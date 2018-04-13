Депутаты Госдумы в ответ на американские санкции предлагают ввести ограничения на работу американцев в России
Депутаты Госдумы в ответ на американские санкции предлагают ввести ограничения на работу американцев в России, в том числе, в качестве высококвалифицированных специалистов. Конкретные списки определит правительство. Разработанный в нижней палате парламента законопроект также предполагает ограничения на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также возможность приостановки сотрудничества с США в атомной сфере.
Присоединение к американским санкциям невыгодно Европе, — заявил сегодня вице-премьер Аркадий Дворкович. По словам Дворковича, для ведения бизнеса с европейскими партнерами важно доверие.
Комментарии42
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fmsf FMSF 13 апреля 2018 | 11:59
Это правильное решение.
Надо стимулировать снижение уровня профессионализма в стране.
Пусть государством управляют карелины да валуевы.
Правительство заменить на гибрид прокуратуры, ФСБ и ФСО.
И все пойдет на лад.
А то специалисты сильно мешают ворюгам.
s011ma 13 апреля 2018 | 12:09
Также депутаты в знак протеста против произвола американских санкций отказались от своей недвижимости, акций и банковских счетов в США, перевезли свои семьи в русские деревни, их дети продолжают образование в наиболее престижных учебных заведениях Урюпинска, Мухосранска и других русских городов. Они все, как один сдали в утилизацию все свои автомобили иностранного производства (за исключением автомобилей производства КНДР, Венесуэлы, Сирии и других, дружественных нам стран) и пересели на продукцию производства ВАЗ, велосипеды (отечественного производства) и лошадей. Связью пользуются только Ростелекомовской, расчеты производятся на калькуляторах отечественного производства. Досрочно решена одна из задач, поставленных президентом - в настоящее время объявлен набор на 25000000 вакантных мест машинисток (владеющих печатными машинками), курьеров для доставки корреспонденции (для отказа от идеологически чуждого нам интернета), кучеров, конюхов и голубятников.
ivar1964 13 апреля 2018 | 12:10
Это будет самый сильный удар по экономике США! Полагаю, они запросят пощады.
hagana 13 апреля 2018 | 12:11
И это -правильно ! Пусть у нас дворы и снег таджики убирают ,нечего американцев работой подкармливать !!!
ivar1964 13 апреля 2018 | 12:15
Жаль, что умер Задорнов! Ему пришлось бы вопить "Ну, тупые!" совсем про другой народ