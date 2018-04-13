В Екатеринбурге совершено нападение на главного редактора «Областной газеты»
Дмитрия Полянина ударили арматурой по голове возле подъезда его дома. У него ушибы и сотрясение головного мозга. В самом издании нападение связывают с публикациями о коммунальных войнах в городе — поджогах автомобилей и обстрелах офисов.
Комментарии4
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nns33 13 апреля 2018 | 11:37
Хуже,чем в 90-е. Бандитизм "поднимает голову" с одной целью : всем инакомыслящим под плинтус и молчать.
boseal 13 апреля 2018 | 11:46
nns33: Хуже,чем в 90-е /// Ну как сказать. В 90-ые его скорее всего сунули бы в машину и никто бы его никогда больше не увидел. Или увидел, но только лишь то, что от него осталось.
alex_melnikov Алексей Мельников 13 апреля 2018 | 11:47
Лихие путинские годы ...
poluputing 13 апреля 2018 | 12:04
пунвейбины вышли на охоту? Погодите, скоро красным скреперам дадут лицензию на убой