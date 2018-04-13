Таганский суд Москвы с минуты на минуту вынесет решение по иску Роскомнадзора о блокировке мессенджера Телеграм
Он отказался предоставлять ключи шифрования пользователей, что, как утверждает ФСБ, неприемлемо с точки зрения российского антитеррористического законодательства.
Комментарии3
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vlabumur 13 апреля 2018 | 11:36
А это не о Telegram ,это о том могу ли я сам фильтровать информацию или её должен фильтровать товарищ майор.
poluputing 13 апреля 2018 | 11:38
А зачем россиянцам Телеграмм? Лучина, балалайка, бояра , что ещё истому скреполюбу надыть?
serjo1977 13 апреля 2018 | 11:52
VPN я клал на все их "решения". Пускай поцелуют меня в Тор.