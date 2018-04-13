Таганский суд постановил заблокировать Telegram в России

Таганский суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram. Согласно решению, Telegram будет заблокирован, пока не предоставит ключи шифрования ФСБ. Суд обязал РКН прекратить создание технических условий для приема, доставки, написания сообщений в мессенджере. Решение должно быть исполнено немедленно. Обжаловать его можно в течение месяца в Мосгорсуде.