Двенадцать средств массовой информации занимались вмешательством в президентские выборы в России

Их список обнародовала сегодня Комиссия совета федерации по защите госсуверенитета. По словам главы комиссии Андрея Климова, полноценный доклад на эту тему будет представлен в ближайшее время.

По данным сенаторов, в президентские выборы в России вмешивались, в частности, Голос Америки. Радио Свобода и русская служба ВВС.