Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает провести референдум о продлении президентских полномочий Владимира Путина
В интервью «Интерфаксу» он подчеркнул, что альтернативы ему нет. При этом спрашивать у самого Путина, хочет он или нет оставаться у власти, необязательно.
Владимир Путин ранее говорил, что не намерен пожизненно оставаться президентом России. Об этом в конце 2014 года он сказал в интервью в рамках спецпроекта ТАСС «Первые лица». Также президент заявил, что считает ошибочным мнение, что в России все зависит от его персоны и старается не обращать внимания на рейтинги.
Комментарии28
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kottigr1 13 апреля 2018 | 11:35
Неужели Рамзан Ахматович предлагает уже при жизни набить соломой чучелко Нац Лидера и выставить его на вечное хранение на Красной площади, рядом с другим Владимиром ?
arye_11 13 апреля 2018 | 11:42
kottigr1:
Грустно это все, очень грустно.
И страна богатейшая, и природой не обделена, и население талантами богато, а судьба у России сволочная.
Вся её история - от ямы к яме, от падения к падению, от катастрофы к катастрофе...
И так тысячу лет уже без просвета.
bratec_kot 13 апреля 2018 | 12:08
arye_11:
а нас рабское положение устраивает!!!!!!!!!76%
sergeev67 13 апреля 2018 | 11:36
Вообще, такого рода рефендум будет довольно стремной штукой.
Понятно, Чечня покажет результат 120%. И это пойдет в зачет Кадырову.
А ну как, например, Москва и СПб проголосуют большинством против?
Конечно, в целом по России натянут-нарисуют, будет 80% "за". Но даже при таких раскладах, если пара крупных городов будет против, это выглядит позорно.
odobryam_s 13 апреля 2018 | 11:37
Лично я не сомневаюсь в ВВП. Уверен, он и без продления срока полномочий угробит страну....
polikarpich 13 апреля 2018 | 11:49
odobryam_s: Да уж, ему и этих 6 лет вполне хватит для такого дела.
novayareligiya 13 апреля 2018 | 12:12
odobryam_s: sergeev67: 76%.
opponent70 13 апреля 2018 | 11:37
Бунт на галере?! Интересно, кто будет болтаться на рее...
platonnekafrin 13 апреля 2018 | 11:38
С восьми часов утра предлагает с периодом в полчаса. К обеду вся страна согласной станет.
severnaj 13 апреля 2018 | 11:48
platonnekafrin: platonnekafrin: Конечно, а кто ж ему бабулесы будет кидать, кроме плешивого?
nigelliri56 13 апреля 2018 | 11:39
Да, такому самодуру, сделавшего Россию самодурой, альтернатива вряд ли найдется.
severnaj 13 апреля 2018 | 11:39
У Кадырки мозг сгнил, по ходу. Одна тюбетейка на головепустой осталась. Идиот.
odobryam_s 13 апреля 2018 | 11:41
severnaj: Самкритично подписалась, зачет!
severnaj 13 апреля 2018 | 11:46
odobryam_s: Ты хотел сострить, но получилось неудачно :-))))))))
nns33 13 апреля 2018 | 11:45
severnaj: У Кадырки мозг сгнил, по ходу. ===== нет,не сгнил! И даже очень хорошо работает. Пока ВВП у власти,РАК тоже. Он же его верный пехотинец.
polikarpich 13 апреля 2018 | 11:52
nns33: Правильно. Нет Путина - нет и Кадырова. Причём, довольно быстро и насовсем.
qwerty44444 13 апреля 2018 | 11:43
Куда уж больше то продлеватьть, еще новые 6 лет не вышли)
anemon 13 апреля 2018 | 11:47
Кадыров! Посмотри на "толпы радующихся и приветствующих царя людей" при следовании кортежа на инаугурацию, это ли не референдум!
uzhosuzhos 13 апреля 2018 | 11:52
Какой оригинальный способ взятия Вована в заложники.
Чота ржу.
polikarpich 13 апреля 2018 | 11:54
Он бы эти 6 лет протянул, а то, очень может быть, будет и путешествие на лафете, и "Лебединое озеро".
А для Кадырова это гроб с музыкой.
erpetkur 13 апреля 2018 | 11:56
Вовку на царство и закон о престолонаследии Рамзана Ахматовича на бочку !
ura_123 13 апреля 2018 | 11:59
Окадэмику никто не сказал про рэфэрэндумы и уголовное законодательство?
А то ведь дело такое... Кто нибудь предложит предоставить чечении полную независимость от РФ и обнести этот загончик колючей проволочкой,рядов в пять-десять.
ivanbel 13 апреля 2018 | 12:00
Вот она какая - чеченская месть.
mmakarov14 13 апреля 2018 | 12:01
6 лет впереди куда торопиться или так хочется лизнуть до гланд
bratec_kot 13 апреля 2018 | 12:04
Кадыров уже просто откровенно(для самых последних длиннозорких) стебется над путиным
novayareligiya 13 апреля 2018 | 12:09
Кадыров о себе заботится, мол, пока будет Путин, буду у власти и я, будут деньги... А страна, так страна существует для кадыровых и путиных. Такого сумасшествия Россия ещё не знала. Нищета, пустая болтовня, процветают только те кто при власти и их друзья. Наверное всё так и задумано, мы идём к катастрофе.
nik213 13 апреля 2018 | 12:14
Да этот упырь плешивый пока жив и так власть никому не уступит.
ly4_sveta 13 апреля 2018 | 12:17
Он еще в ,,новую" должность не вступил. Шесть лет
впереди. Не сегодня-завтра и инсульт может быть или
инфаркт, а все записные холуи спешат отметиться поскорее