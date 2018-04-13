В Лондоне объявлен шорт-лист Международной Букеровской премии
Победителей объявят 22 мая на торжественном ужине в Лондоне в музее Виктории и Альберта.
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Победителей объявят 22 мая на торжественном ужине в Лондоне в музее Виктории и Альберта.
Комментарии2
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prishvin 13 апреля 2018 | 11:26
Cуркову , первую премию !
wasielna 13 апреля 2018 | 11:37
prishvin: да запросто. они такие странные произведения избирают...