно быть исполнено немедленно. Обжаловать его можно в течение месяца в Мосгорсуде.
Комментарии71
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sir_charlie 13 апреля 2018 | 12:00
В России Телеграм особенно популярен среди кремлевских чиновников и их обслуги.
В отстальном мире - в нескольких диктаторских странах Африки.
Любой удар по Телеграму - это удар по кремлевским в России и по африканским диктаторам.
Да здравствует блокировка Телеграма! Так победим! Слава Яшину-Навальному!
chapter_2 13 апреля 2018 | 12:12
sir_charlie: Неужели может быть иначе? ФСБ не способна приспособиться к вызовам цифрового мира...
motooppic 13 апреля 2018 | 12:06
Все правильно. Давно пора это было сделать, а не любезничать с этими пособниками бандитов!
sergeismirnov 13 апреля 2018 | 12:06
Фсе, победа над терроризмом, фраги не пройдут.
agamasat 13 апреля 2018 | 12:14
если так пойдет дальше, то сама россия заблокируется от всего мира и бедное население превратится уже в полных заложников невменяемой системы.
sergoder172 13 апреля 2018 | 12:14
А почему какой-то "Таганский суд"? Суд должен быть обязательно "Мухосранским"!
dr_nemos 13 апреля 2018 | 12:17
Блокировка бессмысленна, зато суд, фсб и пр "правоохранители" выступили совершенными идиотами и некомпетентными сотрудниками. придет время, когда уровень путинского идиотизма станет обратно пропорциональным уровню понимания людей.
mikegolubchik 13 апреля 2018 | 12:17
Ну вот. Другое дело. Сейчас значительное количество народа почувствует некоторое неудобство пока будет ставить VPN и материть власть. Потихоньку власти начали копать себе могилку.
devis2005 13 апреля 2018 | 12:19
Обосрутся они его блокировать, особенно в смартфоне.