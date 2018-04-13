Полиция проводит обыски в администрации Волоколамска
Этой ночью силовики нагрянули в дом мэра города. Сам градоначальник связывает это с его работой по закрытию мусорного полигона «Ядрово».
Обыски в доме мэра Волоколамска Петра Лазарева продолжались несколько часов. По словам его сына Павла, около десяти сотрудников МВД перевернули все «вверх дном» и «вывернули наизнанку» даже гараж, сарай и баню. После чего, уже в девятом часу утра, ничего не изъяв, ушли. Как сообщил сам мэр, сейчас обыски идут в городской администрации. Лазарев утверждает, что следственные действия проводятся в рамках дела о мошенничестве, которое было возбуждено на днях.
При этом градоначальник видит прямую связь между обысками и угрозами, которые он якобы получал от высокопоставленных областных чиновников. По словам Лазарева, подмосковным властям не нравится то, что он разрешает Волоколамску проводить митинги против мусорного полигона «Ядрово». Кроме того, местные депутаты приняли решение о референдуме по закрытию свалки.
Уже завтра жители Волоколамска собираются выйти на очередную акцию против полигона «Ядрово».
Комментарии13
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lenin3 13 апреля 2018 | 11:07
Так что искали-то?Саму свалку?)))
deti_sgoreli_izza_karlika 13 апреля 2018 | 11:09
lenin3: Путиноиды мстят мэру, который согласовал митинги и поддержал референдум о закрытии свалки.
natogrek 13 апреля 2018 | 11:33
deti_sgoreli_izza_karlika: В данном случае путиноидом-инициатором является конкретный Воробьев
kottigr1 13 апреля 2018 | 11:09
lenin3: Жгли и изымали документы с упоминанием свалки... Пусть теперь докажут, что она есть.. ! ИХТАМНЕТУ.. !!!
evgolius7 13 апреля 2018 | 11:23
Дорогой Трамп!
Пожалуйста, разбомби животное, которое травит свой народ газами!
А то уже сил нет терпеть эти газовые атаки!
С уважением, жители Волоколамска
gregor 13 апреля 2018 | 11:11
Полиция проводит обыски в администрации Волоколамска
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Песков ,от имени Кремля ,ничего не опровергает и не поощряет .
как тогда реагировать ?
Кого мочить ?
Я если завтра Путин защищать будет администрацию Волоколамска ?
Подождём ,что скажет Песков от имени Кремля и будем знать кого "ОДОБРЯМС " .... . Как же без этого ,ну не самому же соображать ,в самом -то деле . Самостоятельные соображающие , это ,как правило ,экстремисты ,т.есть либералы . Правда мало их ,они в меньшинстве .
В большинстве те , кто патриот и самостоятельно соображать не может априори .
Менталитет ,однако .
alo0000 13 апреля 2018 | 11:13
Пока со свалки не воняло, деньги не пахли?
budweiser23 13 апреля 2018 | 11:15
Стандартное поведение для путинских оккупантов...
alex_melnikov Алексей Мельников 13 апреля 2018 | 11:48
Лихие путинские годы ...
grossalexis_032018 13 апреля 2018 | 12:15
alex_melnikov: Это жалкие отголоски нормальных пацанских 90-х 4)) В то время мэра уже вчера упокоили бы на этой же самой свалке ;))
a_111111 13 апреля 2018 | 11:49
он хочет чтобы жители города включая его самого могли дышать?! Преступник!
grossalexis_032018 13 апреля 2018 | 12:17
a_111111: Подонок !!! Подрыватель основ и разрушитель скреп !!! Либераст !!!Совратитель молодежи и растлитель стариков !!!!
Короче - нормальный пацан и мэр!!!
ivanbel 13 апреля 2018 | 12:19
Путина они уже выбрали. Теперь жители Волоколамска наверняка дружно проголосуют за Единую Россию.