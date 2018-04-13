Таганский суд Москвы повторно отказался отложить рассмотрение иска Роскомнадзора о блокировке мессенджера Телеграм. На этом настаивали адвокаты последнего.

Напомним, — ФСБ требует предоставить ключи шифрования переписки пользователей. Мессенджер не готов это сделать.

В Телеграме считают начавшийся процесс фарсом. Об этом «Эху Москвы», в частности, заявил юрист мессенджера Дмитрий Колбасин.

Ранее Телеграм пытался оспорить правомерность требований ФСБ, однако Верховный суд отклонил соответствующий иск.