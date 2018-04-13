Полиция проводит обыски в администрации Волоколамска

Этой ночью силовики нагрянули в дом мэра города. Сам градоначальник связывает это с его работой по закрытию мусорного полигона «Ядрово».

Обыски в доме мэра Волоколамска Петра Лазарева продолжались несколько часов. По словам его сына Павла, около десяти сотрудников МВД перевернули все «вверх дном» и «вывернули наизнанку» даже гараж, сарай и баню. После чего, уже в девятом часу утра, ничего не изъяв, ушли. Как сообщил сам мэр, сейчас обыски идут в городской администрации. Лазарев утверждает, что следственные действия проводятся в рамках дела о мошенничестве, которое было возбуждено на днях.

При этом градоначальник видит прямую связь между обысками и угрозами, которые он якобы получал от высокопоставленных областных чиновников. По словам Лазарева, подмосковным властям не нравится то, что он разрешает Волоколамску проводить митинги против мусорного полигона «Ядрово». Кроме того, местные депутаты приняли решение о референдуме по закрытию свалки.

Уже завтра жители Волоколамска собираются выйти на очередную акцию против полигона «Ядрово».