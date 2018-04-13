Двенадцать средств массовой информации занимались вмешательством в президентские выборы в России
Их список обнародовала сегодня Комиссия совета федерации по защите госсуверенитета. По словам главы комиссии Андрея Климова, полноценный доклад на эту тему будет представлен в ближайшее время.
По данным сенаторов, в президентские выборы в России вмешивались, в частности, Голос Америки. Радио Свобода и русская служба ВВС.
Комментарии24
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
nikitin43 13 апреля 2018 | 11:06
это сколько мог получить кремлёвская обезьяна без вмешательства ?
nikitin43 13 апреля 2018 | 11:08
nikitin43: интересно само по себе создание сексотского сообщества у слуг знаем какого народа в фед . собрании , получается они не верят мусорам и чекистам круглыми сутками охраняющим устои конституции от вована - опсирийского .
opiatnovyi63 13 апреля 2018 | 11:15
nikitin43: Особенно рьяно и без зазрения совести в выборы вмешивались российские телеаналы!
kottigr1 13 апреля 2018 | 11:32
opiatnovyi63: Немного запутался.. Путин назначил президентом США Трампа, а Трамп получается назначил Путина президентом РФ.. ? Так,что ли получается.. ?
luger_max_otto 13 апреля 2018 | 11:21
То есть все российские телеканалы, стабильно нарушавшие ФЗ о выборах? Их что, всего двенадцать?
kottigr1 13 апреля 2018 | 11:06
Блин... 12 СМИ давили на авторучку Путина, когда он рисовал себе-свои % на выборах.. !!?.. А было бы 13, может быть и рука дрогнула бы ?
mikhail_spb_ 13 апреля 2018 | 11:07
Вражеские СМИ пытались помешать народонаселению пролонгировать любимого нацдилера!
Причём те же самые, которые в брежние годы мешали совкам наслаждаться развитым социализьмом!
alo0000 13 апреля 2018 | 11:08
Продолжаем список: Россия-1, Первый канал, а уж 360 просто из штанов выскакивал, испытывая животный страх перед Грудининым накануне губернских выборов.
yuriyp 13 апреля 2018 | 11:13
Что там Голос Америки! Трамп с Меркель по батарее перестукивались- сам слышал...
apels 13 апреля 2018 | 11:14
В Совете федерации есть хоть один нормальный? Они термин вмешиваться не понимают:)
sg81g 13 апреля 2018 | 11:20
apels:
А как твои хозяева его понимали, когда утверждали что Россия вмешиваетсяв выборы сша? Зашел в ЦИРК Вашингтона человек в кожанке и с маузером и зачитал нужные циферки? ))) Или все таки через соцсети и сми? В госдепе и конгрессе есть хоть один нормальный?
Что ж ты на своих же хозяев их же батон и крошишь, а? ))
ostanovka 13 апреля 2018 | 11:16
Ну, все стало ясно: Путин - ставленник госдепа.
ugas 13 апреля 2018 | 11:19
Заодно напомнили бы, когда у нас были президентские "выборы", если они вообще когда-нибудь были.
ghazaryan_s 13 апреля 2018 | 11:21
Только не понятно, Совет федерации доволен вмешательством или нет?
gregor 13 апреля 2018 | 11:27
Двенадцать стульев занимались вмешательством в президентские выборы в России
testmeter 13 апреля 2018 | 11:31
"в президентские выборы в России вмешивались, в частности, Голос Америки. Радио Свобода и русская служба ВВС" /// А Комсомольская правда, Россия1 и RT сохраняли объективную нейтральность, никоим образом в выборы не вмешиваясь, уважая "свободу волеизъявления граждан"
dude_lebowsky 13 апреля 2018 | 11:35
По данным сенаторов, в президентские выборы в России вмешивались, в частности, Голос Америки. Радио Свобода и русская служба ВВС.
///////////
Ну тогда всё. Отменить результаты выборов. У власти западная марионетка.
abbc 13 апреля 2018 | 11:38
Двенадцать? Откуда такая информация? Что-то маловато.
Это чей-то вброс. Ссылок Эхо не приводит. Сто пудов брешет - занижает. Вероятно, себя выгораживает.
rena1960 13 апреля 2018 | 11:44
Мировому сообществу по-хрен,как живут граждане РФ-их выбор...А,вот-путинское принуждение деления мира по схеме "ялтинско-потсдамсое"...,извините...
glock09 13 апреля 2018 | 11:47
А что, в России были выборы?
vilingrad 13 апреля 2018 | 11:54
Глупые обезьяны- кроме зеркальных мер- ничего своего. А сами зеркальные меры соответствуют кривой роже российской власти...
petrovich_spb 13 апреля 2018 | 12:00
Ну, хоть люди узнАют, что бывает 12 разных СМИ, а не одно путинское ТВ, собранное из кучи говноканалов.
glock09 13 апреля 2018 | 12:04
Т.е. Путин победил с беспрецедентным результатом благодаря вмешательству СМИ иностранных государств?
sergo13 13 апреля 2018 | 12:09
Дык тут все абсолютно верно, если СМИ агитировало за Собчак, то оно вмешивалось в выборы путина)) Все логично!