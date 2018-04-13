Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает провести референдум о продлении президентских полномочий Владимира Путина

В интервью «Интерфаксу» он подчеркнул, что альтернативы ему нет. При этом спрашивать у самого Путина, хочет он или нет оставаться у власти, необязательно.

Владимир Путин ранее говорил, что не намерен пожизненно оставаться президентом России. Об этом в конце 2014 года он сказал в интервью в рамках спецпроекта ТАСС «Первые лица». Также президент заявил, что считает ошибочным мнение, что в России все зависит от его персоны и старается не обращать внимания на рейтинги.