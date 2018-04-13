Таганский суд Москвы повторно отказался отложить рассмотрение иска Роскомнадзора о блокировке мессенджера Телеграм
Таганский суд Москвы повторно отказался отложить рассмотрение иска Роскомнадзора о блокировке мессенджера Телеграм. На этом настаивали адвокаты последнего.
Напомним, — ФСБ требует предоставить ключи шифрования переписки пользователей. Мессенджер не готов это сделать.
В Телеграме считают начавшийся процесс фарсом. Об этом «Эху Москвы», в частности, заявил юрист мессенджера Дмитрий Колбасин.
Ранее Телеграм пытался оспорить правомерность требований ФСБ, однако Верховный суд отклонил соответствующий иск.
Комментарии9
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kottigr1 13 апреля 2018 | 11:04
Можно назвать банду - полицией, вора - президентом, воровскую сходку - судом, но только кто всерьёз кроме подельников будет воспринимать эту подмену слов ?
evgolius7 13 апреля 2018 | 11:07
На этом настаивали адвокаты последнего.
А что это за адвокаты?
Им Дуров сказал что бы не шли в суд.
deti_sgoreli_izza_karlika 13 апреля 2018 | 11:04
12 апреля 1961 года прогресс победил: Гагарин первым в мире полетел в космос.
12 апреля 2018 года Роскомнадзор потребовал немедленно заблокировать лучшее, что создал русский в 21 веке - Телеграм, которым пользуется весь мир.
День национальной гордости и День национального позора
tariel_01 13 апреля 2018 | 11:15
deti_sgoreli_izza_karlika:
Значит Дуров сдал американским чекистам ключи шифрования, а своим родным чекистам - отказывается.
И это патриот?
sv72 13 апреля 2018 | 11:27
tariel_01: И давно для вас путинские чекисты "свои"? Тогда мы не с вами
tour 13 апреля 2018 | 11:30
tariel_01: -/И это патриот?/
Да!
“В дверь постучали.
— Кто там?
— Это твой друг Telegram!
Я вам доставил шифровку
Про Скрипаля и про Вовку,
Навального новую жесть…
— Мне всё по прочтении съесть?
— От страха, дружок, не кричи,
Врагу я не выдал ключи!
— Какой ты геройский герой!
— Да нет, тут другой геморрой:
Я ФСБ уважаю,
Но шифров я сам не знаю
И я их, ей богу не лгу,
Выдать никак не смогу.
— Как же так вышло? Скажите.
— У Дурова сами спросите,
Он тайное в жизнь влплотил,
А шифры и ключ проглотил.
Эх, хорошая всё же программа,
Этот мессенджер от Telegram’a!”
konogen 13 апреля 2018 | 11:10
На месте адвоката я бы попросил у судьи ключ от всех дверей квартир г. Москвы. Может хоть так поняли бы... Хотя, о чём это я?.. Поняли бы... Я, когда читаю судейские документы, отчётливо понимаю.... это не люди - это какие то машины, тупые, безжалостные и без интеллекта.
tariel_01 13 апреля 2018 | 11:17
konogen:
Чтобы мочить либеральную нечисть в зародыше, много мозгов и не требуется.
volkov_25 13 апреля 2018 | 11:31
Да закройте уже весь интернет нах....р у нас хоть время будет лыко драть.